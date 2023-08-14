«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» в 1-м туре АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
14 августа, 22.00, «Олд Траффорд»
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6 комментариев

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QWertY
Удачи великому МЮ!
+4
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Артем Гладских
удачи МЮ. сложный матч.
+3
-3
0
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Ivchev
Наконец-то!
Вперёд МЮ. Сегодня ждем победу.
Надо начать убедительно. Для уверенности и победного настроения.
+2
-2
0
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therealgreenman
Победы Manchester United 😈✊
+3
-3
0
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Nice_Fellow
Вот интригующе: МЮ может и разгромить Волков, а может и скатать очень унылый матч. Расмуса мы, очевидно, не увидим, но что-то понять об игре, которая ожидает нас в этом сезоне, точно сможем.
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