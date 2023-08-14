Малком сделал хет-трик в дебютной игре в лиге Саудовской Аравии. У него 5+1 за 4 матча в «Аль-Хилале»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Абха Футбол

Малком забил три гола в первой игре в чемпионате Саудовской Аравии.

Полузащитник «Аль-Хилаля» трижды поразил ворота «Абхи» (3:1, второй тайм) в 1-м туре лиги. Он открыл счет на 31-й минуте и вновь вывел свою команду вперед на 55-й. Свой третий мяч вингер забил на 77-й минуте.

Всего у бразильца, перешедшего из «Зенита» за 60 млн евро, шесть результативных действий в составе нового клуба. Ранее он забил два гола и отдал один результативный пас в Кубке арабских чемпионов.

Подробно со статистикой Малкома можно ознакомиться здесь

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94 комментария

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Alexander Prokofyev
Что-то мне кажется в такой лиге и Ерохин бы наколотил авоську
+72
-12
+60
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Overkiller
Ну вот и MVP лиги подъехал, не то что предыдущие) Хет-трик уже)
+48
-3
+45
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stas82
Ответ Alexander Prokofyev
Что-то мне кажется в такой лиге и Ерохин бы наколотил авоську
Комличенко забивал бы по 3 пеналя за матч
+38
-1
+37
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Мне пофиг, я из леса
Хет-трик подвезли...
+25
0
+25
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Shadow1882
"Всего у бразильца"

Кхе-кхе
+20
-1
+19
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rigobersong
Офигеть, если еще Неймар перейдет, то Аль-Кринжатина может вешать бутсы на гвоздь:))
+40
-21
+19
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Махмуд Адылов
Мдааа…. на полном серьезе, в РПЛ, в таких ситуациях даже мяч не дали бы принять Малкому (( Уровень Саудовской лиги конечно слабоват, но через пару лет все может изменится ))) На самом деле завидую немного, если бы правительство РФ захотело, то и в нашей лиге были бы такие игроки 😅😅 представьте Кулибали в Факеле и Канте в Оренбурге
+19
-3
+16
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stas82
Эх,продешевил Зенит - Малком играет на 100млн
+15
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+15
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rigobersong
Защитники и вратарь топари конечно, куда там МЛС до этих топов:))
+30
-16
+14
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Манковский
Такими темпами Роналду получит Золотую Урну как худшему игроку СА 😂😂😂, будет ещё проклинать себя что "окрыл дверь в СА"
+13
-1
+12
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Удар Кержакова
такие простые голы он даже в кубке России против команд фнл не забивал.
+11
0
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Олег910
Роналду, Неймар, Бензема нервно курят в сторонке. Простой русский парень пришел уничтожать эту лигу.
+11
0
+11
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fil_spb
Вот теперь в Саудовскую Аравию приехал настоящий доминатор, а не эти ваши Роналду и Бензема)
+10
-1
+9
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Ник Гре
Ответ rigobersong
Защитники и вратарь топари конечно, куда там МЛС до этих топов:))
Думаю, наши 2Дроты и Амкал там стабильно в тройку-пятёрку лидеров входили. Четыре защитника в штрафной и один Малколм, неприкрытый никем. Там бы Джикия был богом обороны на фоне этих странников пустыни...
+11
-3
+8
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ZarvuR2020
Ответ Alexander Prokofyev
Что-то мне кажется в такой лиге и Ерохин бы наколотил авоську
Зря на Ерохина гонишь. У них с Малколмом по покеру в РПЛ есть
+8
-2
+6
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Слутск Халлского
Походу мы теперь обречены читать новости про эту лигу
+7
-1
+6
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Так и раздувают инста-самку всю карьеру:

Роналду забивает 31 гол в АПЛ - величайший, лучший.
Суарес те же 31 гола без единого пенальти - ну и что?
Салах 32 гола новый рекорд - ну и что?

(сразу отвечаю кринжефанам пока не забежали ответами что Криш в АПЛ был опорным-вратарем - ничего подобного. Был чистейшим вингером в 4-4-2).

Роналду вылетает от США и забивает Гане на ЧМ-2014: величайший, забил Гане, сделал всё что мог.
Суарес вытаскивает Уругвай из группы против Англии и Италии - ну и что?
+9
-3
+6
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Overkiller
Ответ Andrew Petrov
Комментарий удален пользователем
Это европейская награда.
+6
-1
+5
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pashajj
Легенда Зенита
+6
-1
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Alexander Prokofyev
Давай Малком, нужен пента-трик
+4
0
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Boba jac
Лучший игрок верблюжей лиги! Покажет кринжгелю кто батя дома .
+5
-1
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CriminalJoint62
Потом говорят, что РПЛ - дно. Криш не забил бы и 10 голов в Зените
+4
-1
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нелюбитель футбола
Парень в расцвете сил... Скорость, дриблинг, удар... Сейчас подъедет Неймар - и они на пару распилят статуэтку лучшего бомбардира, которую Геша уже явно "заказал" себе... Хе... Может "поделятся ещё с Фирмино и Бенземой...
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Уже 3. Аппетит совсем пропал, глядя на этот заиндевевший бразильский орех из северной столицы. Даже киноа в горло не лезет😓
+6
-3
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Руслан Я
И денег поднимет и в Европе ещё может поиграть
+2
0
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