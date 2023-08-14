Президент «Торонто» о смерти Амирова: «Опустошены этой трагической утратой. На протяжении всей его мужественной битвы позитивный настрой Родиона вдохновлял всех»

Президент «Торонто» выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Амирова.

21-летний хоккеист умер сегодня в Германии.

В феврале 2022 года стало известно, что у форварда была выявлена опухоль головного мозга. Он не играл с января 2022 года.

«Вся организация «Мэйпл Лифс» опустошена этой трагической утратой. Позитивный настрой Родиона на протяжении всей его мужественной битвы вдохновлял всех вокруг него.

Он произвел неизгладимое впечатление на нашу команду и болельщиков во время своих коротких визитов в Торонто.

Невероятно грустно видеть, как молодой человек, подающий такие большие надежды, уходит от нас так рано.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям , мы вместе с ними скорбим об этой утрате», – сказал .

Амиров выступал за « » на правах аренды из « ». Клуб НХЛ выбрал россиянина на драфте-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.