Впервые в истории Кубка мира по шахматам никто из россиян не вышел в 1/4 финала

Российские гроссмейстеры не вышли в 1/4 финала Кубка мира по шахматам.

Сегодня Ян Непомнящий проиграл в 1/8 финала на тай-брейке Сантошу Видиту из Индии.

Ранее в 1/16 финала выбыли и , в 1/32 – и Никита Витюгов, в 1/64 – , Арсений Нестеров, Михаил Антипов и Давид Паравян.

мира ФИДЕ проводится с 2000 года. Впервые в истории турнира никто из российских гроссмейстеров не попал в четвертьфинал.

В этом году турнир проводится в Баку. Россияне выступали в нейтральном статусе.

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