Федотов может играть в НХЛ – отстранение распространяется на КХЛ и сборную России

Дисквалификация Ивана Федотова не распространяется на НХЛ.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

Как сообщает « », дисквалификация со стороны ИХХФ не действует на НХЛ. Эту информацию подтвердил источник РИА Новости.

«Федотову запретили играть на соревнованиях, проводимых под эгидой , – в и за сборную России. Но НХЛ не подчиняется ИИХФ, поэтому он хоть завтра может играть в НХЛ», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.