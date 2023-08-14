Вратарь «Хетафе» Сория о жалобах Хави: «Трава и солнце в прошлый раз, рефери – в этот. У «Барсы» всегда найдутся оправдания»

Вратарь «Хетафе» Давид Сория прокомментировал недовольство Хави ничьей.

«Барселона» начала чемпионат Испании с сухой ничьей на «Колисеум Альфонсо Перес». После игры главный тренер каталонцев Хави раскритиковал работу бригады судей под руководством Сесара Сото Градо.

«В прошлом сезоне дело было в солнце и траве, в этом – в рефери. У них всегда найдутся оправдания.

Мне нравится, что они так думают. Это значит, что мы все делаем правильно.

Они не могут приехать на наш стадион и играть так, как им захочется. А мы не можем играть как « », у нас другие сильные стороны.

Когда команда побеждает или добивается нужного результата, она, конечно, не будет спешить. К тому же пять минут провел на земле, ожидая просмотра момента видеоассистентом. Но про это никто не говорит», – сказал .

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