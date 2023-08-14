«Я не хочу быть хорошей для каждого». Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан.

Об этом она заявила в своем обращении в соцсетях.

«Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. И я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю Казахстан как профессиональный спортсмен.

Это не было простым решением, но это был осознанный, зрелый выбор. Этот год точно изменил меня. В первую очередь хочется поблагодарить Всероссийскую федерацию плавания (ВФП) – это система, в которой я выросла и показала высокие результаты.

Особенная и самая теплая благодарность федерации плавания Тюменской области. Спасибо всем тренерам, специалистам, которые когда-либо работали со мной, вы сделали меня той, кто я есть. Спасибо моим родителям, моим друзьям за всестороннюю поддержку. Я люблю вас.

Последняя вещь, которую я хочу сказать, – это то, что я не хочу быть хорошей для каждого. У вас есть цель? У меня есть, и она потрясающая. Я была выбрана из тысяч детей и воспитана в особых условиях только для того, чтобы достичь одной цели. Что ж, я иду к ней», – сказала 25-летняя спортсменка.

Сподаренко выигрывала чемпионат России в 2018 году на дистанции 50 м баттерфляем.