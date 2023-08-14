Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей с паузой между прыжками не больше 15 секунд. Он выиграл у Плющенко 10 тысяч долларов
Марк Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей подряд.
Пауза между прыжками должна была составлять не больше 15 секунд.
Спор на 10 тысяч долларов Кондратюку предложил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине.
На кону 10 тысяч долларов. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует...» – написал Плющенко в соцсети.
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Но сама идея прыгать за деньги, тем более перед зрителями, ну такое себе…
Трибуны полупустые. Видимо, приходится хоть этим народ завлекать.
Это отвратительно - вот такая "авантюра", на глазах у людей, и ещё под горделивые возгласы Рудковской + с подачи Плющенко. По-моему, только на их шоу такое зрелище возможно.
А Кондратюк ... как собачка в цирке. На всякое ..... готов ради денег, оказывается.
👎👎👎👎 им всем.
Давайте вообще фигурное катание в казино превратим... Рудковские такими действиями отвращение настоящее вызывают. 🫣🤢
То он подарил что-то сыну за выученный элемент, то дал денег детям из своей группы за успешное выступление, теперь вот и до взрослых фигуристов добрался. Если б это было один раз, было бы, может, и забавно наблюдать за таким спором, но сейчас уже помешательство какое-то.
А Кондратюку не стоит идти на поводу, если он еще хочет соревноваться. Не хватало "убиться" на таких вот спорах и потом месяцами травмы залечивать.
Однако , после этой акции « все на продажу « остается какое то неприятное послевкусие , этакий моветон . А ведь для многих у нас в стране это очень большая сумма .
( такой уж у меня старомодный взгляд )
Но тогда в шоу больше не позовут.
Не в сути спора молодец, конечно, я это написала.