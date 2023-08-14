Федотов может играть в НХЛ – отстранение распространяется на КХЛ и сборную России
Дисквалификация Ивана Федотова не распространяется на НХЛ.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.
Как сообщает «Матч ТВ», дисквалификация со стороны ИХХФ не действует на НХЛ. Эту информацию подтвердил источник РИА Новости.
«Федотову запретили играть на соревнованиях, проводимых под эгидой ИИХФ, – в КХЛ и за сборную России. Но НХЛ не подчиняется ИИХФ, поэтому он хоть завтра может играть в НХЛ», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
А то вроде как и плевать на них, а вроде и членами Федерации до сих пор числимся. Пора уже определяться.
Ради дури коней не будут рисковать исключением за злостное нарушение регламентов ИИХФ
Ты же рассуждаешь заочно за возможные ФХР. Ну так и я так же делаю.
И да, Кузя несмотря на дисквал в 4 года тоже играет в НХЛ.