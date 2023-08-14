ЦСКА: «Считаем решение ИИХФ ангажированным, будем оспаривать его в международных инстанциях. У руководства нет сомнений, что Федотов примет участие в сезоне»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

ЦСКА выпустил заявление в связи с отстранением Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«14 августа 2023 года хоккейный клуб ЦСКА получил уведомление от Федерации хоккея России о санкционных решениях, которые Международная федерация хоккея наложила на наш клуб и нашего игрока Ивана Федотова. 

Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным и будет оспаривать его в международных инстанциях.

Что касается вратаря ЦСКА Ивана Федотова – он находится на сборах основной команды в городе Минск и готовится к стартовой игре Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 против казанского «Ак Барса».

У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», – говорится в заявлении клуба.

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17 комментариев

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memphis
Руководство цска накосячило по полной, а теперь отечественные "эксперты" орут про какую-то предвзятость ко всей стране.
Как обычно у нас и бывает - из-за хотелок нескольких людей на верху начинаются серьезные проблемы для всех.
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Амфитрион
Да-да, оспорьте в инстанциях. Отбросим все про адекватность того что сделали с Федотовым, но ведь какой замечательный повод окончательно насрать на все, пускай и номинальные соглашения, тупые действия ЦСКА подарили НХЛ. Осталось сделать маааленький шажок, наплевать на бан от ИИХФ и НХЛ просто получит полное право плевать на КХЛ-вские контракты.
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gangstarr
Ответ RBChannel
ЦСКА все правильно делает. Нужно защищать свои интересы. С терпилами из ФХР все давно понятны. Из мысли больше связаны с количеством вазелина, а не как убрать попу:)) Есть еще разные инстанции включая CAS. Хуже точно не будет. :). Ситуация интересная. Смогут ли люди из КХЛ наконец-то надавить на федерацию, чтобы та защищала интересы собственной лиги и граждан страны, а не международных чиновников и лиг северной Америки:)
В какое спецучреждение вам провели интернет ?
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gangstarr
Если первый раз увидеть новости, то покажется что сыр-бор идет из-за Руа в прайме или Бродера. А тут из-за обычного вратаря такой кипишь
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Кавабунга Шреддоголовый
Нет, им все мало. Хотят вообще все разрушить. На пустом месте такое придумали, а теперь орут про ангажированность. Ну где мозг у людей?
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verdi
ЦСКА: не отдадим нашего крепостного)
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hemsky
ЦСКА с Федотовым, по абсурдности, уже переплюнули Баширова и Хо-Сэнга.
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Шепот Шумов
Ответ RBChannel
ЦСКА все правильно делает. Нужно защищать свои интересы. С терпилами из ФХР все давно понятны. Из мысли больше связаны с количеством вазелина, а не как убрать попу:)) Есть еще разные инстанции включая CAS. Хуже точно не будет. :). Ситуация интересная. Смогут ли люди из КХЛ наконец-то надавить на федерацию, чтобы та защищала интересы собственной лиги и граждан страны, а не международных чиновников и лиг северной Америки:)
Ну кой кому нравится, когда "Правда в Силе".
Вот пусть и получает, как любит.
Сила, она ведь такая ... не факт, что ваша - самая сильная.
Так бывает.
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Maxim Shumov
Куда оспаривать? С кем? Кто будет с вами дело иметь?
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Dmitriy Racheev
император нашёл-таки ту самую, общую "русскую идею" - кругомвраги. теперь во всех сферах
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Viks
Так у него есть действующий контракт с Филадельфией? - Если есть, то просто заткнитесь.
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NEKAMO
клоуны
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Вечно в бане
Интересно, а в какие международные инстанции собрался обращаться ЦСКА?
В арбитражный суд Эритреи? А вообще интересно, хватит ли размера тестикул, плюнуть на решение ИИХФ, или снова красную линию прочертят? А то на словах все Львы Толстые. Запасаемся поп-корном и следим за развитием ситуации.
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Назар Игорь
Если ЦСКА поставит Федотова в состав, весь российский хоккей ждëт полная ж.. а.
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Егор Параскун
Ответ Maxim Shumov
Куда оспаривать? С кем? Кто будет с вами дело иметь?
А почему нельзя иметь дела с ЦСКА?
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