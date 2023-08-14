Впервые в истории Кубка мира по шахматам никто из россиян не вышел в 1/4 финала
Российские гроссмейстеры не вышли в 1/4 финала Кубка мира по шахматам.
Сегодня Ян Непомнящий проиграл в 1/8 финала на тай-брейке Сантошу Видиту из Индии.
Ранее в 1/16 финала выбыли Петр Свидлер и Андрей Есипенко, в 1/32 – Даниил Дубов и Никита Витюгов, в 1/64 – Александр Грищук, Арсений Нестеров, Михаил Антипов и Давид Паравян.
Кубок мира ФИДЕ проводится с 2000 года. Впервые в истории турнира никто из российских гроссмейстеров не попал в четвертьфинал.
В этом году турнир проводится в Баку. Россияне выступали в нейтральном статусе.
Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет
Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?
за 4 партии Ян ни разу не создал ему проблем.
Почему Непомнящий слил индусу? Есть эксперты? Накидайте кратко ответы
Конечно, Ян сюда не пошел, а постарался дальше замутить воду - с практической точки зрения, возможно, это был лучший подход.
Непомнящий продержался первые две партии в рапиде, а потом, видимо, опять сдали нервы.
Так что по сути играет элита мирового шахмата, кроме Абасова.
Из 35 человек 2700+, в турнире не играло 9 шахматистов.
Рейтинг не игравших: 4, 5, 9, 11, 12, 15, 20, 31, 34. Средний рейтинг 15.5, но нужно учитывать что тут ветераны Ананд(9) и Топалов(20), которые реально не соответствуют своему рейтингу за счет того, что очень редко играют.
26 топов играло, дошли до 1.4 семь топов, каждый третий топ имел шансы почти 90 процентов шансов дойти.
остались в игре 1 рейтинг, 2 рейтинг, 7(индус), 13, 23(индус), 24(индус), 29(индус)
Средний рейтинг 14.1