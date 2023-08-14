Фетисов о бане Федотова: «Пусть засунут это решение в одно место, нужно послать ИИХФ куда подальше! Мы отстранены от всех соревнований, кто они нам такие вообще?»

Вячеслав Фетисов резко высказался об отстранении Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента , и отстранила вратаря на 4 месяца.

«Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место!

Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы .