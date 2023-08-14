Украина готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в случае допуска россиян

Украина готова выступить на летних Олимпийских играх-2024 в Париже даже в случае допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Об этом сообщил глава Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде», – сказал Гутцайт в интервью Kyodo News.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не приглашал россиян и белорусов к участию в Играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Минспорта Украины сняло запрет на участие своих атлетов в международных турнирах со спортсменами из России и Беларуси.