«Я не хочу быть хорошей для каждого». Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан

Теги плавание сборная России жен ВФП сборная Казахстана жен Софья Сподаренко Водные виды

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан.

Об этом она заявила в своем обращении в соцсетях.

«Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. И я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю Казахстан как профессиональный спортсмен.

Это не было простым решением, но это был осознанный, зрелый выбор. Этот год точно изменил меня. В первую очередь хочется поблагодарить Всероссийскую федерацию плавания (ВФП) – это система, в которой я выросла и показала высокие результаты.

Особенная и самая теплая благодарность федерации плавания Тюменской области. Спасибо всем тренерам, специалистам, которые когда-либо работали со мной, вы сделали меня той, кто я есть. Спасибо моим родителям, моим друзьям за всестороннюю поддержку. Я люблю вас.

Последняя вещь, которую я хочу сказать, – это то, что я не хочу быть хорошей для каждого. У вас есть цель? У меня есть, и она потрясающая. Я была выбрана из тысяч детей и воспитана в особых условиях только для того, чтобы достичь одной цели. Что ж, я иду к ней», – сказала 25-летняя спортсменка.

Сподаренко выигрывала чемпионат России в 2018 году на дистанции 50 м баттерфляем.

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79 комментариев

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aya
Спортсмен должен соревноваться с лучшими, удачи!
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JBa
Ответ Aggrrist
как и "инвестиции должны окупаться", а государство получается инвестировало в нового участника сборной Казахстана.
Государство инвестировало в СВО, а всё остальное, включая смену гражданства спортсменами, идёт приятным бонусом

Кто за что боролся, как говорится.

P.S. государство ни во что не инвестирует - они просто распределяют ваши же деньги. Так что ваша претензия не то чтобы актуальна. Государство для неё ничего сверхъестественного не сделало
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Батяня Вомбат
Здравое решение.
Жизнь у человека одна и нельзя ее приносить в жертву подонкам-политикам.
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Farhat Sabitov
Осознаный выбор, на который каждый имеет право.
Спондоренко не делала каких либо громких заявлений, она просто хочет жить, тренироваться и выступать на соревнованиях.
Не нужно делать из этого провокационные новости.
Софьи удачи и хороших результатов!
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Ivan Balashov
Ответ Aggrrist
как и "инвестиции должны окупаться", а государство получается инвестировало в нового участника сборной Казахстана.
Можно тогда государство не будет инвестировать мои налоги в военных, ФСБшников и росгвардейцев?
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Александр Федоров
Всё идет по плану...
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Sir Artur
Ответ Aggrrist
"Я была выбрана из тысяч детей и воспитана в особых условиях только для того, чтобы достичь одной цели." Выступать за сборную Казахстана? Если смотреть на конкретно эту ситуацию, то некую мадам до 25 лет облизывали, она по сути жила за бюджетный счёт, какие-то из несколько тысяч детей оказались в пролёте, что бы сия мадам сказала "Адьос". Спортивным менеджерам и тренерам тоже надо задуматься об осознанном выборе кого продвигать.
Наверное надо продвигать тех, у кого лучше результаты? Или вы иначе считаете?
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Алексей Маврин
Ответ Uriy walmart
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Пишет пользователь с американским ником
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Evgeny Valyaev
Ответ Aggrrist
как и "инвестиции должны окупаться", а государство получается инвестировало в нового участника сборной Казахстана.
Какие инвестиции? Где это сказано? Все должны государству, а оно им ничего не должно? Нет никаких инвестиций, есть бюджетные траты на российских граждан. Контракт заключался в том, что спортсмен занимается профспортом. Теперь спортсмен не получает финансирование от российского бюджета, а делает это в Казахстане. Место в сборной РФ освободили для другого гражданина РФ. То есть инвестиция в российских граждан как была, так и осталась. никуда не делась. Может ещё в суд подать на тех спортсменов, в кого инвестировали, а они чемпионами мира не стал? Или в тюрьму таких?
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Грустный Тролль
Неужели ей тоже курс рубля не нравится
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Safari
Молодца! Правильно! Для всех прекрасной не будешь! Кирпичики от урапатриотов полетят. Но, как горох об стенку.
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sega megabitovich
если цель состоит в том, чтобы убежать, то Софья ее блестяще выполнила 😁
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Ivan Balashov
Ответ Aggrrist
да и хорошего ничего не сделала 🤷‍♂️
Ничего страшного. Лучше не делать хорошего, чем откровенно вредить.
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Ivan Balashov
Ответ Федя Букин
Я была выбрана из тысяч детей и воспитана в особых условиях только для того, чтобы достичь одной цели ---- Выступать за другую страну?
Выступать на важнейших турнирах - олимпиадах, чемпионатах мира и континента. А не гнить на первенстве водокачки.
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Mykytka
Ответ Ivan Balashov
Можно тогда государство не будет инвестировать мои налоги в военных, ФСБшников и росгвардейцев?
Нужно просто сменить государство)))
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milan_lia
Ответ bedLaM
плюшки от государства вернёт?
что значит ОТ государства? Основная проблема ура-патриотов как вы в том, что вы не понимаете, что никаких ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег нет. Вообще. И никогда не было. Государственные деньги - это наши с вами деньги, наши налоги. Государство их просто перераспределяет. Например, товарищ Сердюков, который энное количество лет жил за наш с вами счет, когда со своей женой-подельницей эмигрировали в Израиль, разве что-то вернули? И таких примеров - тьма.
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Александр Федоров
Ответ AERN
травник что ли?)
геостратег)
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NoSfer
Ответ lose
Не нужны Казахстану легионеры в сборной, перекрывают дорогу доморощенным. Все делается спортчинушами для сиюминутного успеха, все равно все в мире знают, что это не наши, не казахстанцы.
Имеет ли значение, что она родилась в Казахстане? Или вопрос в разрезе глаз?
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Ivan Balashov
Ответ Aggrrist
Твои налоги ушли на эту плавчиху
Против неё я ничего не имею. В отличие от перечисленных мной товарищей, она никому (в том числе и мне) никакого вреда не причиняет.
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Dmitry Gordienko
Повылазило зомби «а деньги она вернет», «а государство в нее инвестировало зачем».
Лучше бы такие умники вопросы задавали, когда куда то улетает одна ракета, стоимостью, сравнимой (а уверен что даже больше) с оплатой всего ее пути до профессионального спортсмена.

Если мои налоги ушли на такого спортсмена, я сильно рад, в любом случае это созидание, а не..
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milan_lia
Ответ Федя Букин
Плакать не будем, пока. Налоги населения целее будут 👍
это в России-то? Поверьте, налоги целее будут когда чиновники перестанут воровать, а в России - это примерно никогда
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f0mk4
Ну и правильно, жизнь одна и коротка, а спортивная карьера еще короче, молодец!
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Алексей Иванов
Очень печально что гос бабло в больших объемах вкидывают в спорт,и спортсмены сидят на шее граждан,за победы на крупных соревнованиях им дают дорогие машины,квартиры,деньги причем больше чем в Германии и США.
Понятно что не какого патриотизма у физкультурников нету не грамма,они подлижут и продадутся кому угодно,не важно действующему режиму либо другой стране.
Но лучше конечно так сваливать в другую страну,чем потом получать депутатскую должность и портить жизнь гражданам
Хотя есть и примеры когда сваливали из страны потом снова возвращались и за какие то непонятные заслуги становились депутатами.

Подытожив не одной микрокопейки не должно выделятся на совершенно летних спортсменов,даже на соревнования пусть за свой счет ездят.Сейчас век медийности,хочет денег добивайся результатов и ищи себе спонсоров благо их очень много
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sashka.loker
Ответ Uriy walmart
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А почему не белорусская?)
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botev
Ответ sega megabitovich
да тут в голову всем людям не залезешь... просто интересно мнение граждан Казахстана... вот этот пример показывает, что если у их страны какие то сложности будут, то Софья с огромной вероятностью, снова вспомнит, что она одна из 1000 детей и у неё какой то особенный путь... и чо? 🤔 не, я понимаю, если б у нее муж был и они решили жить в его стране... но касаемо этого расклада, то тут попахивает древней профессией... сегодня я с вами, завтра вон с теми 🤔
"какие-то сложности"? вы серьезно?
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