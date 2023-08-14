«Бавария» может подписать Де Хеа, так как варианты с Кепой и Рульи отпали
«Бавария» изучает вариант с приглашением Давида Де Хеа.
Мюнхенский клуб ищет нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера, который пропустит еще минимум 8-10 недель.
По данным Sport1, чемпион Германии уже провел переговоры с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед».
Испанец покинул английскую команду в прошлом месяце и находится в статусе свободного агента.
Помешать переходу Де Хеа в «Баварию» могут его требования по зарплате.
В конце июля сообщалось, что мюнхенцы не рассматривают вариант с приглашением Де Хеа.
С тех пор позиция клуба изменилась. Вероятно, это связано с тем, что сорвались трансферы Кепы Аррисабалаги и Херонимо Рульи.
Испанец перебрался в «Реал» из «Челси» на правах аренды, а аргентинский вратарь «Аякса» получил повреждение плеча и выбыл из строя до зимы.
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И не жаль что это не случилось в 2015 ;))
Штефан очень хороший кипер и считаю, что он должен играть чаще.