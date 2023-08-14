КДК РФС начал проверку из-за грубости Дзюбы в адрес журналиста

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Футбол

КДК может наказать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за грубость журналисту.

Футболист пропускал матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

«По инциденту с Артемом Дзюбой после матча «Локомотив» «Крылья советов» в КДК идет проверка. Если этот инцидент с КДК будет в повестке, сообщим об этом завтра», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

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12 комментариев

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Bartez1986
Членам КДК самим давно проверка нужна
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therealgreenman
Вопрос не касаемо именно этой ситуации, а журналистов кто нибудь проверять или фильтровать будет? Они же всё своё существование пытаются сделать себе имя большей степени на грязи…
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Крыжовник Анатолий
Какой же он вежливый
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Франческо Тотти
Засунут телефон в одно место теперь уже Артемке. Как говорится, клин клином.
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VanyaVanya063
А у этого недожурналиста 19-летнего лицензия хотя бы есть, Дзюба здесь прав абсолютно
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Очки Дани Алвеса
Как его оправдать? Дебильный вопрос? Так он же шутник всея Руси, язык подвешен, с Лёней только так всех по матерям спрягают. Чего тут быканул на относительно невинный вопрос?
Подловили после напряженного матча? Очередной названный тренеришка не ставит в состав, потому что Артём больше 7 км/ч не разгоняется?
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tolobas
А журналюгу не хотят проверить на адекватность вопросов и провокации
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Xm.md
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Константин
думаю нужно отдельный совет собрать для решения такого сложного вопроса, туда тренеров и капитанов пригласить и сделать его максимально публичным, чтобы любой мог принять участие в обсуждении!
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Edo Milanian
Дзюбу должны оправдать, т.к. там был не журналист, а лицо, идентифицирующее себя журналистом
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2nhnywnbkh
Ну так нельзя б**
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Aleksey Yashin
А при чём тут КДК РФС? Это произошло на парковке, к футболу напрямую это отношения не имеет.
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