Неймар пытался попасть в «Реал», «МЮ», «Ман Сити», «Челси», «Баварию» или «Барселону» перед заключением сделки с «Аль-Хилалем» (The Independent)

Неймар пытался найти клуб в Европе, но потерпел неудачу.

Как утверждает The Independent, форвард «ПСЖ» обращался в каждую крупную команду, и лишь « » проявила интерес к тому, чтобы его арендовать, но для этого ей нужно было решить ряд вопросов с составом.

« », « », « », « » и «Манчестер Сити» отказались от возможности подписать бразильца – главным образом из-за необходимых для этого расходов.

В конечном счете Неймар договорился о трансфере в «Аль-Хилаль».

Сообщалось, что нападающий будет получать 150 млн евро в год – в шесть раз больше, чем в «ПСЖ».

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