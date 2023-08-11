АПЛ стартует! «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

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Сегодня стартует новый сезон АПЛ.

 В стартовом матче 1-го тура «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли» в гостях. 

В субботу «Арсенал» примет «Ноттингем Форест». 

В воскресенье «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Брентфордом», «Челси» будет противостоять «Ливерпулю». 

Завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». 

Чемпионат Англии

1-й тур

Бернли – Манчестер Сити
Дата проведения
11 августа, 22.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Ноттингем Форест
Дата проведения
12 августа, 14.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Вест Хэм
Дата проведения
12 августа, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Лутон
Дата проведения
12 августа, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Фулхэм
Дата проведения
12 августа, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас
Дата проведения
12 августа, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Астон Вилла
Дата проведения
12 августа, 19.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Тоттенхэм
Дата проведения
13 августа, 16.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Ливерпуль
Дата проведения
13 августа, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
14 августа, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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Ливерпуль
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Челси

35 комментариев

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Tollie
долгожданная битва шарлатанов возвращается! а вместе с ней (особенно касается игроков в фэнтези) - и смерть нашим нервным клеткам!

в этом сезоне АПЛ делится на 2 конференции (как в МЛС) - лысые шарлатаны (Пеп, 10Хаг, Компани, Дайч) и моднявые шарлатаны (Артета, Эмери, Поч, Де Дзерби, Клопп, Силва) в дивизионе А, а за повышение в эту компанию будут бороться шарлатаны рыжие (Хау, Мойес, Купер).

каждый год это все говорят, и каждый год актуально: этот сезон однозначно будет самым крутым! АПЛ - сила!
+12
-1
+11
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Ученик Пепа
Наконец то АПЛ вернулась! Уже успели мы отдохнуть от топ футбола, и даже соскучится. И очень кстати что сразу, в первом же матче дуэль Пеп vs Компани. Будем посмотреть))
+10
-3
+7
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Born is the King
Ответ jane gunn
как Ливер увел игрока у Челси
Как Брайтон повторил блеф с Кукурелей
+7
-2
+5
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Vezdexodof
Поздравляю всех болельщиков с началом АПЛ!
Дождались этого чудесного момента.👍
+3
0
+3
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Alexander Poljakov
Спортс, вы главную новость ночи так и не опубликовали. Вы в курсе вообще?))
+4
-2
+2
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pack25
Наконец-то! Ура!
Опять нас ожидают отличные матчи и хороший футбол.
Дружно запасаемся валидолом для просмотра игр любимых команд, а также терпением при общении на ветках))
+2
0
+2
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Борщ со сметанкой
Ответ Mars Usmanov
что за новость ?
Кайседо в Ливерпуль офишл
+1
0
+1
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Tybalt
İdmanTV в прошлом году не показывал, а İtV с середины сезона усечённый пакет демонстрировал.
Раньше лафа была по госканалу İdmanTV. Почти 60% матчей топов смотрели.
Надо бы Сетанту подписать, а то катарский Beinsport мозг выносит.
+1
0
+1
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jane gunn
Ответ Mars Usmanov
что за новость ?
как Ливер увел игрока у Челси
+3
-2
+1
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Mars Usmanov
Ответ Alexander Poljakov
Спортс, вы главную новость ночи так и не опубликовали. Вы в курсе вообще?))
что за новость ?
+1
0
+1
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Rahym Hommadow
Ответ Tybalt
İdmanTV в прошлом году не показывал, а İtV с середины сезона усечённый пакет демонстрировал. Раньше лафа была по госканалу İdmanTV. Почти 60% матчей топов смотрели. Надо бы Сетанту подписать, а то катарский Beinsport мозг выносит.
DAZN или Sky Коментарии Огонь но Английский
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pack25
Ответ Tybalt
İdmanTV в прошлом году не показывал, а İtV с середины сезона усечённый пакет демонстрировал. Раньше лафа была по госканалу İdmanTV. Почти 60% матчей топов смотрели. Надо бы Сетанту подписать, а то катарский Beinsport мозг выносит.
Проще уже antifriz подключить, дешевле будет, и там Сетанта есть
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Rahym Hommadow
Ответ pack25
Наконец-то! Ура! Опять нас ожидают отличные матчи и хороший футбол. Дружно запасаемся валидолом для просмотра игр любимых команд, а также терпением при общении на ветках))
Чтобы ставка зашла нужен Валид)))
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Rahym Hommadow
Ответ pack25
Это не прогнозы, а, скорее, показатель того, кто за кого болеет. Кроме МС, конечно, у которых здесь только Манся и Шарк))
Прогнозы местных я тоже нажал на Ливерпуль 👍
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pack25
Ответ Rahym Hommadow
удивительное прогнозы на чемпионство оба Манчестер 27% Ливерпуль 24 Арсенал 18% И Челси 🤣4%
Это не прогнозы, а, скорее, показатель того, кто за кого болеет. Кроме МС, конечно, у которых здесь только Манся и Шарк))
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therealgreenman
Ответ Tollie
долгожданная битва шарлатанов возвращается! а вместе с ней (особенно касается игроков в фэнтези) - и смерть нашим нервным клеткам! в этом сезоне АПЛ делится на 2 конференции (как в МЛС) - лысые шарлатаны (Пеп, 10Хаг, Компани, Дайч) и моднявые шарлатаны (Артета, Эмери, Поч, Де Дзерби, Клопп, Силва) в дивизионе А, а за повышение в эту компанию будут бороться шарлатаны рыжие (Хау, Мойес, Купер). каждый год это все говорят, и каждый год актуально: этот сезон однозначно будет самым крутым! АПЛ - сила!
Отличное превью
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NottinghamForest79
ау СПОРТС.. кАЙСЕДО ПЕРЕШЁЛ В ЛИВЕР ЗА 110
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Док163
НАКОНЕЦ_ТО ДОЖДАДИСЬ! Всех поздравляю)
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Alexander Baresi
Кейн все таки ушёл в бундеслигу, поможет им взять тарелку 36 раз подряд и пивка попить Паулендер
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Rahym Hommadow
удивительное прогнозы на чемпионство оба Манчестер 27% Ливерпуль 24 Арсенал 18% И Челси 🤣4%
0
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мс-мешок
наконец то ФУТБОЛ. С ПРАЗДНИКОМ ВАС
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Плеймейкер87
Учитель против ученика на Терф Мур)
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A.G
football coming home. еее
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Liverpool-_-Barcelona
Ну теперь с Кайседо в полузащите можно и начинать!
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Timur_Pozdeev
Ура! АПЛ! 🥳
+1
-1
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