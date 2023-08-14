«Челси» приобрел Кайседо за рекордные 115 млн фунтов. Контракт – по схеме «8+1»

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо стал игроком «Челси».

Опорный полузащитник «Брайтона» заключил с «синими» 8-летний контракт с опцией продления еще на год.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Мойсеса рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов с учетом бонусов.

«Ливерпуль» был близок к приобретению 21-летнего эквадорца за 110 миллионов фунтов, но футболист отказался от перехода, так как хочет только в «Челси».

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123 комментария

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SayCoffet
Брайтон должен молиться, что в АПЛ появился Боулинг, который готов скупать их поленей по огромным ценам
+103
-11
+92
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Отец Абду
Челси за три трансферное окно потратил больше 1 млрд € и 1/4 достался Брайтону:)
+58
-5
+53
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vodorosl
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
В Локо помню пылил лет 5-10 назад
+41
-6
+35
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Покерный Футбол
Добро пожаловать,надеюсь связка Кайседо - Энцо надолго закроют центр поля!
+22
-6
+16
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S. A.
Челси стал главным мешком мирового футбола
+23
-7
+16
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Акира_1
Ответ Royal Watcher
115 за ноунейма с одним норм сезоном…
Реал также брал Чучамени из Лиги 1 за огромные деньги и что? Кайседо хоть с АПЛ знаком.
+22
-8
+14
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Royal Watcher
115 за ноунейма с одним норм сезоном…
+20
-11
+9
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Aggrrist
Ответ Streetbor
Сейчас ещё Лавиа подпишут и тогда узнаем от скаузеров насколько они переоценены))
Думаешь теперь Челси раньше обеспечит себе место в АПЛ, чем 34 тур?
+11
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Пикачу82
Ответ Отец Абду
Челси за три трансферное окно потратил больше 1 млрд € и 1/4 достался Брайтону:)
А результатов 0 , сами в Брайтон превратились...
+13
-4
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Streetbor
Сейчас ещё Лавиа подпишут и тогда узнаем от скаузеров насколько они переоценены))
+21
-12
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Андрей Фоминых
помню его ещё по локомотиву
+11
-3
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Акыл Сатыбалдиев
Вот меня удивляет Ригоберыч, везде успевает скидывать желчную массу
+15
-7
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Eden Hazard
Ответ Royal Watcher
115 за ноунейма с одним норм сезоном…
у Тчуамени сколько норм сезонов было что 100 отвалил Реал? или это другое?
+6
-1
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Мансур Мадаев
Ответ иц а мэн
Комментарий скрыт
любой полузащитник реала на голову сильнее Кайседо
+11
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werowolf-gears
Ответ S. A.
Челси стал главным мешком мирового футбола
Хах, да Челси с 2003 год в тройке главных мешков
+6
-2
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AERN
Ответ Андрей Фоминых
помню его ещё по локомотиву
тогда он хоть забивал
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CyberUnited
На свете очень мало игроков, которые стоят больше 100 миллионов, это игроки которые каждый сезон попадают в топ-10 номинантов за ЗМ: Холланд, Мбаппе, Де Брейне, Винисиус...А тут 135млн евро за игрока с одним сезоном в АПЛ. Дичь.
+6
-2
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Акира_1
Ответ Пикачу82
А результатов 0 , сами в Брайтон превратились...
Так прошёл 1 сезон только. Да и как можно по нему судить, когда Челси тренировали Поттер и Лэмпард? Вот в этом сезоне более менее годный Почеттино покажет, есть ли перспективы у проекта Боэли с нормальным тренером и трансферами под него.
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Aggrrist
Ответ Ahmad Munir
Почеттино прямо в сказку попал. На кого не покажет, всех ему покупают. У Леви он просил одного игрока, а тот ему покупал ультра бюджетную альтернативу. Может сильную команду построить с таким щедрым боссом
есть сомнения, что сезон доработает
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_Beast_
Подписали бы уже до конца карьеры сразу ! Чего уж там 8+1
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The Best
Ответ SayCoffet
Брайтон должен молиться, что в АПЛ появился Боулинг, который готов скупать их поленей по огромным ценам
Так Кайседо годный опорник,да 100 млн это переплата но таковы реалии рынка.Тем более это трансфер внутри АПЛ,деньги у клуба имеются так почему бы и нет.Всяко лучше чем считать каждую копейку как Ливерпуль который не мог дать за Лавию 50 млн (даже 48 предлагали но не 50) и в итоге остались ни с чем сейчас.Гвардиола говорил что для Сити обычное дело переплачивать за игроков на 15 + млн больше,таков рынок и такие правила приняли Сити,Челси,МЮ а некоторые клубы нет.
+10
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Илья Савчук
Как же Чайки доят Пенсионеров.
+3
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Ahmad Munir
Почеттино прямо в сказку попал. На кого не покажет, всех ему покупают. У Леви он просил одного игрока, а тот ему покупал ультра бюджетную альтернативу.
Может сильную команду построить с таким щедрым боссом
+3
0
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Акира_1
Удачи Кайседо. Судя по объёму шума - трансфер лета или развод лета. Хз.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Вот меня удивляет Ригоберыч, везде успевает скидывать желчную массу
Да он неприятный тип.
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