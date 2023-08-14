💥 Вратарь ЦСКА Федотов отстранен на 4 месяца, клубу на год запрещены международные трансферы. ИИХФ решила, что контракт с «Филадельфией» действителен

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

ИИХФ вынесла решение по контракту Ивана Федотова с ЦСКА.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24.

Таким образом, заключение контракта с ЦСКА на Фонбет чемпионат КХЛ-2023/24 является нарушением трансферного регламента ИИХФ.

На основании этих данных ИИХФ отстранила Федотова от матчей на 4 месяца на национальном и международном уровне. Дисквалификация вступит в силу 1 сентября 2023 года, а завершится 31 декабря.

ЦСКА на один сезон запрещено осуществлять международные трансферы – с 11 августа 2023 года до 10 августа 2024-го.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь, НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

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211 комментариев

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Evgeny Trifonov
Какой-то эталонный терпило. ЦСКА его в армию на год засунул, а он с ними контракт подписывает. Самоуважение какое-то должно быть.
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artem klishin
это праздник для всех адекватных хоккейных болельщиков из России
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ОЛЛС1911
Ответ Егор Параскун
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торжество справедливости
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Richman95
Есть таки справедливость !💪
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Кавабунга Шреддоголовый
Как же приятно это читать. Московским беспредельщикам надавали по рукам. Федотова жаль, что карьеру ему губят, но он сам виноват в этой ситуации вместе с цской, так что в профилактических целях годится.
Пёсмантовичу мат поставили
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artem klishin
Ответ Егор Параскун
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за нарушения наказаны клуб и игрок, не прошла мутная схема с тем, чтобы упрятать игрока в армию, а потом забрать его по беспределу у клуба, который уже заключил с этим игроком договор. Федотов за свою предельно обтекаемую позицию получил дискву. я считаю, что это здорово
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alexandrow
Привет, ЦСКА, как дела?
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Gord Lane
ЦСКА на один сезон запрещено осуществлять международные трансферы – с 11 августа 2023 года до 10 августа 2024-го.
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serb2010
Хоть и ИИХФ клоуны, но тут конкретно нет никакой русофобии, все по делу. Цсковские функционеры привыкли работать по понятиям, а не по закону. Посмотрим как будут выкручиваться
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Амфитрион
Ждем традиционного нытья о русофобии. А может, все-таки мужественно плюнуть в рожу Тардифу и заявить что мы таких несправедливых требований исполнять не будем? Вот зачем все это было, поломали карьеру Федотову, обосрали отношения с НХЛ, получили дисквалифицированного вратаря с непонятной формой, неужели только чтобы Федотов по пацански ответил за косяк? Впрочем, чего еще от них ждать...
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Evgeny Trifonov
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
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не всё деньгами в этой жизни измеряется. Он бы и в Филадельфии не мрот получал.
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fewral
Так ЦСКА же уверял, что все законно?
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Shast
Шах и мат есмантович
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Александр Склянов
Вот бедолага этот Иван,в армию сослали,стокгольмский синдром поразил,теперь ещё дисквал получил.Жизнь в золотой клетке она такая)
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tracid
Ответ Георгий Большаков
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при чем тут Россия? Речь идёт о ЦСКА, Федотове и команде НХЛ
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Pasha0403
укрепляем суверенитет 🙂
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Vinnipukh Vinni
Ответ Егор Параскун
Напомните, как наказали Питтсбург за переход Малкина?
Странный вопрос.
1. На момент побега Малкина между Суперлигой/КХЛ и НХЛ не было соглашения о контрактах. Оно появилось после обратного побега Радулова (и тогда СЮ тоже ведь никто не наказал).
2. НХЛ не подчиняется ИИХФ в отличие от КХЛ, которая подчиняется ФХР, которая подчиняется ИИХФ.

В чём смысл затевать такую бучу, если ты не являешься самостоятельной организацией? Понятно, что если не получится договориться напрямую, начнут давить на других направлениях, что и было сделано. И придётся подчиниться. Ну или ФХР придётся выйти из ИИХФ. Или КХЛ придётся сделать независимой лигой. Понятно, что ни того, ни другого не произойдёт.
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bellyashe
всё по делу, без понятия на что эти рэкетиры надеялись.
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VDX00
Ответ Richman95
Есть таки справедливость !💪
И что это изменит для них, для игрока и клуба?
Старт сезона скоро, ЦСКА сможет купить игрока видимо через другой клуб, если это иностранец, ну а Федотов пропустит возможно ещё 4 месяца. Переживет.
А дальше что?
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Glyb Aleksey
напомните, пожалуйста - с учетом всех банов и отстранений в отношении сборной и клубов РФ, насколько легитимным и обязательным к исполнению является данное решение?
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Serge Vendino
Ответ Егор Параскун
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В том, что нельзя безнаказанно препятствовать отъезду в НХЛ путем отправки в армию. Хотя бы хоккейное наказание уже есть.
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hockeyrussia
Ответ Gord Lane
ЦСКА на один сезон запрещено осуществлять международные трансферы – с 11 августа 2023 года до 10 августа 2024-го.
Только им-то что... Кого надо скупят и здесь (или СКА)
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rasul5700
ахах, класс. И рейдеборна отпустили понадеявшись на Федотова)
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Валентина Николаевна
Ответ Егор Параскун
Напомните, как наказали Питтсбург за переход Малкина?
А тогда разве было соглашение об уважении контрактов?
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Sanan1908
Ух. Жду фетисова, ротенберга, третьяка, назарова и всю компанию кричащую про русофобию ))
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