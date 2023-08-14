Соломатин о поддержке россиян в зоне СВО: «Футболистам надо переходить от слов к делу. Нас в Европе не ждут»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Соломатин Политика Матч ТВ Максим Витюгов Футбол

Андрей Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.

В августе бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной России вступил в батальон Española и отправился в Бахмут.

«Все граждане не должны оставаться в стороне. Прежде всего, конечно, к футболистам [обращение]. Надо уже переходить от слов к делу. Пример – ПХК ЦСКА, который и словом, и делом поддерживает. Также футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов не остался в стороне.

Не знаю, на что надеются функционеры и футболисты, но есть примеры, что нас в Европе не ждут.

Можно сказать, стою у истоков создания «Эспаньолы», с октября 2022 года я начал ездить. Так случилось в жизни, что пришел в «Локомотив», был 94‑й год, команда только формировалась, что перешел в ЦСКА, все этапы проходил с клубами. В мае с командиром состоялся разговор, затем вступил в отряд», – сказал Соломатин в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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102 комментария

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noti22
Хорошо хоть не сказал, что Захаряну вместо Сосьедада надо было идти в Эспаньол
+132
-2
+130
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atomio
как у него берут постоянно вью, если он должен сидеть в окопе под Марьинкой?
+90
-6
+84
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DavidRobertJosephBeckham
Соломатину нужно перестать всех подначивать,те кто верит в империю уже давно все там, а все это безумие надеюсь скоро закончится, и тогда адекватные люди вернутся к прежней жизни, в том числе и футболисты к играм в Еврокубках.
+72
-3
+69
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Alex
Ответ 2ran
Да и футболист был говенный
как выяснилось, человек такой же
+59
-12
+47
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AlKRD
🤡
+44
-8
+36
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2ran
Да и футболист был говенный
+43
-12
+31
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Оператор Дзюбы
в бахмуте есть студия матчтв что-ли? или откуда он вещает?
+28
-3
+25
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noti22
Скаzочный
+25
-4
+21
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Overkiller
"но есть примеры, что нас в Европе не ждут."

Да, пример от 24.02.2022. "Нас не ждали, мы припёрлись".
+23
-5
+18
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The Best
Потом эти же люди будут орать что спортвнепалитики,сказочные просто......
+19
-3
+16
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Серегей Юдин
Он там будет как тик-ток войска Кадырова - только фоткаться?
+18
-2
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Ivan Balashov
Ответ Капитан_Улитка
охотникам за чем?
Видимо, за сантехникой и енотами.
+12
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Alex
Ответ Сергей Васильев
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Да, без сына Пескова, без детишек депутатов было бы лучше.
+12
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кuraakula belov
Интересно какими судьбами Андрей Соломатин оказался в 2005 году в киевской Оболони уже после оранжевой революции и первого майдана🤨
+12
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Булат Кошкимбаев
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Соломатину нужно перестать всех подначивать,те кто верит в империю уже давно все там, а все это безумие надеюсь скоро закончится, и тогда адекватные люди вернутся к прежней жизни, в том числе и футболисты к играм в Еврокубках.
Как раз нет, те кто поддерживает имперские амбиции сидят на теплом диване. И хотят всего добиться чужими руками. Вот и подначивают. Были бы там, война бы уже закончилась.
+11
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Злобный Конь
Захарян улыбнулся...

Так случилось в жизни, что пришел в «Локомотив», был 94‑й год, команда только формировалась, что перешел в ЦСКА, все этапы проходил с клубами. В мае с командиром состоялся разговор, затем вступил в отряд», – сказал Соломатин в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

1. Ты же в Бахмуте?! Или только языком чешешь?!
2. Где срочная служба в армии? А,ну да - прятался в академии в Малаховке, "вечный студент".
+12
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Ivan Balashov
Ответ mig31
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Помнится, то ли на Болотной площади, то ли на других массовых московских протестах недавнего прошлого промелькнула очень крутая фраза: "Мы готовы ненавидеть вас бесплатно".

Для того, чтобы негативно относиться к людям вроде Соломатина, вовсе необязательно быть сотрудником некой специальной организации.
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Pelerin
А должны ждать? Тем более "вас"?
Абсолютно нормальное отношение в Европе к обычным русским. И от англичан, и от итальянцев с испанцами. В Прибалтику и Польшу не ездил - думаю, там хуже. Но уж точно не хуже, чем к европейцам относятся у нас (
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Roman Araslanov
Ну тебя ждут разве что только в Больнице имени Кащенко, а вот Захаряна и Кузяева взяли в Европу и всё нормально
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Капитан_Улитка
возможно, не должны оставаться в стороне те, кто это начал?
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Капитан_Улитка
Ответ qiqe
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охотникам за чем?
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tyumenetz
Ответ Сергей Васильев
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когда не знаешь значения слова "вассал", но пытаешься в умного.
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Igor Pivovarov
В еврокубках нас не ждут, айда убивать людей!
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Серый
тебя не ждут, остальные тут причём? оставайтесь там же, на поле боя
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Alex
Ой дурак©
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