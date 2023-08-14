Вратарь «Хетафе» Сория о жалобах Хави: «Трава и солнце в прошлый раз, рефери – в этот. У «Барсы» всегда найдутся оправдания»

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига судьи Сесар Сото Градо Давид Сория Рональд Араухо Футбол

Вратарь «Хетафе» Давид Сория прокомментировал недовольство Хави ничьей.

«Барселона» начала чемпионат Испании с сухой ничьей на «Колисеум Альфонсо Перес». После игры главный тренер каталонцев Хави раскритиковал работу бригады судей под руководством Сесара Сото Градо.

«В прошлом сезоне дело было в солнце и траве, в этом – в рефери. У них всегда найдутся оправдания.

Мне нравится, что они так думают. Это значит, что мы все делаем правильно.

Они не могут приехать на наш стадион и играть так, как им захочется. А мы не можем играть как «Барселона», у нас другие сильные стороны.

Когда команда побеждает или добивается нужного результата, она, конечно, не будет спешить. К тому же Араухо пять минут провел на земле, ожидая просмотра момента видеоассистентом. Но про это никто не говорит», – сказал Сория.

«Абсолютный позор». Хави взбешен после скандальной бойни «Барсы» в первом туре

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62 комментария

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felixdyadya
По факту все
+176
-64
+112
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kaka10
Чапи только второй сезон в Барсе, а уже сделал из себя мем. Высота травы, не та фаза солнца, жалобы на арбитров, на соперников.
Не удивлюсь, если будет за арбитром бегать по полю, как в свои игровые годы
+104
-41
+63
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Александр Северный
ходи теперь и оглядывайся рычагов возмездия по сторонам
+72
-23
+49
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VictorVallecano
Чему тут удивляться? Будучи игроком, Хави всегда персонально опекал арбитра. Старые привычки никуда не уходят.
+67
-21
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Xabi Alonso78
Неплохо зарофлил Хаве)
+52
-24
+28
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ felixdyadya
По факту все
То есть безнаказанных локтей и силовых весь первый тайм не было? Ок, фактолог, я смотрю, на спортсе совсем уже обалдели в своей безумной ненависти к Барселоне и игнорируют реальность, как будто это труха🤓
+63
-45
+18
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Алексей Игоревич
В точку, подал в стиле матерых пользователей спортса
+31
-14
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Juve164
Ответ VictorVallecano
Чему тут удивляться? Будучи игроком, Хави всегда персонально опекал арбитра. Старые привычки никуда не уходят.
Персонально опекал арбитра😂😂😂
+21
-6
+15
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Buharoid
Ответ FC.Barcelona
Ну зато на рычаге покатать всякие Реалы всегда пожалуйста
Хорошо, что я не болею за Реал. Почему-то барсодети думают, что все, кто смеётся над их ФК мем обязательно мадридисты.
+13
-2
+11
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*MVP*
Ответ kaka10
Чапи только второй сезон в Барсе, а уже сделал из себя мем. Высота травы, не та фаза солнца, жалобы на арбитров, на соперников. Не удивлюсь, если будет за арбитром бегать по полю, как в свои игровые годы
клуб Мем тренирует тренер Мем - все сходится
+28
-18
+10
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Blaumerc
Ответ felixdyadya
По факту все
посмотрим на ваши по факту, когда против Реала выйдут какие нибудь костоломы, и будуть тянуть время. А судья будет чудить весь матч, Реал потеряет очки, а Анчелотти будет после этого жаловаться.
Представляю уровень сливочного лицемерия.
+32
-23
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ARIGAMI ARIGAMI
В точку
+33
-24
+9
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kokomelon
Спасибо испанскому днищенскому судейству.
+23
-14
+9
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Родя Раскольников
Ответ felixdyadya
По факту все
Ох уж эти мадридские независимые фактологи.

Когда ошибаются в пользу соперников Реала там подключается весь админресурс и призывы Анчелотти с Пересом менять ВАР (о чем, кстати, говорилось на недавнем собрании лиги). Хотя, тогда, "по факту все" уже будет обращено словам самих Анчелотти и Переса.
+15
-7
+8
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fatei4
Это не отменяет того факта что хетафе мерзкие и по карточкам отскочили вчера только благодаря благосклонности этого клоуна в судейской форме. Этот загорелый справа в защите ещё до рафиньи должен был две жёлтые получать
+16
-8
+8
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Кудри Гендузи
Красава, отработал получше комментаторов местных.
+17
-10
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XavIniesta2008-2015
Оправдания на что ? Барселона-действующий чемпион, который на пути к титулу прошёл через травмы защитников, судейский беспредел, идиотскую дисквалификацию Левандовского, играл практически всю вторую половину сезона без главных креативщиков команды и при этом создали значительный отрыв от второго места
Пока Сориа выигрывает лайки за интервью в интернете, Барселона выигрывает титулы. Вот и всё
+7
-2
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SaH4r.
как же хочется посмотреть визг молочной фермы через 2 тура
+18
-14
+4
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Buharoid
Ответ FC.Barcelona
Хорошо что в Испании чемпион Барселона за кого бы ты не болел, раз тут трешься. Будь то Атлетико или вечные неудачники из Лондона
Чемпионство Испании сейчас ценно примерно как рубль, чемпионат уже даже не в топ-5
+5
-1
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Александр Опёнышев
Желаю вылета Хетафе в пердив, ну и бутылку для Бордаласа
+6
-3
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FC.Barcelona
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Ну зато на рычаге покатать всякие Реалы всегда пожалуйста
+11
-8
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Роман
Ответ SaH4r.
как же хочется посмотреть визг молочной фермы через 2 тура
Потому и до своего визга подключили админресурс,
Но вряд ли это им поможет не проиграть
+7
-5
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Raul14
язык фактов😂😂😂
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Raindrop Drop Top
Ответ SaH4r.
как же хочется посмотреть визг молочной фермы через 2 тура
Да видели уже недавно с Валенсией, пересу пришлось попотеть чтобы в итоге 2 место не упустить 🤣
+4
-3
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LaffyTaffy
Сорию отменят в Каталонии
+1
0
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