Умер Родион Амиров, рекордный трансфер «Челси», ЦСКА и Федотова наказали, «Реал» арендовал Кепу, хет-трик Малкома, райские условия Неймара и другие новости

1. Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в возрасте 21 года. В феврале 2022-го у него выявили опухоль головного мозга, а в октябре случилось серьезное обострение. По Родиону скорбят «Салават» и «Торонто», выбравший его на драфте-2020.

2. «Челси» за 115 млн фунтов приобрел у «Брайтона» Мойсеса Кайседо – это новый рекорд АПЛ и самый дорогой трансфер лета. Эквадорец отказал «Ливерпулю» ради мечты оказаться в «Челси». Ну а «Брайтону» респект за предприимчивость – очередная топ-продажа.

3. Иван Федотов отстранен на 4 месяца по решению ИИХФ, а ЦСКА на год запрещены международные трансферы. Федерация признала действительным контракт вратаря с «Филадельфией», при этом его отстранение на НХЛ не распространяется. ЦСКА назвал бан Федотова ангажированным и будет его оспаривать. Решение действительно неожиданное и даже сенсационное, но это, похоже, далеко не конец истории. Хоккейные эксперты тем временем набросились на ИИХФ: Вячеслав Фетисов предложил «послать ИИХФ куда подальше», Андрей Назаров назвал Люка Тардифа «пиренейским ослом», а Александр Кожевников – «политической проституткой».

4. «Реал» оперативно сработал на рынке и нашел замену Тибо Куртуа, арендовав у «Челси» Кепу Аррисабалагу. Лондонцы получат один миллион евро. На Кепу претендовала и «Бавария», которая теперь переключилась на другой вариант.

5. Гениальный Малком сделал хет-трик в дебютном матче в чемпионате Саудовской Аравии. Его «Аль-Хилаль» выиграл, а вот «Аль-Наср» в отсутствие Роналду уступил «Аль-Иттифаку» Джеррарда.

Скоро в саудовскую лигу подтянется Неймар – как раз в команду Малкома. Бразильцу отказали европейские топ-клубы, зато «Аль-Хилаль» даст ему просто космические условия. Похоже, у Нея будет зеленый свет на все, но только не на аренду в «Барсу».

6. «Манчестер Юнайтед» стартовал в АПЛ с минимальной победы над «Вулвс» благодаря голу Варана на 76-й минуте. Все результаты 1-го тура – здесь.

7. «Атлетико» тоже успешно начал сезон в Ла Лиге, обыграв дома «Гранаду» – 3:1. Все результаты испанского чемпионата вы найдете тут.

8. Ян Непомнящий проиграл Сантошу Видиту на тай-брейке в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Впервые в истории никто из россиян не вышел в 1/4 финала.

9. Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан.

10. Украина готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в случае допуска россиян, но снимется, если Россия поедет под своим флагом.

11. КДК РФС начал проверку из-за грубости Артема Дзюбы в адрес журналиста.

12. «Зенит» организовал бесплатные автобусы для болельщиков с Fan ID на матч со «Спартаком» в Москве.

13. Марк Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей подряд и выиграл у Евгения Плющенко 10 тысяч долларов.

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