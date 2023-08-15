Неймар заработает 320 млн евро за два года в «Аль-Хилале». Аренда в «Барселону» исключена (Globo)

Неймар подписал с «Аль-Хилалем» контракт на два года.

Как утверждает Globo Esporte, за этот период форвард заработает 320 млн евро. В эту сумму включены как зарплата, так и доходы от спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности.

« » выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал.

Утверждается, что аренда в «Барселону», о которой сообщала испанская пресса, исключена.

« » планирует представить Неймара в среду и устроить масштабную церемонию.

Неймар получит самолет и особняк с прислугой от «Аль-Хилаля». Ему разрешат жить с девушкой без заключения брака и будут платить по 500 000 евро за посты про Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

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