Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей с паузой между прыжками не больше 15 секунд. Он выиграл у Плющенко 10 тысяч долларов

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей подряд.

Пауза между прыжками должна была составлять не больше 15 секунд. 

Спор на 10 тысяч долларов Кондратюку предложил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. 

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине.

На кону 10 тысяч долларов. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует...» – написал Плющенко в соцсети.

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45 комментариев

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Alex@82
Что это, Евгений, денежными единицами недружественной страны поощряет спортсменов? Не патриотично как бы.....
+23
-5
+18
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Ритт
Молодец! Порадовал зрителей. Зрители любят такое. И денюжку выиграл.
+22
-6
+16
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ретроградный меркурий
Пока Марк прыгал, курс доллара успел ещё вырасти
+14
-2
+12
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tanya_1111
Евгений к концу уже как будто нервничает )))
+13
-2
+11
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Алеся Ткаченко
То что Марк прыгнул 10 трикселей это здорово.А поощрение деньгами больше на шутку похоже
+12
-2
+10
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Ирина Ларина
Марк молодец.
Но сама идея прыгать за деньги, тем более перед зрителями, ну такое себе…
Трибуны полупустые. Видимо, приходится хоть этим народ завлекать.
+11
-3
+8
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Katerina Sunny
Ответ Алеся Ткаченко
То что Марк прыгнул 10 трикселей это здорово.А поощрение деньгами больше на шутку похоже
Почему? Это же спор, Марк его выиграл, а мог и не прыгнуть или не выполнить условие.
+8
-2
+6
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NataliaB.3003
Почитала комментарии - и обескуражена... Люди, да что с вами?
Это отвратительно - вот такая "авантюра", на глазах у людей, и ещё под горделивые возгласы Рудковской + с подачи Плющенко. По-моему, только на их шоу такое зрелище возможно.
А Кондратюк ... как собачка в цирке. На всякое ..... готов ради денег, оказывается.
👎👎👎👎 им всем.
Давайте вообще фигурное катание в казино превратим... Рудковские такими действиями отвращение настоящее вызывают. 🫣🤢
+18
-12
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Alex@82
Что это, Евгений, денежными единицами недружественной страны поощряет спортсменов? Не патриотично как бы.....
Это трофейные😎
+5
0
+5
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Светлана М
Ничего себе, Марк напрыгал, молодец! Хорошая такая оплата прыжков.
+6
-2
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Загимед
Кто хочет стать миллионером?
+4
0
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oldparakhod
БабаЯна теперь Плю, домой не пустит..)))
+8
-4
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miladoc1
И это новость о ФК???!!! Бред полный 🙄
+8
-5
+3
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Kareglazaya
Каждый раз, когда упоминается фамилия Плющенко, обязательно упоминаются деньги.
То он подарил что-то сыну за выученный элемент, то дал денег детям из своей группы за успешное выступление, теперь вот и до взрослых фигуристов добрался. Если б это было один раз, было бы, может, и забавно наблюдать за таким спором, но сейчас уже помешательство какое-то.

А Кондратюку не стоит идти на поводу, если он еще хочет соревноваться. Не хватало "убиться" на таких вот спорах и потом месяцами травмы залечивать.
+3
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+3
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AllaS
Марк просто молодцом , просто очень круто 🔥10 трикселей подряд 🔥
+9
-6
+3
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Arraches
Напрыгал - молодец .
Однако , после этой акции « все на продажу « остается какое то неприятное послевкусие , этакий моветон . А ведь для многих у нас в стране это очень большая сумма .
( такой уж у меня старомодный взгляд )
+2
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Lennuci
Маркуша, главное, чтобы спина к открытым прокатам или ЧР не заболела.
+2
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NataliaB.3003
Ответ Ирина Ларина
В том что прыгнуть 10 трикселей подряд - это непросто. Он справился. Не в сути спора молодец, конечно, я это написала.
Непросто - было бы отказаться от спора , от самого предложения Рудковских.
Но тогда в шоу больше не позовут.
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Александр Трифон0в
Любят патриоты доллары при таком курсе рубля
+2
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Ирина Ларина
Ответ NataliaB.3003
И в чём он молодец?.
В том что прыгнуть 10 трикселей подряд - это непросто. Он справился.
Не в сути спора молодец, конечно, я это написала.
+2
0
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Светлана М
Надеюсь Плющенко сдержит слово. Проиграл, надо расплатиться.
+2
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Александр Шульгин
Уже не знают на чем пиарятся, в Китае были пустые трибуны навярняка в минус ушли вот баба Яна и пытается внимание привлечь хоть чем-то
+9
-7
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Defender64
Миллион. С нынешним курсом очень удобно и легко переводить в рубли.
+4
-2
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Док Аксель
Премию помимо гонорара за шоу Марк заработал...
+2
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Djusik
Ответ NataliaB.3003
Почитала комментарии - и обескуражена... Люди, да что с вами? Это отвратительно - вот такая "авантюра", на глазах у людей, и ещё под горделивые возгласы Рудковской + с подачи Плющенко. По-моему, только на их шоу такое зрелище возможно. А Кондратюк ... как собачка в цирке. На всякое ..... готов ради денег, оказывается. 👎👎👎👎 им всем. Давайте вообще фигурное катание в казино превратим... Рудковские такими действиями отвращение настоящее вызывают. 🫣🤢
Минус платье у Рудковской. Ха ха.
+1
0
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