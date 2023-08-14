«Бавария» может подписать Де Хеа, так как варианты с Кепой и Рульи отпали

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия возможные трансферы Давид Де Хеа Кепа Аррисабалага Херонимо Рульи Футбол

«Бавария» изучает вариант с приглашением Давида Де Хеа.

Мюнхенский клуб ищет нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера, который пропустит еще минимум 8-10 недель.

По данным Sport1, чемпион Германии уже провел переговоры с бывшим голкипером «Манчестер Юнайтед».

Испанец покинул английскую команду в прошлом месяце и находится в статусе свободного агента.

Помешать переходу Де Хеа в «Баварию» могут его требования по зарплате.

В конце июля сообщалось, что мюнхенцы не рассматривают вариант с приглашением Де Хеа.

С тех пор позиция клуба изменилась. Вероятно, это связано с тем, что сорвались трансферы Кепы Аррисабалаги и Херонимо Рульи.

Испанец перебрался в «Реал» из «Челси» на правах аренды, а аргентинский вратарь «Аякса» получил повреждение плеча и выбыл из строя до зимы.

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17 комментариев

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mqh9pzrxgf
И зачем было отпускать зоммера? Руководство ужасно действуют последние пол года
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кэпко
Вратарь, не умеющий играть ногами в ультра прессенгующей лиге. Ждём нарезок Давида с легендарными привозами.
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Splintar
Ответ mqh9pzrxgf
И зачем было отпускать зоммера? Руководство ужасно действуют последние пол года
Ужасно? Подписали одного из лучших нападающих в мире, продали Мане при этом считай не потеряли в деньгах с его продажи. Приобрели крепкого защитника вместо травматичного Эрнандеса. Бесплатно взяли Герейро с Лаймером. В чем ужас? Из-за одного Заммера? Кто-же знал, что восстановление Нойера затянется.
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pit4er
Без Холодильника деньги на ветер
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BZB
Ошибка у Баварии одна и она стратегическая-это увольнение Нагельсмана и назначение Тухеля.
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Утя Ваткин
Трофеи от Кейна все дальше.
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Андрей
Ответ mqh9pzrxgf
И зачем было отпускать зоммера? Руководство ужасно действуют последние пол года
Кана уволили ничего не поменялось. в последнее время прям беда с вратарями у Баварии.
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Anttii
Насколько Давид подходил Реалу, настолько же он не подходит Баварии.
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Syog1010
Ответ mqh9pzrxgf
И зачем было отпускать зоммера? Руководство ужасно действуют последние пол года
Кто же знал, что с Нойером так выйдет? Да и Зоммер явно не тянул
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Роман
Спорт директора Челси 🤝 Баварии
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Alisher Buranov
В принципе Де Хея не плохой голкипер, если поймает кураж, его никак не пробьеш. Да привозы бывают, но я думаю в Баварии у него бы получилось
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евГений
Ответ Anttii
Насколько Давид подходил Реалу, настолько же он не подходит Баварии.
Хотелось бы увидеть ДДХ именно в Реале. Жаль что не случилось

И не жаль что это не случилось в 2015 ;))
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Покерный Футбол
После ухода Кана тоже чехарда была с киперами, пока Нойера не подписали. Так что теперь только ждать. А брать Де Хеа с довольно косячной парой Упемекано-Де Лигт это самоубийство.
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Dimon.net
Де Хея просто противоположность нойеру. смысл
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Yu123
не надо
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Марслан Акматалиев
Я бы хотел на Ортегу в Баварии посмотреть.
Штефан очень хороший кипер и считаю, что он должен играть чаще.
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