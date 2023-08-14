КДК РФС начал проверку из-за грубости Дзюбы в адрес журналиста

КДК может наказать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за грубость журналисту.

Футболист пропускал матч 4-го тура Мир против «Крыльев» (1:1) из-за повреждения. После игры ему не понравился вопрос журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей?», и Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

«По инциденту с после матча « » «Крылья советов» в КДК идет проверка. Если этот инцидент с КДК будет в повестке, сообщим об этом завтра», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба угрожал журналисту – за что? Его накажут?

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