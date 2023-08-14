Неймар получит самолет и особняк с прислугой от «Аль-Хилаля». Ему разрешат жить с девушкой без заключения брака и будут платить по 500 000 евро за посты про Саудовскую Аравию (Foot Mercato)
«Аль-Хилаль» обеспечит Неймара всеми удобствами после трансфера бразильца.
Как утверждает Foot Mercato, в распоряжении форварда будут частный самолет и большой дом с прислугой. Бразильцу разрешат жить с его девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака – хотя в целом в стране такого рода сожительство запрещено.
За каждую победу «Аль-Хилаль» будет платить футболисту по 80 тысяч евро. Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию.
Утверждается, что за время выступления за «Аль-Хилаль» суммарно Неймар получит от 300 до 400 млн евро – за счет контроля своих имиджевых прав и иных привилегий.
Сообщалось, что «ПСЖ» продаст нападающего за 90 млн евро и бонусы.
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Эммм, а нафига ему играть? )))
PS Не давайте неуточнённую информацию. Из этого следует что он десять постов в твиттере за вечер напишет и пять лямов получит просто так. Явно там в контракте всё до атомов расписано и разжёвано про медиа-активность, а не просто "стописоттыщ за пост".
Не в футбол ж играть
500к за пост это жесть.
Может еще и изнасилования разрешат. Хотя укутанных в черные картофельные мешки даже бразильцу вряд ли захочется. Форм не разглядеть же.