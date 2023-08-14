Екатерина Боброва: «Безызбежно» – гениальная фраза! На месте Загитовой я бы еще деньги на этом сделала. Эпик фейл нужно монетизировать»

Екатерина Боброва оценила слово «безызбежно» от Алины Загитовой.

– Твоя подруга Евгения Медведева, мне кажется, сейчас куда популярнее, чем во времена своих побед на чемпионатах мира. С чем это связано?

– А я тебе скажу. Когда у нее были победы, это был спорт. Она была популярна в спортивных кругах. У нее были свои фанаты в разных странах, Китай и Япония ее очень любили, встречали стоя. И в России... Но у нас просто очень большой пласт людей, которые не интересуются спортом. Либо смотрят только Олимпийские игры.

– Причем у Алины Загитовой не меньшая популярность, но развиваются они как-то по-разному.

– Ну они же разные люди. И разные агенты там у них.

– Женя идет как-то целенаправленно – либо на что-то популярное, либо на что-то оригинальное, умное. А Алина идет по пути экспериментов. Тебе понятна вот эта линия?

– Я не могу отвечать за девочек – кто чем хочет, тем и занимается. У них пути различаются, чего же вы их постоянно сталкиваете? Разные люди, разные жизни, разные ипостаси. Я могу сказать только одно – мне очень интересно наблюдать за Алиной. Что бы она ни делала – я буду за ней наблюдать. Мне очень это интересно.

Не потому, что как многие, в том числе журналисты, пытаются ее на чем-то подловить. А потому, что я такая же. Мне очень много нравится пробовать, и я не стесняюсь этого. Просто за ней пристальнее наблюдают, я меня за каждое неправильное слово не будут шпынять. За Алиной просто под микроскопом следят.

– Каждое неосторожное высказывание увеличивает эту популярность, но при этом мемный образ формируется, что, наверное, обидно все-таки.

– Ну это смотря как посмотреть. Она уже взрослый человек. Я восхищаюсь тем, что она продолжает делать то, что ей интересно. Не каждая девушка смогла бы это выдержать. Я бы – нет.

Здесь очень конкретная работа должна быть у ее агента. Последняя новость, за что клевали Алину, это слово «безызбежно». Гениальная фраза! Вот гениальное слово. Когда я увидела этот поток негатива и комментариев...

Я сделала бы мерч. Я бы первая это купила. Прямо со словом «безызбежность», кофты там... Я бы еще деньги на этом сделала. Это нужно монетизировать. Эпик фейл вышел? Ну, вышел. СМИ и недруги зацепились? Зацепились. Ну так сделайте еще круче! Это как кольцо на Олимпиаде не раскрылось. Это же гениальный ход был, когда в следующий раз Эрнст пришел в футболке с этим нераскрытым кольцом.

Из каждого эпик фейла нужно делать плюс себе, имя, деньги. Это же выход из ситуации. Блин, безызбежность! Я же этим словом всегда теперь пользуюсь, – рассказала Боброва в шоу «На два слова».

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?