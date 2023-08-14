«Реал» заплатит «Челси» 1 млн евро за аренду Кепы (Relevo)

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига трансферы Кепа Аррисабалага деньги Футбол

Аренда Кепы Аррисабалаги обойдется «Реалу» в 1 миллион евро.

«Реал» арендовал Кепу у «Челси» до конца сезона без права выкупа. В новом сезоне голкипер станет заменой Тибо Куртуа, который получил травму крестообразной связки и вернется в строй не раньше апреля.

По данным Relevo, сумма трансфера Кепы составила 1 млн евро. Сообщается, что испанец гарантированно получит место в стартовом составе «Реала».

Ожидается, что Кепа дебютирует за «Реал» в матче 2-го тура Ла Лиги против «Альмерии».

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51 комментарий

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dr. cage
0.7% Кайседо отбиты.. Боули гений..
+99
-8
+91
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ponso
Боулинг намеревался выплатить Мадриду 10 млн, но боссам Реала удалось отговорить его от этой затеи и положили лимон поверх контракта, из уважения.
+61
-9
+52
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Акира_1
Выглядит рофлом над Боэли. Лучше бы уж просто бесплатно. 🙈
+43
-2
+41
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raiska123
Ответ DolJun
и зп, про которую спортс конечно же не напишет)
Да какая разница? 1 млн это уже смешно ))
+37
-8
+29
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Jeremy Fraser
Ну это меняет дело и становится понятна выгода Челси (нет)
+9
-1
+8
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DolJun
и зп, про которую спортс конечно же не напишет)
+20
-12
+8
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The Best
Не понял прикола с этой арендой Кепы,даже если в него не верят то могли бы активировать хотя бы обязательную опцию выкупа,а так он в следующем сезоне вернётся из аренды с годом по контракту и уйдёт потом бесплатно.Непонятный мув для меня
+9
-2
+7
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Иван Иванов
Ответ DolJun
ты забыл добавить "гы-гы", чтобы показать как именно тебе смешно
Гы-гы
+7
-1
+6
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Wekil Halylow
Ответ dr. cage
0.7% Кайседо отбиты.. Боули гений..
с бонусами можеть достичь 0,5%!!!
+6
-1
+5
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Talgat Ergeshov
Ответ dr. cage
0.7% Кайседо отбиты.. Боули гений..
обокрал переса))
+5
-1
+4
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igorrado@yandex.ru
Ответ therealgreenman
А сколько там Челси на его зп экономит за сезон? Подскажите
8 миллионов фунтов.
У Кепы ЗП - 150 000 фунтов в неделю.
+3
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therealgreenman
А сколько там Челси на его зп экономит за сезон? Подскажите
+5
-3
+2
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Mihail0910
Вечером новость: Челси улучшил своё предложение по Кайседо до 116 млн.
+2
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The Evil Within
Ответ Febos_
хороший мув от клуба, избавились от 190тыс фунтов в неделю до следующего сезона.
И от основного вратаря впридачу. Отличный мув.
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Тухель
Ответ The Best
Не понял прикола с этой арендой Кепы,даже если в него не верят то могли бы активировать хотя бы обязательную опцию выкупа,а так он в следующем сезоне вернётся из аренды с годом по контракту и уйдёт потом бесплатно.Непонятный мув для меня
А РМ идиоты у которых восстановится Куртуа и они выкупят Кепу? Идиотизм был первоначально покупать Кепу за дохрена и давать ему огромную личку. А сейчас просто разгребают это говно.
Кепу никто не хотел покупать, даже Бавария рассматривала Кепу только как аренду.
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Андрюха с района
Ответ Олег910
Боули красава. Переиграл и уничтожил всех тупых европейских управленцев. Вот что значит эффективный менеджер.
Ахаха) Не смеши такими сказками) Америкос в футбольном бизнесе вообще нулина) Он неоднократно уже это доказал)
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Wekil Halylow
Хахахахаха
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Tun
Ответ therealgreenman
А сколько там Челси на его зп экономит за сезон? Подскажите
Игрока за 80 лямов на сезон сэкономят
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kodgong
Ответ dr. cage
0.7% Кайседо отбиты.. Боули гений..
шутки шутками, но зарплату кепе будет платить Реал. Сколько там еще % от Кайседо?_))
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Особенный1
Компенсация за Эдена Азара
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igorrado@yandex.ru
Чисто на кофе Боулингу
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Three Days Grace
Скорее всего всю зп будут платить ему просто
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Моуриниста
Ответ The Evil Within
И от основного вратаря впридачу. Отличный мув.
Вот этого мне не понять. Почему клуб отдает бесплатно своего основного игрока куда-то
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ten Hag
Ответ dr. cage
0.7% Кайседо отбиты.. Боули гений..
Это жест доброй воли за былой трансфер Азара)
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raiska123
Ответ migan10
Почти 10 лям отбили на сезон
Много для Реала ?
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