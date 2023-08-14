«Салават» об Амирове: «Родион навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Светлая память»

Теги Салават Юлаев происшествия Родион Амиров Здоровье Хоккей

«Салават» выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Амирова.

В феврале 2022 года стало известно, что у форварда была выявлена опухоль головного мозга.

21-летний хоккеист не играл с января 2022 года.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни наш воспитанник, молодой и талантливый, яркий нападающий – Родион Амиров.

Родион был сильным, добродушным и радостным человеком. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью.

Несмотря на все трудности, Родион всегда был рядом с командой, большой частью нашей хоккейной семьи.

Он всегда был на связи, звонил и поздравлял хоккеистов после побед, вместе с нами переживал взлеты и падения.

Родион Амиров навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память…» – говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

Умер 21-летний хоккеист «Салавата» Амиров. Он боролся с онкологией

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8 комментариев

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strash
В память свитер под купол прошу повесить !!! Баширов, хоть это сделай красиво!!!
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Shaiba Bash
Большая трагедия… ужас
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Hudson_Hawk
💚💚💚
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Ралина Силякова
Болельщики Салавата Юлаева у горя нет цветов Держитесь зелёные братья из Уфы ❤️💚🤝💙💚Родион Амиров помним😔😔😔😔😔😔😔😔😔Ещё раз скажу просто нет слов 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
+3
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strash
Или баннер с его изображением, чтобы он всегда был на игре СЮ !!!
+2
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Как дела на заводе
Шок, 21 год..Жизнь не увидел ещё парень. Искренние соболезнования
+1
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kvint(ksk)
Какой ужас. Родителям - глубокое сочувствие. Это очень больно ..
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Crenk
Блестяще сыграл на юниорском ЧМ-2019
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