«Челси» приобрел Кайседо за рекордные 115 млн фунтов. Контракт – по схеме «8+1»

Мойсес Кайседо стал игроком «Челси».

Опорный полузащитник «Брайтона» заключил с «синими» 8-летний контракт с опцией продления еще на год.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Мойсеса рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов с учетом бонусов.

«Ливерпуль» был близок к приобретению 21-летнего эквадорца за 110 миллионов фунтов, но футболист отказался от перехода, так как хочет только в «Челси».

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