Малком сделал хет-трик в дебютной игре в лиге Саудовской Аравии. У него 5+1 за 4 матча в «Аль-Хилале»

Малком забил три гола в первой игре в чемпионате Саудовской Аравии.

Полузащитник « » трижды поразил ворота «Абхи» (3:1, второй тайм) в 1-м туре лиги. Он открыл счет на 31-й минуте и вновь вывел свою команду вперед на 55-й. Свой третий мяч вингер забил на 77-й минуте.

Всего у бразильца, перешедшего из «Зенита» за 60 млн евро, шесть результативных действий в составе нового клуба. Ранее он забил два гола и отдал один результативный пас в Кубке арабских чемпионов.

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