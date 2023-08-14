Соломатин о поддержке россиян в зоне СВО: «Футболистам надо переходить от слов к делу. Нас в Европе не ждут»
Андрей Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.
В августе бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной России вступил в батальон Española и отправился в Бахмут.
«Все граждане не должны оставаться в стороне. Прежде всего, конечно, к футболистам [обращение]. Надо уже переходить от слов к делу. Пример – ПХК ЦСКА, который и словом, и делом поддерживает. Также футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов не остался в стороне.
Не знаю, на что надеются функционеры и футболисты, но есть примеры, что нас в Европе не ждут.
Можно сказать, стою у истоков создания «Эспаньолы», с октября 2022 года я начал ездить. Так случилось в жизни, что пришел в «Локомотив», был 94‑й год, команда только формировалась, что перешел в ЦСКА, все этапы проходил с клубами. В мае с командиром состоялся разговор, затем вступил в отряд», – сказал Соломатин в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Да, пример от 24.02.2022. "Нас не ждали, мы припёрлись".
Так случилось в жизни, что пришел в «Локомотив», был 94‑й год, команда только формировалась, что перешел в ЦСКА, все этапы проходил с клубами. В мае с командиром состоялся разговор, затем вступил в отряд», – сказал Соломатин в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
1. Ты же в Бахмуте?! Или только языком чешешь?!
2. Где срочная служба в армии? А,ну да - прятался в академии в Малаховке, "вечный студент".
Для того, чтобы негативно относиться к людям вроде Соломатина, вовсе необязательно быть сотрудником некой специальной организации.
Абсолютно нормальное отношение в Европе к обычным русским. И от англичан, и от итальянцев с испанцами. В Прибалтику и Польшу не ездил - думаю, там хуже. Но уж точно не хуже, чем к европейцам относятся у нас (