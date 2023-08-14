Мойсес Кайседо: «Когда «Челси» позвал, мне не пришлось думать дважды. Сбылась мечта»

Теги Челси премьер-лига Англия Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо высказался о переходе из «Брайтона» в «Челси» за 115 млн фунтов.

«Я счастлив из-за того, что перешел в «Челси»! Я рад оказаться в этом большом клубе, и мне не пришлось думать дважды, когда «Челси» меня позвал. Я просто знал, что хочу подписать с ним контракт.

Оказаться здесь – это воплощение мечты, не могу дождаться начала работы с командой», – заявил полузащитник, отказавший «Ливерпулю».

Фото: chelseafc.com

«Челси» приобрел Кайседо за рекордные 115 млн фунтов. Контракт – по схеме «8+1»

«Челси» при Боули потратил на трансферы больше миллиарда долларов. Кайседо – самая дорогая покупка, Мудрик – в топ-5

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Фокин
Как же он красиво поступил с Челси💙
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Кайрат Саламатов
Как же он некрасиво поступил с Ливерпулем💔
В чем не красивый поступок? С Челси о контракте он еще договорился в конце весны, а вот клубы между собой не могли договориться. Тут на Брайтон и Крайседо вышел Ливерпуль, клуб был готов продать его за 110 миллионов, но игрок отказался и Челси вступил в сделку и довел ее до конца.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
Отчасти понять можно.. Когда Кайседо было 10-12 лет, Челси играл в финалах ЛЧ и был второй силой Англии после МЮ.. А Ливерпуль был заштатным средняком, отлетающим от Анжи, и где самым крутым игроком был Кюйт, а следом шел Даунинг и Стиви..

Но не будем судить.. Выбор сделан..
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Вообще может стать любимцем трибун, как Канте, ибо очень красиво сдержал слово перед Челси и отказал Ливерпулю.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ice Cold
Ответ Кайрат Саламатов
Как же он некрасиво поступил с Ливерпулем💔
все он правильно сделал
договорился с Челси - перешел в Челси
а вот ливер ведёт себя как крыса
сначала бегают за молодым парнишкой Лавией напевая, как он хорош и что он приоритетная цель. при этом играя в скупого пытаясь наскребсти 50 лямов. затем ни с того, ни с сего кидают 110 лямов за Кайседо, зная, что для Челси он цель номер один. тем самым опрокидывают 19 летнего пацана, ведь теперь оказалось, что плевать они на него хотели. в итоге, Кайседо послал пернатых, да и ещё Лавиа отвернулся от них. заслужили) пускай ливер борется за топ 10 в этом сезоне )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
h9zbx6jdsd
Как болельщик сказузеров, жаль, что не к нам перешел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
С детства за Челси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аскар Туребеков
Красавчик! У Челси мега талантливая полузащита намечается: Энцо, Кайседо, Лавия, Гэллахер, Андрей Сантос, Чуквуэмека, Угочукву и 16 летний Кендри Паэз!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aggrrist
21 год, контракт до 30 лет

он выиграл в футбольную карьеру, пора начинать в другом виде спорта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аскар Туребеков
Энцо, Кайседо, Лавия, Гэллэхер, Андрей Сантос, Чуквуэмэка и через 2 года присоедениться мега талант из Эквадора - Кендри Паес ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
Ответ Кайрат Саламатов
Как же он некрасиво поступил с Ливерпулем💔
некрасиво когда сын на Кайседо похож (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aggrrist
Ответ Дмитрий Фокин
Как же он красиво поступил с Челси💙
красивые цифры в контракте - красиво поступает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aggrrist
Ответ Аскар Туребеков
Красавчик! У Челси мега талантливая полузащита намечается: Энцо, Кайседо, Лавия, Гэллахер, Андрей Сантос, Чуквуэмека, Угочукву и 16 летний Кендри Паэз!
Разве не однотипная?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ Аскар Туребеков
Энцо, Кайседо, Лавия, Гэллэхер, Андрей Сантос, Чуквуэмэка и через 2 года присоедениться мега талант из Эквадора - Кендри Паес ))
Спрашивается куда здесь ещё Лавиа? И так уже готовый центр с кучей возможных опций. Лучше бы Клоппа пожелели, скинув ему Лаваи, а деньги на его трансфер потратили на игрока атаки для замены Нкунку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Febos_
Ответ Aggrrist
21 год, контракт до 30 лет он выиграл в футбольную карьеру, пора начинать в другом виде спорта.
игрокам выгоднее если контракт заключается на короткий срок чтобы в будущем получить бонусы в предподписании нового контракта на улучшеных условиях )) посмотри на Мбаппе или Салиба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий