Неймар заработает 320 млн евро за два года в «Аль-Хилале». Аренда в «Барселону» исключена (Globo)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль деньги Футбол

Неймар подписал с «Аль-Хилалем» контракт на два года.

Как утверждает Globo Esporte, за этот период форвард заработает 320 млн евро. В эту сумму включены как зарплата, так и доходы от спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности.

«ПСЖ» выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал.

Утверждается, что аренда в «Барселону», о которой сообщала испанская пресса, исключена.

«Аль-Хилаль» планирует представить Неймара в среду и устроить масштабную церемонию.

Неймар получит самолет и особняк с прислугой от «Аль-Хилаля». Ему разрешат жить с девушкой без заключения брака и будут платить по 500 000 евро за посты про Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

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31 комментарий

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Bob_Kolomb
Помнится, в 2017 для многих была шокирующая сумма его перехода в ПСЖ из Барселоны, а сейчас у него зарплата будет в полтора раза больше. Футбол всё быстрее превращается в игрушку для богатых
+26
-1
+25
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ОттоДракула
Ответ wjjrhy4vdw
все-таки вышел из тени Месси
Теперь будет в тени Малкома
+25
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Papa Paolo
Ответ mutsulhanov@icloud.com
Где можно посмотреть чемпионат саудии?
На Матче, скоро купят.
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Overkiller
Ответ ОттоДракула
Теперь будет в тени Малкома
Ай яй яй, комментарий из соседней темы украли ))
+4
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&_Bishep_&
Вот еще одна звезда завершила большую карьеру.
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Overkiller
Ответ mutsulhanov@icloud.com
Где можно посмотреть чемпионат саудии?
Давайте не будем палить прямые ссылки.
Легко всё в гугле находится, даже с комментаторами на русском.
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Гаврила Ардалионович
Ответ Bob_Kolomb
Помнится, в 2017 для многих была шокирующая сумма его перехода в ПСЖ из Барселоны, а сейчас у него зарплата будет в полтора раза больше. Футбол всё быстрее превращается в игрушку для богатых
К сожалению.
+2
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mutsulhanov@icloud.com
Где можно посмотреть чемпионат саудии?
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нелюбитель футбола
Теперь на матчах Гешы и Неймара ещё сильнее будут кричать : Месси, Месси!!... Factos...
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Партизанен
Ответ mutsulhanov@icloud.com
Где можно посмотреть чемпионат саудии?
Матч ТВ
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kodgong
Ответ ponso
Через пару лет клубы Саудии заявятся в европейскую ЛЧ. Это лишь вопрос денег.
страна то в Азии))
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Naprimerno
Ответ ОттоДракула
Теперь будет в тени Малкома
У тени не бывает тени
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Гаврила Ардалионович
Ответ mutsulhanov@icloud.com
Где можно посмотреть чемпионат саудии?
А смысл?)
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Саша Федотов
Ответ Overkiller
Так это совершенно другой турнир, к тому же вообще континентальный, а не чемпионат.
ну оно понятно, но раньше и такого было не увидеть, так что думаю и чемпионам СА не за горами
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Overkiller
Ответ Саша Федотов
ну финал кубка арабского там показывали, как минимум
Так это совершенно другой турнир, к тому же вообще континентальный, а не чемпионат.
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Саша Федотов
Ответ Overkiller
И что, там сегодня матчи Аль-Хилаля или Аль-Насра показывали? Вы уверены говоря про матчтв?
ну финал кубка арабского там показывали, как минимум
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Overkiller
Ответ Партизанен
Матч ТВ
И что, там сегодня матчи Аль-Хилаля или Аль-Насра показывали? Вы уверены говоря про матчтв?
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кто-то
Теперь окончательно можно сказать, что футболом правят деньги. Раньше для нас сумма хотя бы в 100 млн за трансфер была сногсшибательна, теперь у некоторых такая зарплата за полгода, и мы это уже воспринимаем, что это так и должно быть.
Думаю, всем понятно, что футболу нужны перемены и реформы, а то таким образом через лет 5-10 полностью утонем в таком режиме
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кто-то
Теперь окончательно можно сказать, что футболом правят деньги. Раньше для нас сумма хотя бы в 100 млн за трансфер была сногсшибательна, теперь у некоторых такая зарплата за полгода, и мы это уже воспринимаем, что это так и должно быть.
Думаю, всем понятно, что футболу нужны перемены и реформы, а то таким образом через лет 5-10 полностью утонем в таком режиме
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Гаврила Ардалионович
А там, глядишь, и ислам примут все)
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Noob Saibot
Чето дешево продали. Всего 100 лямов за игрока у которого контракт до 2027 года
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Партизанен
Золотой мальчик
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Партизанен
Золотой мальчик
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Никита Барнатович
Мбаппе молодец, конечно. Всех вытравил из ПСЖ, а сам остался.
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mutsulhanov@icloud.com
Главный актив псж,жаль ,без него команда блеклая
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