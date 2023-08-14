Неймар пытался попасть в «Реал», «МЮ», «Ман Сити», «Челси», «Баварию» или «Барселону» перед заключением сделки с «Аль-Хилалем» (The Independent)

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар пытался найти клуб в Европе, но потерпел неудачу.

Как утверждает The Independent, форвард «ПСЖ» обращался в каждую крупную команду, и лишь «Барселона» проявила интерес к тому, чтобы его арендовать, но для этого ей нужно было решить ряд вопросов с составом.

«Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Реал Мадрид», «Челси» и «Манчестер Сити» отказались от возможности подписать бразильца – главным образом из-за необходимых для этого расходов.

В конечном счете Неймар договорился о трансфере в «Аль-Хилаль».

Сообщалось, что нападающий будет получать 150 млн евро в год – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ».

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78 комментариев

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&_Bishep_&
Ответ Фанат спорта01
по пути Роналду пошёл по сути. хотя Рон стал никому не нужным в 37 лет а неймар в 31.
Неймар по пути Рона🤣🤣🤣...Карьера Роналду для него, это как шлейф от промчавшейся кометы для тебя.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ 6tspey7tb5
С профессиональной точки зрения он сам виноват. Такой талант прогулял( хотя из бразильцев только несколько кто пошёл по другому пути, Карлос, Кафу) а вот с финансовой стороны он взял кассу)
Дани Алвес из топ-бразильцев ещё очень ровную и долгую карьеру провёл (даже в 35+ был топом). И гулять не забывал, судя по недавнему делу🌚
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6tspey7tb5
С профессиональной точки зрения он сам виноват. Такой талант прогулял( хотя из бразильцев только несколько кто пошёл по другому пути, Карлос, Кафу) а вот с финансовой стороны он взял кассу)
+35
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+34
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Фанат спорта01
по пути Роналду пошёл по сути.
хотя Рон стал никому не нужным в 37 лет а неймар в 31.
+22
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Фанат спорта01
Ответ &_Bishep_&
Неймар по пути Рона🤣🤣🤣...Карьера Роналду для него, это как шлейф от промчавшейся кометы для тебя.
я именно про конец карьеры.
а по поводу всей карьеры конечно Неймар и половину успехов Роналду не достиг.
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saric
Не могу понять почему его не купил Челси? Стоит дешевле Кайседо, а по статусу мог бы прям понять Челси в элиту и я сейчас не шучу... Видно Почеттино сказал ннннеееееттт
+7
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falkao2013
Нынче мечта вернуться в Барселону она такая. Благодаря отцу и всем тем кто решает,где больше платят весь талант свой и угробил.
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Oleg
Так же и кринж пытался попасть в клуб из Европы, Баварию так вообще его агент изнасиловал звонками, что Кан и Салихамиджич вынуждены были публично отфутболивать роналду.
А его фантики орут что в пески едут топы)
Едут те, кто никому не нужен в топ 5 Европы, с одним существенным плюсом - сбитые летчики едут на огромные контракты.
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Кирилл Смирнов
Снайпер-неудачник. Везде стрелял, попал не туда,куда хотел.
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Я Гражданин Мира
Ответ &_Bishep_&
Неймар по пути Рона🤣🤣🤣...Карьера Роналду для него, это как шлейф от промчавшейся кометы для тебя.
Неймару до Роналду как до луны.
Как можно их сравнивать
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noti22
Было бы легендарное окно для Мюнхена если бы к Кейну ещё взяли Нея
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Я всех их сделал
В Неймара вселился Заболотный и тот не попал куда целился
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Покерный Футбол
Ответ 6tspey7tb5
С профессиональной точки зрения он сам виноват. Такой талант прогулял( хотя из бразильцев только несколько кто пошёл по другому пути, Карлос, Кафу) а вот с финансовой стороны он взял кассу)
Карлос,Кафу,,Тьяго Силва,Дани Алвес … долгожители бразилы в основном игроки обороны, потому что к ним нет такого внимания и прессы как были у Роналдо,Роналдиньо или вот у Неймара. Игроки атаки в Бразилии в основном быстро выгорают.
+4
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Simbad
Ответ Oleg
Так же и кринж пытался попасть в клуб из Европы, Баварию так вообще его агент изнасиловал звонками, что Кан и Салихамиджич вынуждены были публично отфутболивать роналду. А его фантики орут что в пески едут топы) Едут те, кто никому не нужен в топ 5 Европы, с одним существенным плюсом - сбитые летчики едут на огромные контракты.
Все верно, кратковременный ажиотаж будет до тех пор, пока шейхам будет интересно за счет этого раскручивать страну, уверен, как только результат достигнут или напротив, не достигнут, весь этот мыльный пузырь лопнет. Им кроме денег нечего предложить.
+3
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de-fussball
на что только ни пойдешь после того, как тебя отверг Шинник
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6tspey7tb5
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Дани Алвес из топ-бразильцев ещё очень ровную и долгую карьеру провёл (даже в 35+ был топом). И гулять не забывал, судя по недавнему делу🌚
После последних событий как то про него забыл)))) и Майкон, Ривальдо тоже долго держался )
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Sergey Kuznetsov
странно, что никто в Европе не захотел ему платить 150млн в год
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М-У-С Л-И-М
Ответ Oleg
Так же и кринж пытался попасть в клуб из Европы, Баварию так вообще его агент изнасиловал звонками, что Кан и Салихамиджич вынуждены были публично отфутболивать роналду. А его фантики орут что в пески едут топы) Едут те, кто никому не нужен в топ 5 Европы, с одним существенным плюсом - сбитые летчики едут на огромные контракты.
Неймар далеко не сбитый летчик ещё и даст прикурить очень многим топам в Европе. Просто из-за своих высоких запросов и немалой цены меньше которой ПСЖ его вряд ли отдаст мало кто может себе его позволить. Арабам видимо деньги не жалко и фейр плей на них не распространяется. Ну что же за большие деньги будет играть дворовый футбол на своем пике.
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Vinnipukh Vinni
Ответ falkao2013
Нынче мечта вернуться в Барселону она такая. Благодаря отцу и всем тем кто решает,где больше платят весь талант свой и угробил.
Дело даже не в зарплате, ПСЖ отказался его отпустить бесплатно или дёшево. Ну они же знали о саудовском варианте и по сути поставили его перед фактом.
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Акира_1
Ответ saric
Не могу понять почему его не купил Челси? Стоит дешевле Кайседо, а по статусу мог бы прям понять Челси в элиту и я сейчас не шучу... Видно Почеттино сказал ннннеееееттт
Для чего Челси трансфер пожилого бразильца с огромной ЗП и склонностью к травмам? Там только с его окружением куча возьни будет, что говорить о самом Неймаре.
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AERN
Неймар давно уже не футболист. А вот если надо тусоваться или в покер поиграть ...
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6tspey7tb5
Ответ Orazzi77
Кака
Болельщик Интернационала сразу бы вспомнил про Майкона))))
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6tspey7tb5
Ответ 6tspey7tb5
С профессиональной точки зрения он сам виноват. Такой талант прогулял( хотя из бразильцев только несколько кто пошёл по другому пути, Карлос, Кафу) а вот с финансовой стороны он взял кассу)
Я открыл Ящик Пандоры )))))
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Morning Again
Вряд ли кто-то из перечисленных клубов предложил бы ему такие условия как Аль-Хилаль.
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Lux_Vid Александров
Ответ &_Bishep_&
Реалу они оба на.. не нужны.
Реалу нужен нап раз. Я думаю переход в Ркал Неймара, заставит Месси вернуться в Барсу
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