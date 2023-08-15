Мильштейн об Амирове: «Обострение случилось в октябре 2022-го, врачи в Торонто дали ему 6 месяцев. Это был рак 4-й степени. Он не мог ходить, терял зрение, но ни разу не пожаловался»

Теги Салават Юлаев Торонто НХЛ КХЛ Кайл Дубас Матч ТВ Дэн Мильштейн Родион Амиров Здоровье Хоккей

Агент Дэн Мильштейн сообщил, что у Родиона Амирова был рак четвертой степени.

21-летний хоккеист умер сегодня в Германии.

В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга. Он не играл с января 2022 года.

«Обострение болезни случилось в октябре 2022 года. Тогда врачи в Торонто дали Родиону всего шесть месяцев. Это был рак четвертой степени – опухоль головного мозга.

Он вернулся в Россию, где доктора в Сколково боролись за его жизнь еще 10 месяцев. Но две недели назад и они оказались бессильны. Тогда пришли к решению отвезти Родиона в Германию, где был последний, призрачный шанс на лечение. И вот его не стало…

Но парень боролся. За полтора года, с февраля 2022-го, как бы плохо ему ни было, когда он уже не мог ходить и терял зрение, Родион ни разу не пожаловался ни на что.

Он ведь в октябре приезжал в Торонто не просто лечиться, а тренироваться. Очень хотел вернуться в хоккей. Как помню, мне позвонили генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас вместе с канадскими врачами в 1:18 ночи: «Приезжай за мальчиком, сопровождать его на родину. Если ты сейчас его не заберешь, то домой он может уже не вернуться». Пошло сильное обострение.

Мы ехали из аэропорта ко мне в Майами, чтобы собрать вещи. Два дня провели на пляже, чтобы парень развеялся. Спрашиваю у него: «Родион, ты как?» – «Да я нормально, больше переживаю за родителей».

Он думал только о других. Не ныл, боролся. И старался встречать каждый день на позитиве, с улыбкой. Хотя потерял зрение где-то полгода назад и уже не мог ходить», – сказал агент Амирова.

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3 комментария

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J-12
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Азат Хабибуллин
Светлая память,таких игроков,как Амиров так мало...
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Максим Козлов
Бедолага, такие муки испытывал… Тяжко читать про него. Спасибо Авангарду, Салавату и Торонто, что были с ним до конца. Сил родственникам пережить потерю…
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