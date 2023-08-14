«Я не хочу быть хорошей для каждого». Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан
Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан.
Об этом она заявила в своем обращении в соцсетях.
«Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. И я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю Казахстан как профессиональный спортсмен.
Это не было простым решением, но это был осознанный, зрелый выбор. Этот год точно изменил меня. В первую очередь хочется поблагодарить Всероссийскую федерацию плавания (ВФП) – это система, в которой я выросла и показала высокие результаты.
Особенная и самая теплая благодарность федерации плавания Тюменской области. Спасибо всем тренерам, специалистам, которые когда-либо работали со мной, вы сделали меня той, кто я есть. Спасибо моим родителям, моим друзьям за всестороннюю поддержку. Я люблю вас.
Последняя вещь, которую я хочу сказать, – это то, что я не хочу быть хорошей для каждого. У вас есть цель? У меня есть, и она потрясающая. Я была выбрана из тысяч детей и воспитана в особых условиях только для того, чтобы достичь одной цели. Что ж, я иду к ней», – сказала 25-летняя спортсменка.
Сподаренко выигрывала чемпионат России в 2018 году на дистанции 50 м баттерфляем.
Кто за что боролся, как говорится.
P.S. государство ни во что не инвестирует - они просто распределяют ваши же деньги. Так что ваша претензия не то чтобы актуальна. Государство для неё ничего сверхъестественного не сделало
Жизнь у человека одна и нельзя ее приносить в жертву подонкам-политикам.
Спондоренко не делала каких либо громких заявлений, она просто хочет жить, тренироваться и выступать на соревнованиях.
Не нужно делать из этого провокационные новости.
Софьи удачи и хороших результатов!
Лучше бы такие умники вопросы задавали, когда куда то улетает одна ракета, стоимостью, сравнимой (а уверен что даже больше) с оплатой всего ее пути до профессионального спортсмена.
Если мои налоги ушли на такого спортсмена, я сильно рад, в любом случае это созидание, а не..
Понятно что не какого патриотизма у физкультурников нету не грамма,они подлижут и продадутся кому угодно,не важно действующему режиму либо другой стране.
Но лучше конечно так сваливать в другую страну,чем потом получать депутатскую должность и портить жизнь гражданам
Хотя есть и примеры когда сваливали из страны потом снова возвращались и за какие то непонятные заслуги становились депутатами.
Подытожив не одной микрокопейки не должно выделятся на совершенно летних спортсменов,даже на соревнования пусть за свой счет ездят.Сейчас век медийности,хочет денег добивайся результатов и ищи себе спонсоров благо их очень много