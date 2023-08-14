Вратарь «Хетафе» Сория о жалобах Хави: «Трава и солнце в прошлый раз, рефери – в этот. У «Барсы» всегда найдутся оправдания»
Вратарь «Хетафе» Давид Сория прокомментировал недовольство Хави ничьей.
«Барселона» начала чемпионат Испании с сухой ничьей на «Колисеум Альфонсо Перес». После игры главный тренер каталонцев Хави раскритиковал работу бригады судей под руководством Сесара Сото Градо.
«В прошлом сезоне дело было в солнце и траве, в этом – в рефери. У них всегда найдутся оправдания.
Мне нравится, что они так думают. Это значит, что мы все делаем правильно.
Они не могут приехать на наш стадион и играть так, как им захочется. А мы не можем играть как «Барселона», у нас другие сильные стороны.
Когда команда побеждает или добивается нужного результата, она, конечно, не будет спешить. К тому же Араухо пять минут провел на земле, ожидая просмотра момента видеоассистентом. Но про это никто не говорит», – сказал Сория.
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Не удивлюсь, если будет за арбитром бегать по полю, как в свои игровые годы
Представляю уровень сливочного лицемерия.
Когда ошибаются в пользу соперников Реала там подключается весь админресурс и призывы Анчелотти с Пересом менять ВАР (о чем, кстати, говорилось на недавнем собрании лиги). Хотя, тогда, "по факту все" уже будет обращено словам самих Анчелотти и Переса.
Пока Сориа выигрывает лайки за интервью в интернете, Барселона выигрывает титулы. Вот и всё
Но вряд ли это им поможет не проиграть