«Реал» арендовал Кепу у «Челси» на сезон

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига трансферы Кепа Аррисабалага Футбол

Кепа Аррисабалага перешел в «Реал».

Мадридский клуб арендовал вратаря «Челси» без права выкупа. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

На прошлой неделе основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.

Кепа сразу же согласился на переход в испанский клуб, как только узнал о такой возможности, несмотря на то, что вел переговоры с «Баварией».

Статистику 28-летнего вратаря, которого «Челси» купил у «Атлетика» за 80 млн евро летом 2018 года, можно найти здесь.

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67 комментариев

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Отец Абду
Добро пожаловать, Кепа!

Карло, спасибо вам за всё и удачи в сборной Бразилии... Интересно, подопечные Кепа в какой схеме будут играть?:)
+125
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+116
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Сэр-НеХер
Не понимаю, зачем на это пошел Челси, ну а Перес как всегда на высоте, быстро разобрался в кризисной ситуации и нашел отличное решение
+80
-8
+72
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MMMinor
Не Куртуа, конечно, но и не Лунин. У Кепы будет много работы, надеюсь справится. Может даже Анчи подменит, но в свободное время!
+43
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Акира_1
Ответ Сэр-НеХер
Не понимаю, зачем на это пошел Челси, ну а Перес как всегда на высоте, быстро разобрался в кризисной ситуации и нашел отличное решение
С Кепой каждый дальний удар заканчивается голом, так что оставьте восторг, при это ЗП у него немаленькая.
+35
-8
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Сэр-НеХер
Ответ Мурад Сабиев
а я бы на месте Реала его бы арендовал с правом выкупа. Куртуа после крестов может сдать-это вероятно. А если Кепа себя покажет с самой хорошей стороны, то почему бы его не выкупить? С другой стороны, есть Лунин. Ему давно надо давать больше времени, чтобы он смог себя показать.
Если бы у Лунина была фамилия Гарсия или Фернандес вы бы так же говорили ? Я тоже всегда болею за ребят из снг, но нужен же здравый смысл. Лунина до основы Реала, как Миранчуку до золотого мяча
+18
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STaTeLy WaYnE
Кепа сам будет решать выходить ему в старте или нет. Наверное Кепа уже ищет замену Милитао.
+14
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ингуш 06
С двумя тренерами Реал точно выиграет лигу чемпионов
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Чистый лист
Когда то переходил в Челси для замены Куртуа. Сейчас переходит в Реал для замены Куртуа.
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Igor Pivovarov
Ответ GuruFutbola
Что с лицом?)
Кто бы спрашивал!
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Сэр-НеХер
Ответ Акира_1
С Кепой каждый дальний удар заканчивается голом, так что оставьте восторг, при это ЗП у него немаленькая.
А игрок, которого Челси скорее всего за деньги подпишет ему на замену, видимо за идею и трехразовое питание играть будет
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Акира_1
Значит Челси сейчас будет искать замену Кепе, потому что Санчес как-то неуверенно смотрелся, а через год Кепка вернётся назад. И будут три кипера на ЗП. Гении в руководстве Челси умеют разгрузить ЗП, нечего сказать.
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Nagatomo
ну просто идеальное подписание на 1 сезон без права выкупа , великолепно просто
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Алексей Ненахов
Ответ Отец Абду
Добро пожаловать, Кепа! Карло, спасибо вам за всё и удачи в сборной Бразилии... Интересно, подопечные Кепа в какой схеме будут играть?:)
У него опыт богатый , уже со столькими тренерами совмещал должность
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Мурад Сабиев
Ответ Nagatomo
ну просто идеальное подписание на 1 сезон без права выкупа , великолепно просто
а я бы на месте Реала его бы арендовал с правом выкупа. Куртуа после крестов может сдать-это вероятно. А если Кепа себя покажет с самой хорошей стороны, то почему бы его не выкупить? С другой стороны, есть Лунин. Ему давно надо давать больше времени, чтобы он смог себя показать.
+5
-2
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mr kovalsky
Толковый тренер, надеюсь подпишет Мбаппе все таки
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Анвар
Придётся уволить Анчелотти а жаль.
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cektor
ну папа карло ! Берегись))
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лично я рад!!
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Мишаня сбг
отличная сделка для Мадрида!
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impaled
И замена Анчи после сезона найдена
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Cearvm
Ответ Stone Island Patch
Знатоки, подскажите пожалуйста, а кто у пенсов в нынешнем сезоне будет стоять в рамке? Реально интересно.
Роберт Санчес.
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Moscwow
Ответ KorbenDaIlas
не совсем понимаю, а кого вы все называете Кепой?)
Гвардиолу. Кеп Гвардиола
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Dexter Morgan
Добро пожаловать, Кепа. Надеюсь, что отличный сезон проведёт.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Сэр-НеХер
Не понимаю, зачем на это пошел Челси, ну а Перес как всегда на высоте, быстро разобрался в кризисной ситуации и нашел отличное решение
Наверное из-за того, что он не топ вратарь
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Cearvm
Ответ Сэр-НеХер
Не понимаю, зачем на это пошел Челси, ну а Перес как всегда на высоте, быстро разобрался в кризисной ситуации и нашел отличное решение
В смысле зачем? Отдали запасного вратаря, аренда наверняка не бесплатная. Кепа нужен Челси залатать дыры, играл 3 сезона из 5, и лишь 2 был хорош. Ультра хорош только в игре ногами, вратарские навыки средние.
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