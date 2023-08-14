Неймар получит самолет и особняк с прислугой от «Аль-Хилаля». Ему разрешат жить с девушкой без заключения брака и будут платить по 500 000 евро за посты про Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

«Аль-Хилаль» обеспечит Неймара всеми удобствами после трансфера бразильца.

Как утверждает Foot Mercato, в распоряжении форварда будут частный самолет и большой дом с прислугой. Бразильцу разрешат жить с его девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака – хотя в целом в стране такого рода сожительство запрещено.

За каждую победу «Аль-Хилаль» будет платить футболисту по 80 тысяч евро. Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию.

Утверждается, что за время выступления за « » суммарно получит от 300 до 400 млн евро – за счет контроля своих имиджевых прав и иных привилегий.

Сообщалось, что « » продаст нападающего за 90 млн евро и бонусы.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?