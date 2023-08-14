«Реал» заплатит «Челси» 1 млн евро за аренду Кепы (Relevo)
Аренда Кепы Аррисабалаги обойдется «Реалу» в 1 миллион евро.
«Реал» арендовал Кепу у «Челси» до конца сезона без права выкупа. В новом сезоне голкипер станет заменой Тибо Куртуа, который получил травму крестообразной связки и вернется в строй не раньше апреля.
По данным Relevo, сумма трансфера Кепы составила 1 млн евро. Сообщается, что испанец гарантированно получит место в стартовом составе «Реала».
Ожидается, что Кепа дебютирует за «Реал» в матче 2-го тура Ла Лиги против «Альмерии».
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У Кепы ЗП - 150 000 фунтов в неделю.
Кепу никто не хотел покупать, даже Бавария рассматривала Кепу только как аренду.