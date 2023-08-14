Неймар прошел медосмотр для «Аль-Хилаля» и прилетит в Саудовскую Аравию до конца недели. Документы оформлены
Документы о переходе Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» подготовлены.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, форвард сегодня прошел медосмотр и на этой неделе прилетит в Саудовскую Аравию. Но это произойдет не во вторник.
Все необходимые бумаги уже подписаны, сделку можно считать оформленной.
Сообщалось, что парижане получат до 120 млн евро с учетом бонусов.
Неймар будет получать 150 млн евро в год в «Аль-Хилале» – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ» (Sky Sports)
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
)))))))))))))
Действительно, нафиг им этот Неймар при живом то Садыгове...
)))))))))))))