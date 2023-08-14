«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» в 1-м туре АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 14 августа, 22.00, «Олд Траффорд»
«Арсенал» после закупки, новая полузащита Клоппа, перезагрузка «Челси» и «Тоттенхэма». АПЛ уже здесь
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Вперёд МЮ. Сегодня ждем победу.
Надо начать убедительно. Для уверенности и победного настроения.