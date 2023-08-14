«Бавария» может подписать Де Хеа, так как варианты с Кепой и Рульи отпали

«Бавария» изучает вариант с приглашением Давида Де Хеа.

Мюнхенский клуб ищет нового вратаря в связи с травмой , который пропустит еще минимум 8-10 недель.

По данным Sport1, чемпион Германии уже провел переговоры с бывшим голкипером « ».

Испанец покинул английскую команду в прошлом месяце и находится в статусе свободного агента.

Помешать переходу Де Хеа в «Баварию» могут его требования по зарплате.

В конце июля сообщалось, что мюнхенцы не рассматривают вариант с приглашением Де Хеа.

С тех пор позиция клуба изменилась. Вероятно, это связано с тем, что сорвались трансферы и .

Испанец перебрался в « » из « » на правах аренды, а аргентинский вратарь « » получил повреждение плеча и выбыл из строя до зимы.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?