Неймар прошел медосмотр для «Аль-Хилаля» и прилетит в Саудовскую Аравию до конца недели. Документы оформлены

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Фабрицио Романо Футбол

Документы о переходе Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» подготовлены.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, форвард сегодня прошел медосмотр и на этой неделе прилетит в Саудовскую Аравию. Но это произойдет не во вторник.

Все необходимые бумаги уже подписаны, сделку можно считать оформленной.

Сообщалось, что парижане получат до 120 млн евро с учетом бонусов.

Неймар будет получать 150 млн евро в год в «Аль-Хилале» – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ» (Sky Sports)

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25 комментариев

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AnMe
До последнего не хотелось верить. Очень жаль!
+21
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+16
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St.7
Даже не верится как-то…Так быстро закончилась карьера недораскрывшегося игрока.Обладатель Зм после Месси и Роналду говорили мы🥲
+12
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Антон Ситдиков
Ну что же, как и у многих бразильцев, карьера Нея как будто остаётся с элементом недосказанности, но вспышками он, конечно, был на уровне топ-2 мира, если не на самой вершине. Хотя и клише, но можно только поблагодарить за подаренную болельщикам красоту. Ну а саудиты проспонсируют донаты Неймара в CS
+11
-3
+8
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Groznyi2024
Охренеть там связка намечается.
+5
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+4
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chouchou
Ответ Sinister Kid
Хоть бы написали, чей Аль-Хилаль. Их же никто не различает.
чей? Неймара, Малкома, Млинковича-Савича...у которого самый большой стадион в Аравии на 70 000 человек
+3
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+3
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Overkiller
Ответ Я Гражданин Мира
Вот его настоящее место. Я надеюсь шейхи поставить его на место. А то какие супер клубы ищет он . Он никому не нужен в Европе, даже Химки не купил бы его
"даже Химки не купил бы его"

)))))))))))))

Действительно, нафиг им этот Неймар при живом то Садыгове...

)))))))))))))
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AF007
Ну это имба для любительских побегушек, аль насру можно досрочно сниматься с чемпа
+3
-2
+1
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Антон Ситдиков
Ответ ponso
Что вы, Неймар никогда не был на самой вершине. Да и вторым тоже.
Это просто глупость
+2
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Sinister Kid
Хоть бы написали, чей Аль-Хилаль. Их же никто не различает.
+1
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Overkiller
В тень Малкома? ))
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CriminalJoint62
Неймар еще сможет вернуться в Европу и попылить. Но, не думаю, что это будет ему нужно
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Никита Смолов
Какое же это дно
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Остап Бендер
Плакал?
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кто-то
Вот и закончилась история
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Hilperico
Раньше от травм валялся, теперь еще будет от перегрева)
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chouchou
Во вторник не поедет, подождет Верратти до конца недели и вместе полетят..
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Мужанов Дмитрий Александрович
Однозначно будет сильнейшим игроком в СА
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bubareska
Очень жаль. Прощай, Ней.
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Алексей Ненахов
Ответ CriminalJoint62
Неймар еще сможет вернуться в Европу и попылить. Но, не думаю, что это будет ему нужно
Ему 31 уже , куда он вернётся через 2 года карьеру завершат
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ML26
Ответ Алексей Ненахов
Ему 31 уже , куда он вернётся через 2 года карьеру завершат
Ничего он не завершит через 2 года, когда на кону будет возможность сыграть на чм
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ ML26
Ничего он не завершит через 2 года, когда на кону будет возможность сыграть на чм
Через 2 года в Саудовской Аравии его уровень игры опустится настолько, что ни на какой ЧМ он не поедет.
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