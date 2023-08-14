Екатерина Боброва: «Безызбежно» – гениальная фраза! На месте Загитовой я бы еще деньги на этом сделала. Эпик фейл нужно монетизировать»

Теги Екатерина Боброва Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Екатерина Боброва оценила слово «безызбежно» от Алины Загитовой.

– Твоя подруга Евгения Медведева, мне кажется, сейчас куда популярнее, чем во времена своих побед на чемпионатах мира. С чем это связано?

– А я тебе скажу. Когда у нее были победы, это был спорт. Она была популярна в спортивных кругах. У нее были свои фанаты в разных странах, Китай и Япония ее очень любили, встречали стоя. И в России... Но у нас просто очень большой пласт людей, которые не интересуются спортом. Либо смотрят только Олимпийские игры.

– Причем у Алины Загитовой не меньшая популярность, но развиваются они как-то по-разному.

– Ну они же разные люди. И разные агенты там у них.

– Женя идет как-то целенаправленно – либо на что-то популярное, либо на что-то оригинальное, умное. А Алина идет по пути экспериментов. Тебе понятна вот эта линия?

– Я не могу отвечать за девочек – кто чем хочет, тем и занимается. У них пути различаются, чего же вы их постоянно сталкиваете? Разные люди, разные жизни, разные ипостаси. Я могу сказать только одно – мне очень интересно наблюдать за Алиной. Что бы она ни делала – я буду за ней наблюдать. Мне очень это интересно.

Не потому, что как многие, в том числе журналисты, пытаются ее на чем-то подловить. А потому, что я такая же. Мне очень много нравится пробовать, и я не стесняюсь этого. Просто за ней пристальнее наблюдают, я меня за каждое неправильное слово не будут шпынять. За Алиной просто под микроскопом следят.

– Каждое неосторожное высказывание увеличивает эту популярность, но при этом мемный образ формируется, что, наверное, обидно все-таки.

– Ну это смотря как посмотреть. Она уже взрослый человек. Я восхищаюсь тем, что она продолжает делать то, что ей интересно. Не каждая девушка смогла бы это выдержать. Я бы – нет. 

Здесь очень конкретная работа должна быть у ее агента. Последняя новость, за что клевали Алину, это слово «безызбежно». Гениальная фраза! Вот гениальное слово. Когда я увидела этот поток негатива и комментариев...

Я сделала бы мерч. Я бы первая это купила. Прямо со словом «безызбежность», кофты там... Я бы еще деньги на этом сделала. Это нужно монетизировать. Эпик фейл вышел? Ну, вышел. СМИ и недруги зацепились? Зацепились. Ну так сделайте еще круче! Это как кольцо на Олимпиаде не раскрылось. Это же гениальный ход был, когда в следующий раз Эрнст пришел в футболке с этим нераскрытым кольцом.

Из каждого эпик фейла нужно делать плюс себе, имя, деньги. Это же выход из ситуации. Блин, безызбежность! Я же этим словом всегда теперь пользуюсь, – рассказала Боброва в шоу «На два слова».

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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71 комментарий

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Ярик01
Задолбается каждый ляп "монетизировать".
+69
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Streetbor
признание своего фейла это не про Загитову. Она хочет быть идеальной для всех. Правда выходит это регулярно комично))
+56
-22
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Ice_Baby
Проблема в том, что у Загитовой эпик фейлов больше, чем не фейлов. Хайпует как может. Она уже стала мемом, а когда-то была уважаемой олимпийской чемпионкой
+52
-21
+31
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sintenced
"Я сделала бы мерч. Прямо со словом «безызбежность», кофты там"
Лучше фартуки и прихватки.
+34
-10
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Анн Санна
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Ответ bellyashe
ну, кстати, факт. уметь обращать такие моменты в свою пользу, а не отмалчиваться или, того хуже, как-то кринжово огрызаться, крайне важно для медийной личности.
Самоирония-это не про Загитову, увы
+24
-7
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Даня Чебыкин
А можно было бы и не позориться... Забыли, снято, прожили.
+19
-4
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Reggi
В заголовок вынесли всё таким образом, чтобы сорвать как можно хайпа) а по факту Катя вполне адекватно всё разложила - посмеяться над собой и своими ошибками всегда полезно, а уж возможность извлечь из них пользу и вовсе бесценна!
Про то, что все разные и все имеют возможность и право развиваться в каком угодно направлении, тоже права.
+18
-5
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закрыт по беспределу
Алинка могëт!
Если что, безызбежно приоткроет занавесу невооружëнным взглядом.
+20
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Silent2006
Самоирония никому еще не мешала, тут права. Сделать из фейла мем было бы круто
+17
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Док Аксель
Если бы в лексике было меньше эпик фейлов, мерчей, хайпа и т.д, тогда бы и русский выучили только за то, что им говорить надо в жизни..
+9
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Ольга Веселова
Ответ saskha
И действительно. Спрашивают про Загитову - а она отвечает про Загитову. И вообще как она смеет либо молчать, либо говорить о "девочке-победительнице"! нет слов
Странно, что именно на Загитовой, а не на бывшей "подруге" её прорвало с идеями. Прямо в эти минуты у Алины атмосферная съёмка на природе для нового проекта. Как-то без советов "Катьки - сплетницы" (Т.А.Тарасова) справляется!
+10
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Евгений Фабиянчук
Ответ sintenced
"Я сделала бы мерч. Прямо со словом «безызбежность», кофты там" Лучше фартуки и прихватки.
заорал))
+9
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Montenegro Serbian
Ответ Ярик01
Задолбается каждый ляп "монетизировать".
Не, ну это всё-таки не "каждый ляп". Тут реально шедевралочка вышла.
Я когда это слово в заголовке увидел, даже с первого раза прочитать не смог, а она умудрилась это на ходу вживую сказать.
Реально отожгла)
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Reggi
Ответ Arzu0203
вы считаете, что Боброва сейчас поддержала Алину таким предложением? мда, всë с вами ясно
А вы только это предложение прочитали? Остальная часть Катиных слов мимо прошла?
И да, я считаю, что предложение посмеяться над своим ляпом и извлечь из него пользу - это поддержка. Намного бОльшая поддержка, чем бесконечные ваши "Мимимими, Алиночка полностью права, как же прекрасно она говорит, не зря трижды лучшая ведущая Первого канала".
Впрочем, вы не согласитесь, да я этого и не жду))
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Reggi
Ответ Arzu0203
давно Боброва не пиарилась на фигуристках, с чего такая забота к Алине? аки "материнская любовь"
Вам вообще возможно угодить?) Кто-то скажет что-то с толикой критики - "Ааааа, караул, обижают девочку!", кто-то поддержит - "Аааа, караул, падазрительна, двулична, неискренне!", кто-то ответит "Без комментариев", и там найдёте повод "Аааа, караул!" кричать)
До сих пор помню, как тут Таню Волосожар поливали за добрые (!) слова об Алине фанаты самой же (!) Алины. Дескать, неискренне это всё, лишь бы хайпануть, подмазаться, лживая и двуличная Таня. Хотя уж явно не Волосожар на ком-то хайповать)
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saskha
Ответ Ольга Веселова
Про "подругу" два слова, про Загитову целую речь! А как игнорили с подругой напару девочку - победительницу забыла? Интернет всё помнит. Не уважаю таких. И идеи какие-то бредовые, всё про деньги - по себе судит.
И действительно. Спрашивают про Загитову - а она отвечает про Загитову.
И вообще как она смеет либо молчать, либо говорить о "девочке-победительнице"! нет слов
+11
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Леван Мкртчян
Ответ Леван Мкртчян
Мерч с надписью ’безызбежность’-- так себе идея. С такой надписью только по зеленой миле в робе дефелировать
*дефилировать
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уффф
Алина так быстренько себе сделает состояние)))
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Tatiana Klm
Ответ Gemma157
Загитова очень любит деньги. Теперь, когда Боброва ей подала отличную идею, она обязательно постарается претворить этот замысел в жизнь. Так что ожидаем еще больше эпик-фейлов 😆
А Вы, судя по комментариям, очень любите Загитову - треугольник безызбежности, держитесь))
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Андрей Полуничев
Ответ Tatiana Klm
А Вы, судя по комментариям, очень любите Загитову - треугольник безызбежности, держитесь))
Вот прям в цель!.
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Anna Stefan
Ля, задрали уже. Какой "эпик фейл"? Даже когда вместо "триллер" говорят "триггер", что полностью искажает смысл - это можно считать простой оговоркой. А Алина сказала то, что и хотела, пусть и выразилась немного нестандартно (вероятно, собиралась сказать "безальтернативно" или "без вариантов", но решила, что точнее будет "неизбежно", просто с уже произнесённой приставкой))) А уж примеров корявого выражения своих мыслей (которые ещё не у всех имеются в наличии) у кого угодно можно найти сколько угодно, только почему-то никто к этому не придирается.
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Аврора Крейсер
В словах Бобровой я услышала некоторые нотки восхищения Алиной) да, Алина личность, Алина кремень) характер чемпионский!) А как ее вчера встречали и сколько было людей на оренировке, а какое внимание прессы, сколько красивых фото. . Это вам не комментарии nа спортse))
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Аленка_76
Ответ ЛисаАлиса78
Не знаю, кто брал вью, но он явно фанат Жени. Даже в начале её выделил, мол "какая популярная у тебя подруга" Вот Женя – идет на оригинальное, умное. А Алина по пути экспериментов. Вот вроде популярные, но развиваются по разному Вот Женя молодец, а Алина мемная И прямо просит "ну скажи ты про Загитову плохо, ну скажи, мне надо это в заголовок видео вставить"
Не угадали,не фанат Жени он
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Аленка_76
Ответ Мария Коваленко
Мда какие же переобувания в воздухе
Зря старается)
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bellyashe
ну, кстати, факт. уметь обращать такие моменты в свою пользу, а не отмалчиваться или, того хуже, как-то кринжово огрызаться, крайне важно для медийной личности.
+11
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