Матыцин о победе России на Играх стран СНГ: «Сборная подтвердила статус великой спортивной державы»

Теги Олег Матыцин Игры стран СНГ Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что Россия подтвердила статус великой спортивной державы.

В частности, министр спорта РФ высказался об итогах Игр стран СНГ, которые завершились в Беларуси 13 августа. Сборная России выиграла медальный зачет.

«Поздравляю сборную России с успешным завершением II Игр стран СНГ, команда показала отличный результат и может по праву гордиться своими успехами.

При высокой конкуренции сборная России стала лидером командного зачета, завоевав 288 медалей, и подтвердила статус великой спортивной державы.

Это награды не только спортсменов, но и тренеров, руководителей спортивных федераций, всех специалистов, ежедневно работающих на повышение уровня подготовки спортсменов.

Но главное, что мероприятия такого масштаба становятся мощным импульсом для развития многосторонних связей между государствами в области развития физической культуры и спорта», – заявил Матыцин.

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22 комментария

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fewral
Почему же великая спортивная держава не транслировала эти игры?
+18
-1
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Андрей Балабаев
Важность события подчëркивает отсутствие трансляций даже на матч тв. Там понимаешь какие-то немецкие суперкубки и аль-насры с аль-хилялями)
+13
0
+13
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arisstopane
а когда межгалактический шахматный турнир намечается?
+11
-1
+10
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Павел Мельников
Благодаря нынешним событиям мы узнали, что СНГ как организация еще существует.
+6
0
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Леван Мкртчян
Ого... завоевали несколько килограмм медалей на соревнованиях о которых никто не слышал.
Уважаемо. Можно и шарманку про величие в очередной раз включить
+6
0
+6
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Младший лейтенант
Как же это всё-таки межгалактически.
+5
0
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Aryna Lapko
Утерли нос пиндосам) будут знать)
+5
0
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Nick Crosier
Это что-то как Медиалига?
+4
0
+4
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bengalsckyzh
А я.. И не знал, что вчера завершились Игры СНГ и что ЕСТЬ такие Игры.. Однако..
+3
0
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Домоседов
Что-то про первого парня на деревне
+4
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Валентина Николаевна
🤡🤡🤡
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R Kukhov
Первенство водокачки курильщика
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Леван Мкртчян
Ответ fewral
Почему же великая спортивная держава не транслировала эти игры?
Это чтобы никто не засомневался в величии спортивной мегадержавы, а то ещё народ посмотрит и увидит, что в ’играх стран СНГ’ не участвовала почти половина стран этого самого СНГ , и засомневается в величии
+2
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Pawel K
Олег Василич, давайте ещё раз попробуем то же самое записать на камеру, но без смеха. Нам тоже смешно, но отчитаться-то нужно. Камера! Дубль двенадцатый! Поехали!
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Oleh Lv
Киргизы восхитились!
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Гекдениз Кардениз
Цирк были в программе волейбол игры команд до 21 года так мало того что команды участницы полное дно так еще к примеру ОАЭ привез на "столь важный турнир" команду до 18 лет , зато вот эти вот дурилки кортонные для ваты накидывают что это были мегаигры по накалу и по конкуренции
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Jhon Jhon
Я же говорю у нас совок 2.0)
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Kanan Jarrus
узбеки и киргизы трепещите
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serb2010
Ну а что вы хотели, кресло министра очень прибыльное, нужно подтверждать статус и словами и делом)) иначе финансирование урежут
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atelos
Ответ Павел Мельников
Благодаря нынешним событиям мы узнали, что СНГ как организация еще существует.
и без этого существовала
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Младший лейтенант
Ответ atelos
и без этого существовала
номыто не знали. нето что ты.
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Odin Odin
Ответ fewral
Почему же великая спортивная держава не транслировала эти игры?
Нет возможности!
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