Неймар прошел медосмотр для «Аль-Хилаля» и прилетит в Саудовскую Аравию до конца недели. Документы оформлены

Документы о переходе Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» подготовлены.

Как утверждает инсайдер , форвард сегодня прошел медосмотр и на этой неделе прилетит в Саудовскую Аравию. Но это произойдет не во вторник.

Все необходимые бумаги уже подписаны, сделку можно считать оформленной.

Сообщалось, что парижане получат до 120 млн евро с учетом бонусов.

Неймар будет получать 150 млн евро в год в «Аль-Хилале» – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ» (Sky Sports)

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