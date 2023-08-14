Неймар пытался попасть в «Реал», «МЮ», «Ман Сити», «Челси», «Баварию» или «Барселону» перед заключением сделки с «Аль-Хилалем» (The Independent)
Неймар пытался найти клуб в Европе, но потерпел неудачу.
Как утверждает The Independent, форвард «ПСЖ» обращался в каждую крупную команду, и лишь «Барселона» проявила интерес к тому, чтобы его арендовать, но для этого ей нужно было решить ряд вопросов с составом.
«Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Реал Мадрид», «Челси» и «Манчестер Сити» отказались от возможности подписать бразильца – главным образом из-за необходимых для этого расходов.
В конечном счете Неймар договорился о трансфере в «Аль-Хилаль».
Сообщалось, что нападающий будет получать 150 млн евро в год – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ».
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хотя Рон стал никому не нужным в 37 лет а неймар в 31.
а по поводу всей карьеры конечно Неймар и половину успехов Роналду не достиг.
А его фантики орут что в пески едут топы)
Едут те, кто никому не нужен в топ 5 Европы, с одним существенным плюсом - сбитые летчики едут на огромные контракты.
Как можно их сравнивать