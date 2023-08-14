ЦСКА: «Считаем решение ИИХФ ангажированным, будем оспаривать его в международных инстанциях. У руководства нет сомнений, что Федотов примет участие в сезоне»

ЦСКА выпустил заявление в связи с отстранением Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«14 августа 2023 года хоккейный клуб ЦСКА получил уведомление от Федерации хоккея России о санкционных решениях, которые Международная федерация хоккея наложила на наш клуб и нашего игрока Ивана Федотова.

Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным и будет оспаривать его в международных инстанциях.

Что касается вратаря ЦСКА Ивана Федотова – он находится на сборах основной команды в городе Минск и готовится к стартовой игре Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 против казанского «Ак Барса».

У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», – говорится в заявлении клуба.

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