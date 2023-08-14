💥 Вратарь ЦСКА Федотов отстранен на 4 месяца, клубу на год запрещены международные трансферы. ИИХФ решила, что контракт с «Филадельфией» действителен
ИИХФ вынесла решение по контракту Ивана Федотова с ЦСКА.
Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24.
Таким образом, заключение контракта с ЦСКА на Фонбет чемпионат КХЛ-2023/24 является нарушением трансферного регламента ИИХФ.
На основании этих данных ИИХФ отстранила Федотова от матчей на 4 месяца на национальном и международном уровне. Дисквалификация вступит в силу 1 сентября 2023 года, а завершится 31 декабря.
ЦСКА на один сезон запрещено осуществлять международные трансферы – с 11 августа 2023 года до 10 августа 2024-го.
Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.
В свою очередь, НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
Пёсмантовичу мат поставили
1. На момент побега Малкина между Суперлигой/КХЛ и НХЛ не было соглашения о контрактах. Оно появилось после обратного побега Радулова (и тогда СЮ тоже ведь никто не наказал).
2. НХЛ не подчиняется ИИХФ в отличие от КХЛ, которая подчиняется ФХР, которая подчиняется ИИХФ.
В чём смысл затевать такую бучу, если ты не являешься самостоятельной организацией? Понятно, что если не получится договориться напрямую, начнут давить на других направлениях, что и было сделано. И придётся подчиниться. Ну или ФХР придётся выйти из ИИХФ. Или КХЛ придётся сделать независимой лигой. Понятно, что ни того, ни другого не произойдёт.
Старт сезона скоро, ЦСКА сможет купить игрока видимо через другой клуб, если это иностранец, ну а Федотов пропустит возможно ещё 4 месяца. Переживет.
А дальше что?