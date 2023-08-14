💥 Вратарь ЦСКА Федотов отстранен на 4 месяца, клубу на год запрещены международные трансферы. ИИХФ решила, что контракт с «Филадельфией» действителен

ИИХФ вынесла решение по контракту Ивана Федотова с ЦСКА.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24.

Таким образом, заключение контракта с ЦСКА на Фонбет чемпионат КХЛ-2023/24 является нарушением трансферного регламента .

На основании этих данных ИИХФ отстранила Федотова от матчей на 4 месяца на национальном и международном уровне. Дисквалификация вступит в силу 1 сентября 2023 года, а завершится 31 декабря.

ЦСКА на один сезон запрещено осуществлять международные трансферы – с 11 августа 2023 года до 10 августа 2024-го.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь, заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.