«Реал» арендовал Кепу у «Челси» на сезон

Кепа Аррисабалага перешел в «Реал».

Мадридский клуб арендовал вратаря «Челси» без права выкупа. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

На прошлой неделе основной голкипер « » Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Он пропустит либо большую часть, либо весь сезон-2023/24.

сразу же согласился на переход в испанский клуб, как только узнал о такой возможности, несмотря на то, что вел переговоры с «Баварией».

Статистику 28-летнего вратаря, которого « » купил у «Атлетика» за 80 млн евро летом 2018 года, можно найти здесь.

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