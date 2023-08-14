Умер 21-летний хоккеист «Салавата» Амиров. Он боролся с онкологией

Теги Салават Юлаев происшествия Торонто НХЛ КХЛ Дэн Мильштейн Родион Амиров Хоккей

Умер 21-летний хоккеист Родион Амиров.

Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

В феврале 2022 года стало известно, что у форварда была выявлена опухоль головного мозга.

Он не играл с января 2022 года.

В мае «Салават Юлаев» продлил контракт с Амировым на год. Он выступал за уфимский клуб на правах аренды из «Торонто».

Клуб НХЛ выбрал россиянина на драфте-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

В КХЛ Амиров провел 79 матчей и набрал 18 (10+8) баллов.

«С большим прискорбием сообщаем о смерти Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как он получил эту новость, он отказывался говорить негативно, решив наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей хоккейной карьеры.

Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества.

Мы хотели бы поблагодарить его врачей, которые очень заботились о нем. Хотим поблагодарить «Торонто Мэйпл Лифс» и его команду в КХЛ «Салават Юлаев». Оба клуба делали все возможное, чтобы чем-либо помочь, сделать все необходимое для Родиона и его семьи.

И мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания. Они очень много значили для семьи Амировых», – говорится в сообщении Мильштейна.

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79 комментариев

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Как дела на заводе
21 год.... нет слов.
Царство небесное , искренние соболезнования
+91
-1
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Sanan1908
Очень жаль. Соболезнование семья ☹️☹️
+52
0
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Юрий Безуглый
Покойся с миром, Родион
+45
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LokoYarik
Как же жалко парня(((.такой улыбчивый всегда был ,да и как хоккеист в полном порядке…очень жаль…соболезнования семье и Уфе…
+35
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Ильдар Азнабаев
У меня просто нет слов , соболезнования семье ,близким ,крепитесь , Республика с вами и мы все все болельщики хоккейного клуба Салават Юлаев
+28
0
+28
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ChecoPerezzz
Жаль, такие надежды подавал, но раку плевать, кто ты и кем являешься… Царствие небесное 🕯️
+22
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bellyashe
в 21 год от рака, просто кошмар… как же несправедлив
этот мир. вместо того, чтобы развивать медицину и спасать жизни, мир ежегодно тратит триллионы на орудия, созданные эти жизни отнимать
+21
-1
+20
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hhlg
П*****. Покойся с миром! Соболезнования родным!
+20
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PRICE
Просто ШОК..... ну как так, вроде же писали что идёт на поправку....такой талант и молодой совсем...Уфа, Магнитка с вами....родным и близким соболезнования, светлая память тебе Родион......
+18
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FaithDevotion
Спи спокойно, тёзка. И пожелаю лишь никому и ничьим родным и близким с таким не сталкиваться.
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Егор Привалов
какой ужас, соболезнования
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Пугливый Кот
Ответ everton
25 июля ма похоронил, тоже опухоль мозга, глиобластома. Только теперь понимаю масштабы и количество болеющих онкологией. Мама 8 месяцев прожила, тут же молодой парень и так быстро умер, жесть какая-то.
Держись. Сил тебе.
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Летучий финн
Да ну.. до последнего думал что всё хорошо будет. Царствие ему небесное…
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Maxim Shumov
Жесть. В таком возрасте…
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Krypton92
Проклятая онкология...чума 21 века.
Соболезнования родным...
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Александр Матросов
Светлая память, Родион! Верил, что справишься, но, к сожалению... Соболезнования близким
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Максим Козлов
Несправедливая эта штука под названием «жизнь»… Жаль парня, не смог побороть этот чертов рак…
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Игорь Новиков
Покойся с миром.
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Саня С
соболезнование семье. очень большая потеря 😢
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Правдоруб Денисов
Соболезнования...
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everton
25 июля ма похоронил, тоже опухоль мозга, глиобластома. Только теперь понимаю масштабы и количество болеющих онкологией. Мама 8 месяцев прожила, тут же молодой парень и так быстро умер, жесть какая-то.
+5
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Crenk
Как жаль его терять !!
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Федор Борщ
Спасибо что был на Земле
Память будет жить
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Роман Петернев
да...молодёжь должна жить.очень печально....
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kimono Toster
Афигеть...Жалко парня....
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