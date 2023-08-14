Федотов может играть в НХЛ – отстранение распространяется на КХЛ и сборную России

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Р-Спорт Хоккей

Дисквалификация Ивана Федотова не распространяется на НХЛ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

Как сообщает «Матч ТВ», дисквалификация со стороны ИХХФ не действует на НХЛ. Эту информацию подтвердил источник РИА Новости.

«Федотову запретили играть на соревнованиях, проводимых под эгидой ИИХФ, – в КХЛ и за сборную России. Но НХЛ не подчиняется ИИХФ, поэтому он хоть завтра может играть в НХЛ», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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28 комментариев

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Ivan Juniorovich
Этому терпиле судьба дает шанс за шансом. «И ты используешь его, или как в прошлый раз, и позапрошлый раз и позапозапрошлый раз?»
+18
-6
+12
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selachii
Ой, как удобно(с)
+4
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Montenegro Serbian
Ответ Аморалинни
Пусть в ЦСКА играет спокойно, почему мы должны выполнять требования федерации, которая отказалась от нас в угоду политики
Так а может тогда не изображать биполярочку: если на пофиг на ИИХФ и он нам не указ и не нужны, официально выйти из состава этой Федерации, не?

А то вроде как и плевать на них, а вроде и членами Федерации до сих пор числимся. Пора уже определяться.
+5
-1
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Сергей Рогов
Пускай КХЛ отделяется от ФХР и всего делов
+3
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selachii
Быстрее КХЛ перестанет подчиняться ИИХФ :)
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fewral
Может? Но не хочет... почему-то)
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Pertinax Gandi
Ну и поедет значит в Америку. Но там небось двусторонний контракт и деньги соответственно небольшие.
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4k7shv9zrw
Ответ Maxim Shumov
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Эталонный просто
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selachii
Ответ VintDV
КХЛ подчиняется ФХР, а вот ФХР подчиняется ИИФХ.
суть-то та же
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VintDV
Ответ selachii
Быстрее КХЛ перестанет подчиняться ИИХФ :)
КХЛ подчиняется ФХР, а вот ФХР подчиняется ИИФХ.
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Ярик01
Ответ Георгий Большаков
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Нет.
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Георгий Большаков
Ответ Ярик01
ФХР обеспечит отстранение в КХЛ. Ради дури коней не будут рисковать исключением за злостное нарушение регламентов ИИХФ
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Ярик01
Ответ Георгий Большаков
Как ИИХФ обеспечит отстранение в КХЛ?
ФХР обеспечит отстранение в КХЛ.
Ради дури коней не будут рисковать исключением за злостное нарушение регламентов ИИХФ
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Gleb
Ответ Егор Параскун
Хорошо, что ты не терпила)
Егор, вам знакомо значение слова "вотэбаутизм"?
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Montenegro Serbian
Ответ Аморалинни
Так можнт у федры спросишь?
А это тут причём?)
Ты же рассуждаешь заочно за возможные ФХР. Ну так и я так же делаю.
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vosmak
Сечин не даст ему уехать.Этот солдафон Ивана и гнобит.Федотов может и второй год карьеры потерять.
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Гусеконь
Джентльмены всегда играют по правилам. Там, где правила игры не позволяют выиграть, джентльмены меняют правила.
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_Абырвалг_
Похоже назревает "Казус Федотова " !
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Maxim Shumov
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Георгий Большаков
Как ИИХФ обеспечит отстранение в КХЛ?
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Ярик01
Иное было бы странно, тем более при действующем контракте с командой НХЛ.
И да, Кузя несмотря на дисквал в 4 года тоже играет в НХЛ.
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