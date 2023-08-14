Впервые в истории Кубка мира по шахматам никто из россиян не вышел в 1/4 финала

Теги Петр Свидлер ФИДЕ Александр Грищук Кубок мира Никита Витюгов Ян Непомнящий Даниил Дубов Андрей Есипенко Михаил Антипов Давид Паравян Арсений Нестеров Шахматы

Российские гроссмейстеры не вышли в 1/4 финала Кубка мира по шахматам.

Сегодня Ян Непомнящий проиграл в 1/8 финала на тай-брейке Сантошу Видиту из Индии. 

Ранее в 1/16 финала выбыли Петр Свидлер и Андрей Есипенко, в 1/32 – Даниил Дубов и Никита Витюгов, в 1/64 – Александр Грищук, Арсений Нестеров, Михаил Антипов и Давид Паравян.

Кубок мира ФИДЕ проводится с 2000 года. Впервые в истории турнира никто из российских гроссмейстеров не попал в четвертьфинал. 

В этом году турнир проводится в Баку. Россияне выступали в нейтральном статусе. 

Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?

45 комментариев

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Кирилл Новокщенов
Ответ trav
Карлсен играет еще? Кто из популярных еще? Каруана есть? Почему Непомнящий слил индусу? Есть эксперты? Накидайте кратко ответы
В 1/4 финала Карлсен, Каруана, азербайджанец Абасов, американец Домингес и 4 индуса. Индусы молодые и очень сильные, скорее всего, кто-то из них и выиграет.
+18
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113k
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зато 4 индуса в 1.4, где точно будет 1 в полуфинале, а также точно будет американец в полуфинале.
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Vadim Medvedev
Ответ trav
Карлсен играет еще? Кто из популярных еще? Каруана есть? Почему Непомнящий слил индусу? Есть эксперты? Накидайте кратко ответы
что значит "почему"? потому что индус лучше играл в шахматы
за 4 партии Ян ни разу не создал ему проблем.
+8
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L1berty
Ответ Кирилл Новокщенов
В 1/4 финала Карлсен, Каруана, азербайджанец Абасов, американец Домингес и 4 индуса. Индусы молодые и очень сильные, скорее всего, кто-то из них и выиграет.
При живом Карлсене говорить, что выиграет индус. Вы точно эксперт?
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Prokuror Prokurorov
Ответ Senator_rz
Эх Непо( Что ж так не везет ему, ведь реально один из сильнейших в современных шахматах, но постоянно чего-то не хватает.
Если б он был реально одним из сильнейших, подобные ошибки не были бы системными. Непо - обыкновенный середняк.
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RembaXXX
Ответ L1berty
При живом Карлсене говорить, что выиграет индус. Вы точно эксперт?
Карлсен вполне может Гукешу слить, индусу очень сильны, а Магнусс играет так себе последние месяцы. А вообще фаворитом я бы Каруану назвал, в классику он сейчас наверное сильнейший в мире.
+6
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Ajvengo
Ответ Aleksey Dolmatov
Объясните дилетанту, Непо ждать на турнире претендентов?
да, он уже там.
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trav
Карлсен играет еще? Кто из популярных еще? Каруана есть?
Почему Непомнящий слил индусу? Есть эксперты? Накидайте кратко ответы
+3
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ggg hhh
Ответ trav
Карлсен играет еще? Кто из популярных еще? Каруана есть? Почему Непомнящий слил индусу? Есть эксперты? Накидайте кратко ответы
да Видит тоже не хер с горы
+3
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Светлана Светлана
Ответ Aleksey Dolmatov
Объясните дилетанту, Непо ждать на турнире претендентов?
Конечно.
+3
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Двестик Двестик
Без Карякина никто не стрельнул.
+2
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Roman_53
Ответ Aleksey Dolmatov
Объясните дилетанту, Непо ждать на турнире претендентов?
как участник прошлого матча за корону он автоматом попадает.
+2
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vadned
Ответ Senator_rz
Эх Непо( Что ж так не везет ему, ведь реально один из сильнейших в современных шахматах, но постоянно чего-то не хватает.
Это как раз и отличает великих шахматистов от просто шахматистов "из ряда сильнейших".
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DVM_1
d4 f5 это, конечно, интересная попытка от Яна была. И ответ Сg5 от Видита был занятным - в этой линии после машинального Кf6 белые берут Схf6 ef - и получившаяся позиция дает белым приятный стойкий перевес, который можно играть спокойно и расслабленно.

Конечно, Ян сюда не пошел, а постарался дальше замутить воду - с практической точки зрения, возможно, это был лучший подход.
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2882
Ответ vadned
Это как раз и отличает великих шахматистов от просто шахматистов "из ряда сильнейших".
А кто то сказал , что он великий?)) Ян на текущем этапе это примерно как Корчной, Бронштейн, Гельфанд и прочие.)) Можно ли их назвать великими ? Блестящие ли они шахматисты в целом во все времена? Да.)
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Кирилл Рябцовский
Ответ trav
Карлсен играет еще? Кто из популярных еще? Каруана есть? Почему Непомнящий слил индусу? Есть эксперты? Накидайте кратко ответы
Магнус и Каруана оба прошли в четвертьфинал.
Непомнящий продержался первые две партии в рапиде, а потом, видимо, опять сдали нервы.
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vadned
Ответ Кирилл Рябцовский
Магнус и Каруана оба прошли в четвертьфинал. Непомнящий продержался первые две партии в рапиде, а потом, видимо, опять сдали нервы.
Непо очень плохо играл последнюю партию, вообще не его уровень. Я смотрел трансляцию, у индуса буквально с каждым ходом росло преимущество. По-хорошему Непомнящий должен был сдаваться ходов на десять раньше, там уже индус стоял на +6 пешек примерно.
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nolan_90
Это логично, сейчас не видно ни одного молодого российского гросса, кто мог бы в ближайшие годы претендовать на шахматную корону. Да, мы до этого дожили.
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Кирилл Новокщенов
Ответ L1berty
При живом Карлсене говорить, что выиграет индус. Вы точно эксперт?
Карлсен уже еле спасся на этом Кубке мира, а до этого не выиграл ни одного. Это ж олимпийка, а не групповой этап или длинный чемпионский матч. Тут одну партию проиграл, в следующей соперник встал черными намертво - и ты вылетел.
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Aleksey Dolmatov
Объясните дилетанту, Непо ждать на турнире претендентов?
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Варлампий Варлампий
Магнусу шахматы уже неинтересны, он как Магги Нойнер в биатлоне, разорвав весь пелотон, интерес ушел
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mclaren-honda
Горячкина же прошла
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в 1.4 все 2700+(1 индус за счет текущего турнира поднялся в клуб 2700), кроме Абасова.
Так что по сути играет элита мирового шахмата, кроме Абасова.

Из 35 человек 2700+, в турнире не играло 9 шахматистов.
Рейтинг не игравших: 4, 5, 9, 11, 12, 15, 20, 31, 34. Средний рейтинг 15.5, но нужно учитывать что тут ветераны Ананд(9) и Топалов(20), которые реально не соответствуют своему рейтингу за счет того, что очень редко играют.

26 топов играло, дошли до 1.4 семь топов, каждый третий топ имел шансы почти 90 процентов шансов дойти.

остались в игре 1 рейтинг, 2 рейтинг, 7(индус), 13, 23(индус), 24(индус), 29(индус)
Средний рейтинг 14.1
+1
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 113k
в 1.4 все 2700+(1 индус за счет текущего турнира поднялся в клуб 2700), кроме Абасова. Так что по сути играет элита мирового шахмата, кроме Абасова. Из 35 человек 2700+, в турнире не играло 9 шахматистов. Рейтинг не игравших: 4, 5, 9, 11, 12, 15, 20, 31, 34. Средний рейтинг 15.5, но нужно учитывать что тут ветераны Ананд(9) и Топалов(20), которые реально не соответствуют своему рейтингу за счет того, что очень редко играют. 26 топов играло, дошли до 1.4 семь топов, каждый третий топ имел шансы почти 90 процентов шансов дойти. остались в игре 1 рейтинг, 2 рейтинг, 7(индус), 13, 23(индус), 24(индус), 29(индус) Средний рейтинг 14.1
Индусы так спрогрессировали, потому что играют во всех турнирах последние годы, остальные так часто не играют.
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Aleksey Dolmatov
Ответ Roman_53
как участник прошлого матча за корону он автоматом попадает.
Спасибо
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