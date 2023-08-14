Украина готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в случае допуска россиян

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Украины Политика Вадим Гутцайт министерство молодежи и спорта Украины Легкая атлетика

Украина готова выступить на летних Олимпийских играх-2024 в Париже даже в случае допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Об этом сообщил глава Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде», – сказал Гутцайт в интервью Kyodo News.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не приглашал россиян и белорусов к участию в Играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Минспорта Украины сняло запрет на участие своих атлетов в международных турнирах со спортсменами из России и Беларуси.

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antonbezb
Будет ли допущена Франция в случае нападения на Нигер?
+94
-8
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sega megabitovich
Украина величайшая спортивная держава, это будет просто праздник для всех любителей спорта... придется правда государству обеспечить закупку большого объема кетчупа для болельщиков, они любят в нем мазаться и устраивать представления... ну может и европейцы еще помогут 😁
+63
-17
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewee
Это сколько же "акций" нам предстоит увидеть🤦🏻‍♂️
+41
-6
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Идеальный шторм
О, Боги, спустившиеся на Землю, милостиво согласились участвовать наравне с чернью?🤦‍♀️
Непорядок. Гутцайта на Миротворец!!!
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
And-Rover
Поедут в Париж просить мани, чтоб жена Зеленського смогла закупиться в бутиках.
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
**Iscander**
Ответ sega megabitovich
Украина величайшая спортивная держава, это будет просто праздник для всех любителей спорта... придется правда государству обеспечить закупку большого объема кетчупа для болельщиков, они любят в нем мазаться и устраивать представления... ну может и европейцы еще помогут 😁
Ещё грабли им купить, чтобы скакали. Ведь кто не скачет тот .....
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmona1
Ответ Uriy walmart
Комментарий скрыт
В смысле с чего? А кто будет по дешëвке уран продавать? Ну этооодрркугоеее!!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewee
Ответ Antonbezb
Будет ли допущена Франция в случае нападения на Нигер?
А Франция вряд ли устроит прямое вторжение, будет работать через своих прокси. На это естественно закроет глаза ООН и тысячи самых демократических фондов защиты свободных свобод)
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lacrosse-style goal
И не готова выступить в случае недопуска...🙃
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skeleton64
Требуем недопуска США, оккупирующих часть Сирии! Об этом так называемое "мировое сообщество" как обычно умолчит
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Хозяины своего слова. Захотели дали, захотели взяли обратно😂
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Попов
Спортсмены всех стран должны быть на Олимпиаде. Без всякой нейтральности. А то звучит как одолжение, ей богу.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рискну предположить
Спортс опять недорабатывает, фамилию функционера нужно было в заголовок выносить, чтобы просмотры новости увеличить.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Чубатые прям смотрите, хозяева жизней и судеб Россиян.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леха1922
О, божечки, снизошли
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolybasickkk
Клоуны
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
**Iscander**
Ответ And-Rover
Поедут в Париж просить мани, чтоб жена Зеленського смогла закупиться в бутиках.
Да, ленка скумбрия по 8, так могет)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sega megabitovich
Ответ **Iscander**
Ещё грабли им купить, чтобы скакали. Ведь кто не скачет тот .....
ну да... тем более галлы пришли из Галичины... а это значит братский народ... так что французы вдвойне обязаны помочь 😁
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rdyabin@icloud.com
Именно украине нечего делать ни на каких Олимпиадах!
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ну спасибо, аж от сердца отлегло. Вот и радость у нас, снизошли, благодетели.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bedLaM
чёт риторика вдруг поменялось то? не поймут на родине
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewee
Волына будет на открытии идти с флагом?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
volga_olga
Естественно, потому что только при допуске россиян спортсмены Малороссийского федерального округа смогут поехать.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
боже, какая радость, снизошли до простых смердов, даже не знаю, как отблагодарить, отменить авиаудары, что ли, на сегодня
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
i.ivanov...russia.dca......
Начали вроде забывать про украинские спортивные новости. И вот опять...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий