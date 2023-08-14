Матыцин о победе России на Играх стран СНГ: «Сборная подтвердила статус великой спортивной державы»

Олег Матыцин заявил, что Россия подтвердила статус великой спортивной державы.

В частности, министр спорта РФ высказался об итогах Игр стран СНГ, которые завершились в Беларуси 13 августа. Сборная России выиграла медальный зачет.

«Поздравляю сборную России с успешным завершением II Игр стран СНГ, команда показала отличный результат и может по праву гордиться своими успехами.

При высокой конкуренции сборная России стала лидером командного зачета, завоевав 288 медалей, и подтвердила статус великой спортивной державы.

Это награды не только спортсменов, но и тренеров, руководителей спортивных федераций, всех специалистов, ежедневно работающих на повышение уровня подготовки спортсменов.

Но главное, что мероприятия такого масштаба становятся мощным импульсом для развития многосторонних связей между государствами в области развития физической культуры и спорта», – заявил Матыцин.