Вице-премьер Чернышенко: «За последний год 4 млн россиян присоединились к регулярным занятиям физической культурой и спортом»

Дмитрий Чернышенко рассказал о росте числа занимающихся спортом в России.

«В 2023 году во всех регионах проходят мероприятия, приуроченные к столетию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта.

Накопленные за целый век традиции и опыт позволяют нам совместно со спортивной общественностью развивать российский спорт по самым высоким стандартам, повышая качество жизни граждан и обеспечивая крепкую основу развития страны.

Правительство поддерживает спортивные инициативы на всех уровнях, ведется подготовка квалифицированных кадров, выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры в городах и селах.

Сегодня более 345 тысяч спортивных объектов ежедневно открывают двери для взрослых и детей, любителей и профессионалов. Благодаря чему мы планомерно идем к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным – увеличить к 2030 году до 70% долю россиян, систематически занимающихся спортом.

Более половины (53%) граждан уже ведут активный образ жизни, а за последний год к регулярным занятиям физической культурой и спортом присоединились 4 млн человек», – заявил вице-премьер России.

Минспорт мечтает, чтобы спортом в России занимались 70%: откуда эти цифры и как поможет Спорт-ID?