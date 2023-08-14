Вице-премьер Чернышенко: «За последний год 4 млн россиян присоединились к регулярным занятиям физической культурой и спортом»

Теги Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Гольф

Дмитрий Чернышенко рассказал о росте числа занимающихся спортом в России.

«В 2023 году во всех регионах проходят мероприятия, приуроченные к столетию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта.

Накопленные за целый век традиции и опыт позволяют нам совместно со спортивной общественностью развивать российский спорт по самым высоким стандартам, повышая качество жизни граждан и обеспечивая крепкую основу развития страны.

Правительство поддерживает спортивные инициативы на всех уровнях, ведется подготовка квалифицированных кадров, выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры в городах и селах.

Сегодня более 345 тысяч спортивных объектов ежедневно открывают двери для взрослых и детей, любителей и профессионалов. Благодаря чему мы планомерно идем к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным – увеличить к 2030 году до 70% долю россиян, систематически занимающихся спортом.

Более половины (53%) граждан уже ведут активный образ жизни, а за последний год к регулярным занятиям физической культурой и спортом присоединились 4 млн человек», – заявил вице-премьер России.

Минспорт мечтает, чтобы спортом в России занимались 70%: откуда эти цифры и как поможет Спорт-ID?

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41 комментарий

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Prof1983
Потому что появилась новая дисциплина "Бег от военкома"
+112
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БляхаджинсКарпина
Ответ Prof1983
Потому что появилась новая дисциплина "Бег от военкома"
Бег от военкома, подтягивание связей для избежания мобилизации, прыжки через границу
+91
-2
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Theodor Herzl
Уважаемый вице-премьер забыл сказать, что перед этим они вылечились от вич и наркомании, а уровень их благосостояния вырос в несколько раз.
+60
-1
+59
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Тухель
Обожаю, когда депутаты и всякие работники министерств сами из головы придумывают статистику и сами себя хвалят. В такие моменты прям чувствуешь что Россия встаёт с колен и гордость накатывает.
+51
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Roman
Я тоже регулярно бегаю за пивасиком. Меня причислили к этой статистике?
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Tiestorzn17
И еще 300 тысяч человек к окопно-траншейному спорту присоединились.
+21
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Denis in Wonderland
Ответ Тухель
Обожаю, когда депутаты и всякие работники министерств сами из головы придумывают статистику и сами себя хвалят. В такие моменты прям чувствуешь что Россия встаёт с колен и гордость накатывает.
статистика по методичкам Конашенкова
+17
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Олег910
У нас лучшие в мире специалисты по составлению отчетов. Бумажные войска проводят молниеносные спецоперации по повышению или уменьшению любого требуемого показателя вне зависимости от реальности.
+16
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Chinafon2012
За последний год 4 магазина "Красное и Белое" открылись в соседних дворах.И я не шучу.
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Kit244098
Это он про зону СВО?))
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Tigo_Volchara93
Страна-имитация
+7
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SopTecret
За последний год миллионы граждан занялись бегом и смогли убежать аж в другие государства. Развитие спорта, можно считать
+6
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гилберт
Всегда при таких новостях вспоминаю как мы с товарищем собрались поиграть в настольный теннис, за деньги. Пришли, а нас бухой охранник кроет матом и захлапывает дверь, типа выходной, хотя раньше пускали. Так дерьмово было на душе, что мы решили на эти деньги взять пузырь водки. Потом ещё подтянулись ребята и девчата... Это было начало чумовой двухдневной вечеринки!
+5
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Pavelaznaurov
Странно….это интересно как он считал….врет и не краснеет….и на кого этим чушь рассчитана???
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Алина Бель
Ответ Theodor Herzl
Уважаемый вице-премьер забыл сказать, что перед этим они вылечились от вич и наркомании, а уровень их благосостояния вырос в несколько раз.
++++и все они вступили в Единую Россию))))
+4
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Tun
Ответ Theodor Herzl
Уважаемый вице-премьер забыл сказать, что перед этим они вылечились от вич и наркомании, а уровень их благосостояния вырос в несколько раз.
да не, тупо первоклашки, у которых физ-ра появилась раз или два в неделю
+3
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Lacrosse-style goal
Поход от дома до остановки, подтягивание за поручень в автобусе на крутых поворотах, ходьба от остановки до входа на работу и подъем пешком на 4 этаж. И вечером это все в обратной последовательности. Короче, считаю, что я тоже регулярно спортом занимаюсь...
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forward1988
лысая башка живет в своей реальности
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Евгений Семенченко
Ответ Gemma157
С нашего окна открывается вид на большое футбольное поле и стадион. Крайне редко вижу чтобы там кто-то бегал. Может это только у нас так..
бегать на стадионе это фигня,а вот бегать в КБ за пивом это норм )))
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Ivan Balashov
Ответ Denis in Wonderland
статистика по методичкам Конашенкова
Что-то я сомневаюсь, что эта говорящая голова сама себе методички сочиняет.
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papadok
Новость в разделе «Гольф». Очевидно, наиболее активно прет вверх статистика гольфистов. Кстати, продажи алкоголя тоже за отчетный период выросли.
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Gemma157
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С нашего окна открывается вид на большое футбольное поле и стадион. Крайне редко вижу чтобы там кто-то бегал. Может это только у нас так..
+2
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Типа у нас всё ок,международные соревнования не нужны?
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Melnikov1968
То есть 4 млн.россиян за этот год хотя бы один раз сходили в фитнес клуб, вышли на пробежку или посетили бассейн. Это,скорее всего, возможно. Осталось ввести СпортID и в следующем году будет плюс 7-8 млн.
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fewral
Сам ходил по объектам, считал?
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