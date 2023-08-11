АПЛ стартует! «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье
Сегодня стартует новый сезон АПЛ.
В стартовом матче 1-го тура «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли» в гостях.
В субботу «Арсенал» примет «Ноттингем Форест».
В воскресенье «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Брентфордом», «Челси» будет противостоять «Ливерпулю».
Завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон».
1-й тур
- Дата проведения
- 11 августа, 22.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 12 августа, 14.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 12 августа, 19.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 13 августа, 16.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 13 августа, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 14 августа, 22.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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в этом сезоне АПЛ делится на 2 конференции (как в МЛС) - лысые шарлатаны (Пеп, 10Хаг, Компани, Дайч) и моднявые шарлатаны (Артета, Эмери, Поч, Де Дзерби, Клопп, Силва) в дивизионе А, а за повышение в эту компанию будут бороться шарлатаны рыжие (Хау, Мойес, Купер).
каждый год это все говорят, и каждый год актуально: этот сезон однозначно будет самым крутым! АПЛ - сила!
Дождались этого чудесного момента.👍
Опять нас ожидают отличные матчи и хороший футбол.
Дружно запасаемся валидолом для просмотра игр любимых команд, а также терпением при общении на ветках))
Раньше лафа была по госканалу İdmanTV. Почти 60% матчей топов смотрели.
Надо бы Сетанту подписать, а то катарский Beinsport мозг выносит.