Мойсес Кайседо: «Когда «Челси» позвал, мне не пришлось думать дважды. Сбылась мечта»

Мойсес Кайседо высказался о переходе из «Брайтона» в «Челси» за 115 млн фунтов.

«Я счастлив из-за того, что перешел в «Челси»! Я рад оказаться в этом большом клубе, и мне не пришлось думать дважды, когда «Челси» меня позвал. Я просто знал, что хочу подписать с ним контракт.

Оказаться здесь – это воплощение мечты, не могу дождаться начала работы с командой», – заявил полузащитник, отказавший «Ливерпулю».

Фото: chelseafc.com

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