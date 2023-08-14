«Реал» арендовал Кепу у «Челси» на сезон
Кепа Аррисабалага перешел в «Реал».
Мадридский клуб арендовал вратаря «Челси» без права выкупа. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
На прошлой неделе основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.
Кепа сразу же согласился на переход в испанский клуб, как только узнал о такой возможности, несмотря на то, что вел переговоры с «Баварией».
Статистику 28-летнего вратаря, которого «Челси» купил у «Атлетика» за 80 млн евро летом 2018 года, можно найти здесь.
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Карло, спасибо вам за всё и удачи в сборной Бразилии... Интересно, подопечные Кепа в какой схеме будут играть?:)