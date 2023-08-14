«Салават» об Амирове: «Родион навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Светлая память»

«Салават» выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Амирова.

В феврале 2022 года стало известно, что у форварда была выявлена опухоль головного мозга.

21-летний хоккеист не играл с января 2022 года.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни наш воспитанник, молодой и талантливый, яркий нападающий – Родион Амиров.

Родион был сильным, добродушным и радостным человеком. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью.

Несмотря на все трудности, Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи.

Он всегда был на связи, звонил и поздравлял хоккеистов после побед, вместе с нами переживал взлеты и падения.

навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память…» – говорится в сообщении « ».

Умер 21-летний хоккеист «Салавата» Амиров. Он боролся с онкологией