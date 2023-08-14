«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» в 1-м туре АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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