Умер 21-летний хоккеист «Салавата» Амиров. Он боролся с онкологией

Умер 21-летний хоккеист Родион Амиров.

Об этом сообщил агент игрока .

В феврале 2022 года стало известно, что у форварда была выявлена опухоль головного мозга.

Он не играл с января 2022 года.

В мае « » продлил контракт с на год. Он выступал за уфимский клуб на правах аренды из « ».

Клуб НХЛ выбрал россиянина на драфте-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

В КХЛ Амиров провел 79 матчей и набрал 18 (10+8) баллов.

«С большим прискорбием сообщаем о смерти Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента, как он получил эту новость, он отказывался говорить негативно, решив наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей хоккейной карьеры.

Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества.

Мы хотели бы поблагодарить его врачей, которые очень заботились о нем. Хотим поблагодарить «Торонто Мэйпл Лифс» и его команду в КХЛ «Салават Юлаев». Оба клуба делали все возможное, чтобы чем-либо помочь, сделать все необходимое для Родиона и его семьи.

И мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания. Они очень много значили для семьи Амировых», – говорится в сообщении Мильштейна.