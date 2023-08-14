Кожевников о бане Федотова: «Президент ИИХФ Тардиф – настоящая политическая проститутка. Он выполняет желания Запада»

Александр Кожевников считает, что глава ИИХФ Люк Тардиф выполняет желания Запада.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Мы не играем ни в каких международных соревнованиях. Почему Международная федерация хоккея впаривает нам свои решения? С одной стороны, мы вроде бы никому не нужны, но при этом они за нас решают.

Это политика. Президент Международной федерации хоккея – настоящая политическая проститутка. Он выполняет желания Запада.

Когда ФХР обращалась в Международную федерацию, то рассчитывала на нормальное человеческое решение. Но, видимо, Тардиф с кем-то посоветовался.

Хотя есть мнение, что ЦСКА и Федотову нужно было договариваться с «Филадельфией», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

«Пусть засунут в одно место», «Пиренейский осел». Наш хоккей соревнуется в оскорблениях после бана Федотова

У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ