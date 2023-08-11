АПЛ стартует! «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

Сегодня стартует новый сезон АПЛ.

В стартовом матче 1-го тура « » сыграет с « » в гостях.

В субботу « » примет « ».

В воскресенье « » проведет гостевой матч с «Брентфордом», «Челси» будет противостоять «Ливерпулю».

Завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон».

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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