«Реал» заплатит «Челси» 1 млн евро за аренду Кепы (Relevo)

Аренда Кепы Аррисабалаги обойдется «Реалу» в 1 миллион евро.

«Реал» арендовал у « » до конца сезона без права выкупа. В новом сезоне голкипер станет заменой Тибо Куртуа, который получил травму крестообразной связки и вернется в строй не раньше апреля.

По данным Relevo, сумма трансфера Кепы составила 1 млн евро. Сообщается, что испанец гарантированно получит место в стартовом составе «Реала».

Ожидается, что Кепа дебютирует за « » в матче 2-го тура против «Альмерии».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?