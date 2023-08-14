Кожевников о бане Федотова: «Президент ИИХФ Тардиф – настоящая политическая проститутка. Он выполняет желания Запада»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Политика Иван Федотов Люк Тардиф контент Хоккей

Александр Кожевников считает, что глава ИИХФ Люк Тардиф выполняет желания Запада.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Мы не играем ни в каких международных соревнованиях. Почему Международная федерация хоккея впаривает нам свои решения? С одной стороны, мы вроде бы никому не нужны, но при этом они за нас решают.

Это политика. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф – настоящая политическая проститутка. Он выполняет желания Запада.

Когда ФХР обращалась в Международную федерацию, то рассчитывала на нормальное человеческое решение. Но, видимо, Тардиф с кем-то посоветовался.
Хотя есть мнение, что ЦСКА и Федотову нужно было договариваться с «Филадельфией», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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20 комментариев

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Амфитрион
Ну вот, тяжелая артиллерия подъехала. Кожевников мнение извергнул, ждем залпов с нижних регионов от бывших тафгаев.
+23
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+23
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Антон
Помалкивал бы уже о проститутках, ахах
+21
-1
+20
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Олег
Кто-то а про проститутку я бы помолчал.
+8
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+8
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Viks
ЦСКА и Федотову нужно было договариваться с «Филадельфией»
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Сразу артналет по всем фронтам. Уже за бутылкой сбегал.
Про проституток лучше бы помолчал. Себя изобличает
+3
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Maxim Shumov
Что-то Санёк долго молчал. Видимо - пришлось ждать пока водка по голове нормально даст
+3
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VintDV
Нашёл себе новую игрушку..... Но хоть от тренеров на время отстанит 🤗
+2
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Безумный Макс
какой ужас...они вообще перестали даже вести себя достойно
и это я не про Тардифа
+3
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Cst Cap
Так это в обе стороны работает, тов. Кожевников!
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avcgloronalduMU
может просто закон соблюдать?
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Maxim Shumov
Ответ Антон
Помалкивал бы уже о проститутках, ахах
Ну вы что, это же соооовсем другое ))
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_Абырвалг_
И тут Остапа понесло ! )))
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reddman
А где эта проститутка была, когда Федотова скрутили и отправили в армию, целый год мужик потерял
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Wayne Gretzky 99
Сегодня понедельник, вечер. Давно пора опохмеляться. На старые дрожжи развезло деда.
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sd4fmwrvz8
Проститутка видит проститутку издалека 😁
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Сергей Орлов
Идиот. Извините.
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Olga.t
Ой, даже боюсь сказать какого эпитета достоин Кожевников. Забанят сразу))

И при этом они надеются, что нашу сборную там ждут, скучают...
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Георгий Рыженков
Какие же вы гады. Сломали карьеру парню и теперь еще глумятся. Сволочи..!
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Домоседов
Предлагаю запретить рептилоидов и масонов
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Hakuna Matata!
Ответ Maxim Shumov
Что-то Санёк долго молчал. Видимо - пришлось ждать пока водка по голове нормально даст
там у многих не водка, а спайс и метадон на завтрак,обед и ужин
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