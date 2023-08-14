Мойсес Кайседо: «Когда «Челси» позвал, мне не пришлось думать дважды. Сбылась мечта»
Мойсес Кайседо высказался о переходе из «Брайтона» в «Челси» за 115 млн фунтов.
«Я счастлив из-за того, что перешел в «Челси»! Я рад оказаться в этом большом клубе, и мне не пришлось думать дважды, когда «Челси» меня позвал. Я просто знал, что хочу подписать с ним контракт.
Оказаться здесь – это воплощение мечты, не могу дождаться начала работы с командой», – заявил полузащитник, отказавший «Ливерпулю».
Фото: chelseafc.com
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«Челси» при Боули потратил на трансферы больше миллиарда долларов. Кайседо – самая дорогая покупка, Мудрик – в топ-5
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Но не будем судить.. Выбор сделан..
договорился с Челси - перешел в Челси
а вот ливер ведёт себя как крыса
сначала бегают за молодым парнишкой Лавией напевая, как он хорош и что он приоритетная цель. при этом играя в скупого пытаясь наскребсти 50 лямов. затем ни с того, ни с сего кидают 110 лямов за Кайседо, зная, что для Челси он цель номер один. тем самым опрокидывают 19 летнего пацана, ведь теперь оказалось, что плевать они на него хотели. в итоге, Кайседо послал пернатых, да и ещё Лавиа отвернулся от них. заслужили) пускай ливер борется за топ 10 в этом сезоне )))
он выиграл в футбольную карьеру, пора начинать в другом виде спорта.