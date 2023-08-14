Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей с паузой между прыжками не больше 15 секунд. Он выиграл у Плющенко 10 тысяч долларов

Марк Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей подряд.

Пауза между прыжками должна была составлять не больше 15 секунд.

Спор на 10 тысяч долларов Кондратюку предложил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине.

На кону 10 тысяч долларов. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует...» – написал Плющенко в соцсети.

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