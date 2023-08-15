Неймар заработает 320 млн евро за два года в «Аль-Хилале». Аренда в «Барселону» исключена (Globo)
Неймар подписал с «Аль-Хилалем» контракт на два года.
Как утверждает Globo Esporte, за этот период форвард заработает 320 млн евро. В эту сумму включены как зарплата, так и доходы от спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности.
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Утверждается, что аренда в «Барселону», о которой сообщала испанская пресса, исключена.
«Аль-Хилаль» планирует представить Неймара в среду и устроить масштабную церемонию.
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Думаю, всем понятно, что футболу нужны перемены и реформы, а то таким образом через лет 5-10 полностью утонем в таком режиме
Думаю, всем понятно, что футболу нужны перемены и реформы, а то таким образом через лет 5-10 полностью утонем в таком режиме