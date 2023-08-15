Умер Родион Амиров, рекордный трансфер «Челси», ЦСКА и Федотова наказали, «Реал» арендовал Кепу, хет-трик Малкома, райские условия Неймара и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в возрасте 21 года. В феврале 2022-го у него выявили опухоль головного мозга, а в октябре случилось серьезное обострение. По Родиону скорбят «Салават» и «Торонто»выбравший его на драфте-2020.

2. «Челси» за 115 млн фунтов приобрел у «Брайтона» Мойсеса Кайседо – это новый рекорд АПЛ и самый дорогой трансфер лета. Эквадорец отказал «Ливерпулю» ради мечты оказаться в «Челси». Ну а «Брайтону» респект за предприимчивость – очередная топ-продажа.

3. Иван Федотов отстранен на 4 месяца по решению ИИХФ, а ЦСКА на год запрещены международные трансферы. Федерация признала действительным контракт вратаря с «Филадельфией», при этом его отстранение на НХЛ не распространяется. ЦСКА назвал бан Федотова ангажированным и будет его оспаривать. Решение действительно неожиданное и даже сенсационное, но это, похоже, далеко не конец истории. Хоккейные эксперты тем временем набросились на ИИХФ: Вячеслав Фетисов предложил «послать ИИХФ куда подальше», Андрей Назаров назвал Люка Тардифа «пиренейским ослом», а Александр Кожевников – «политической проституткой».

4. «Реал» оперативно сработал на рынке и нашел замену Тибо Куртуа, арендовав у «Челси» Кепу Аррисабалагу. Лондонцы получат один миллион евро. На Кепу претендовала и «Бавария», которая теперь переключилась на другой вариант.

5. Гениальный Малком сделал хет-трик в дебютном матче в чемпионате Саудовской Аравии. Его «Аль-Хилаль» выиграл, а вот «Аль-Наср» в отсутствие Роналду уступил «Аль-Иттифаку» Джеррарда.

Скоро в саудовскую лигу подтянется Неймар – как раз в команду Малкома. Бразильцу отказали европейские топ-клубы, зато «Аль-Хилаль» даст ему просто космические условия. Похоже, у Нея будет зеленый свет на все, но только не на аренду в «Барсу».

6. «Манчестер Юнайтед» стартовал в АПЛ с минимальной победы над «Вулвс» благодаря голу Варана на 76-й минуте. Все результаты 1-го тура – здесь.

7. «Атлетико» тоже успешно начал сезон в Ла Лиге, обыграв дома «Гранаду» – 3:1. Все результаты испанского чемпионата вы найдете тут.

8. Ян Непомнящий проиграл Сантошу Видиту на тай-брейке в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Впервые в истории никто из россиян не вышел в 1/4 финала.

9. Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан.

10. Украина готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в случае допуска россиян, но снимется, если Россия поедет под своим флагом.

11. КДК РФС начал проверку из-за грубости Артема Дзюбы в адрес журналиста.

12. «Зенит» организовал бесплатные автобусы для болельщиков с Fan ID на матч со «Спартаком» в Москве.

13. Марк Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей подряд и выиграл у Евгения Плющенко 10 тысяч долларов.

Цитаты дня

Вратарь «Хетафе» Сория о жалобах Хави: «Трава и солнце в прошлый раз, рефери – в этот. У «Барсы» всегда найдутся оправдания»

Екатерина Боброва: «Безызбежно» – гениальная фраза! На месте Загитовой я бы еще деньги на этом сделала. Эпик фейл нужно монетизировать»

Матыцин о победе России на Играх стран СНГ: «Сборная подтвердила статус великой спортивной державы»

Соломатин о поддержке россиян в зоне СВО: «Футболистам надо переходить от слов к делу. Нас в Европе не ждут»

Вице-премьер Чернышенко: «За последний год 4 млн россиян присоединились к регулярным занятиям физической культурой и спортом»

9 комментариев

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Bashibuzuck
Земля пухом Родиону Амирову😔😔😔
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-2
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Василий Монксов
Неймар с такой зарплатой купит себе целый гарем в Бразилии после окончания карьеры.
+2
0
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Agent Smith
Жаль что история Неймара заканчивается вот так. Невероятно талантливый игрок, последний свободный художник в мире строгих тактических схем. Но травмы, тусовки и не очень умные советчики все загубили⚽️
+2
0
+2
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Евгений Шазиев
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Мне тут Шуллер втирал про то, что академия Челси одна из лучших. Назвал трех каких-то ноунеймов, которых я даже не запомнил. А тут вон как вышло: покупают со стороны на миллиард таких же ноунеймов.

Ожидание vs реальность.

Просто напомню, что в истории футбола были академии, которые своими выпускниками держали весь мир в страхе.
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Василий Монксов
Ответ Евгений Шазиев
Мне тут Шуллер втирал про то, что академия Челси одна из лучших. Назвал трех каких-то ноунеймов, которых я даже не запомнил. А тут вон как вышло: покупают со стороны на миллиард таких же ноунеймов. Ожидание vs реальность. Просто напомню, что в истории футбола были академии, которые своими выпускниками держали весь мир в страхе.
Маунт и Абрахам из академии Челси и ушли за большие деньги.
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Евгений Шазиев
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Ответ Василий Монксов
Маунт и Абрахам из академии Челси и ушли за большие деньги.
Ввиду наплыва арабов в еврофут, оверпрайсы ни о чем не говорят. Я даже не знаю, кто такие эти оба два. Может и не плохие в потенциале игроки, но тем не менее всё еще ноунеймы.

Как бы то ни было, сейчас у всех примерно равные академии. Называть академию Челси одной из лучших - нелепо.
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Василий Монксов
Ответ Евгений Шазиев
Ввиду наплыва арабов в еврофут, оверпрайсы ни о чем не говорят. Я даже не знаю, кто такие эти оба два. Может и не плохие в потенциале игроки, но тем не менее всё еще ноунеймы. Как бы то ни было, сейчас у всех примерно равные академии. Называть академию Челси одной из лучших - нелепо.
Маунт ноунейм? Один из лидеров Челси он был и в сборной играет.Если ты никого не знаешь и не следишь за футболом это ничего не значит .
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Евгений Шазиев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Василий Монксов
Маунт ноунейм? Один из лидеров Челси он был и в сборной играет.Если ты никого не знаешь и не следишь за футболом это ничего не значит .
Да у всех одинаковые плюс минус академии сейчас. Стучать кулаком в грудь про академию Челси нет смысла.
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