Фетисов о бане Федотова: «Пусть засунут это решение в одно место, нужно послать ИИХФ куда подальше! Мы отстранены от всех соревнований, кто они нам такие вообще?»
Вячеслав Фетисов резко высказался об отстранении Ивана Федотова.
Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.
«Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место!
Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.
Зачем пользоваться благами Западного мира и идти в ногу со временем?)
Это так не скрепно.
Так что сейчас они все зубами поскрипят, а потом пойдут исполнять решение, отстранив Федорова, единственное, могут объявить, что у него травма как раз на 4 месяца, чтобы самим себе врать, как они не прогнулись
Если решили начхать на все международные договорённости, то начхайте и делайте по-своему. Зачем об этом беспрерывно орать?
А пока получается, на словах мы львы толстые, а на деле ссыкотно.
Лающая собака не кусает.
1) Часто говорят о том, что рано или поздно нас снова примут в эти всё спортивные Федерации или разрешат участвовать в соревах под их эгидой.
2) Часто кричат о том, что пошли они нафиг и кто они вообще такие, чтобы их (Федерации) слушать.
Вот как после всего этого они хотят возвращаться обратно, если всех нахрен посылать?)