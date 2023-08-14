Малком сделал хет-трик в дебютной игре в лиге Саудовской Аравии. У него 5+1 за 4 матча в «Аль-Хилале»
Малком забил три гола в первой игре в чемпионате Саудовской Аравии.
Полузащитник «Аль-Хилаля» трижды поразил ворота «Абхи» (3:1, второй тайм) в 1-м туре лиги. Он открыл счет на 31-й минуте и вновь вывел свою команду вперед на 55-й. Свой третий мяч вингер забил на 77-й минуте.
Всего у бразильца, перешедшего из «Зенита» за 60 млн евро, шесть результативных действий в составе нового клуба. Ранее он забил два гола и отдал один результативный пас в Кубке арабских чемпионов.
Подробно со статистикой Малкома можно ознакомиться здесь.
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Кхе-кхе
Роналду забивает 31 гол в АПЛ - величайший, лучший.
Суарес те же 31 гола без единого пенальти - ну и что?
Салах 32 гола новый рекорд - ну и что?
(сразу отвечаю кринжефанам пока не забежали ответами что Криш в АПЛ был опорным-вратарем - ничего подобного. Был чистейшим вингером в 4-4-2).
Роналду вылетает от США и забивает Гане на ЧМ-2014: величайший, забил Гане, сделал всё что мог.
Суарес вытаскивает Уругвай из группы против Англии и Италии - ну и что?