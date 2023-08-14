Неймар получит самолет и особняк с прислугой от «Аль-Хилаля». Ему разрешат жить с девушкой без заключения брака и будут платить по 500 000 евро за посты про Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль девушки и спорт деньги Футбол

«Аль-Хилаль» обеспечит Неймара всеми удобствами после трансфера бразильца.

Как утверждает Foot Mercato, в распоряжении форварда будут частный самолет и большой дом с прислугой. Бразильцу разрешат жить с его девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака – хотя в целом в стране такого рода сожительство запрещено.

За каждую победу «Аль-Хилаль» будет платить футболисту по 80 тысяч евро. Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию.

Утверждается, что за время выступления за «Аль-Хилаль» суммарно Неймар получит от 300 до 400 млн евро – за счет контроля своих имиджевых прав и иных привилегий. 

Сообщалось, что «ПСЖ» продаст нападающего за 90 млн евро и бонусы.

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68 комментариев

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corazón blanco
Царские условия.
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Пирс Морган
Ох, это они зря, если 1 пост стоит почти как 6 побед, то легче травмироваться и писать посты 🤣🤣🤣
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rigobersong
Ответ Я Гражданин Мира
На счёт девушки я очень сомневаюсь. Кто такой неймар что арабы нарушили свои же законы Я не верю эту информацию. Деньги деньгами, но арабы любить свою религию и всё что касается к религии
роналду же со своей цыганкой живет:) Да и по поводу религии вы в каком-то ваакуме живете, шейхи пользуются элитным эскортом, к ним приезжают тусоваться модели на несколько месяцев:)) Религия религией, а вечеринки по расписанию:))
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Блуждающий странник
Когда есть много купюр и популярность бог в Саудовской Аравии становится слепым)
+21
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Overkiller
"Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию." Эммм, а нафига ему играть? ))) PS Не давайте неуточнённую информацию. Из этого следует что он десять постов в твиттере за вечер напишет и пять лямов получит просто так. Явно там в контракте всё до атомов расписано и разжёвано про медиа-активность, а не просто "стописоттыщ за пост".
Вот бы на спортсе так за комменты платили 😋
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Overkiller
"Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию."

Эммм, а нафига ему играть? )))

PS Не давайте неуточнённую информацию. Из этого следует что он десять постов в твиттере за вечер напишет и пять лямов получит просто так. Явно там в контракте всё до атомов расписано и разжёвано про медиа-активность, а не просто "стописоттыщ за пост".
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BZB
С таким контрактом Неймар станет блогером по Саудовской Аравии.
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Sinister Kid
Ответ rigobersong
Лучший игрок СА чемпионата в истории как никак:)
Хоть где-то вышел из тени Месси.
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Гусеконь
собственно то к чему Неймар всю карьеру стремился.
Не в футбол ж играть
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Sinister Kid
Дааа, когда-то условия Неймара в ПСЖ, называли царскими. А теперь пффф🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
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Lavinka
Это лучшая работа в мире ! (с)
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Robert Oganyan
Не клеветайте его имя! Он пришел ради возможности игры против Роналду.

500к за пост это жесть.
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Кашшай Чакырович
Вообще Лафа ,травмируется проведет 10 матчей за год ,как всегда и будет карнавалы устраивать каждый день )))
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Vinnipukh Vinni
Ответ Я Гражданин Мира
А что у бедного неймара даже жены нето законный?
Конечно, нет. Он свободен, как ветер.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Аа Еее
саудиты плохо кончать и это факт,лучше бы голрдаюшим и обездоленым помогли чер..ти.
Зачем им это нужно? Голодающих много, а Неймар один.
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Покерный Футбол
Ответ Overkiller
"Еще 500 тысяч положены за каждое сообщение в соцсетях, рекламирующее Саудовскую Аравию." Эммм, а нафига ему играть? ))) PS Не давайте неуточнённую информацию. Из этого следует что он десять постов в твиттере за вечер напишет и пять лямов получит просто так. Явно там в контракте всё до атомов расписано и разжёвано про медиа-активность, а не просто "стописоттыщ за пост".
Зачем вообще ему переходить в СА. Посты можно и дома в Бразилии писать)
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Тухель
Ответ &_Bishep_&
Платить за личное восхваление..." О дивный восток"
Так это делают и страны Запада и страны Азии и в России тоже. Сколько млрд вбухано во всякие Олимпиады, Чемпионаты миров по футбола разными странами мира и в эти моменты страны становятся лучше, чем есть на самом деле, чтобы повыпендриваться перед другими странами. Неймар хотя бы несколько лет будет, а не месяц или полтора. Куче мировых звезд платят деньги, чтобы они рекламировали страны и так делают очень многие от фильмов Вуди Аллена, которые спонсировали города, до дачи гражданств с условием восхваления твоей страны.
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Vladvenk
А компот?!
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Евгений Шазиев
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Хитрожопые верблюды знают слабые места бразильцев)
Может еще и изнасилования разрешат. Хотя укутанных в черные картофельные мешки даже бразильцу вряд ли захочется. Форм не разглядеть же.
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Роман
Ответ r&s/27
Роналду и Бензема посмеялись
Поперхнулись от горькой правды
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Дядя ТУРА
Ответ corazón blanco
Царские условия.
мостовой не получал столько
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chouchou
Неймар, не пиши слишком часто о Саудовской Аравии, а то Мбаппе от злости удавится..
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_FoX-
К этому посту, как никогда, подойдёт тот идиотический магнитик на холодильник, где красной икрой выложена фраза "Жизнь удалась")
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Maturmalai
Ответ sashafan2
Я тоже могу писать посты про Саудовскую Аравию за 500 000 евро
Дело не в том, кто пишет, а в том, кого будут читать.
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rigobersong
А почему делают акцент на том, что Неймару разрешат жить с девушкой, Кринж со своей официально не расписан же, по сути получается тоже самое, только про роналду нигде такого не писали, а Неймара чуть ли не упрекают в новости:))
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