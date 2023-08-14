Фетисов о бане Федотова: «Пусть засунут это решение в одно место, нужно послать ИИХФ куда подальше! Мы отстранены от всех соревнований, кто они нам такие вообще?»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов резко высказался об отстранении Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

«Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место!

Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

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109 комментариев

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Домоседов
Странно, видимо, Фетисов забыл, как сам из совка едва ли не окольными тропами в США свалил, чтобы в НХЛ играть, а теперь туда же "ряяя, кто они такие"
+179
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+171
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Under
чувствуется школа министра иностранных дел
+105
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Daishi
Ответ Домоседов
Странно, видимо, Фетисов забыл, как сам из совка едва ли не окольными тропами в США свалил, чтобы в НХЛ играть, а теперь туда же "ряяя, кто они такие"
Если бы забыл, то было бы не так грустно, а он просто приторный лицемер, который держит нос по ветру, пытаясь сохранить приятное тепло под собственной задницей.
+76
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Serge Vendino
Давайте засунем и НХЛ, и ИИХФ в одно место. Только не удивляйтесь потом, когда наши лучшие и самые перспективные хоккеисты будут в любой момент контракта уезжать за океан.
+54
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Maxximus
Вас уже послали.
+46
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Вечно в бане
К сожалению «Да пошли они в…[подставить нужное место], надо послать…[подставить нужную организацию] куда подальше», это уже едва ли не часть государственной политики.
+38
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nmnackjbxkasbk
Ответ Serge Vendino
Давайте засунем и НХЛ, и ИИХФ в одно место. Только не удивляйтесь потом, когда наши лучшие и самые перспективные хоккеисты будут в любой момент контракта уезжать за океан.
,будучи игроком, Фетисов топил именно за такой вариант.
+33
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Oleg
Да пошлите вы уже все западные технологии, вернитесь к исконному - гужевому транспорту и лаптям.
Зачем пользоваться благами Западного мира и идти в ногу со временем?)
Это так не скрепно.
+37
-11
+26
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Домоседов
Самое смешное, что решение они исполнят как миленькие. Фетисов и подобные могут сколько угодно грозить кулачком ИИХФ, но есть один нюанс, если будет установлен запрет на трансферы, то его будут выполнять все остальные клубы, поэтому мнение ЦСКА никого интересовать не будет, и чем больше они будут откладывать с исполнением решения, тем больше будет продлеваться трансферный бан.
Так что сейчас они все зубами поскрипят, а потом пойдут исполнять решение, отстранив Федорова, единственное, могут объявить, что у него травма как раз на 4 месяца, чтобы самим себе врать, как они не прогнулись
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Ocelot
не вижу слова "русофобия" - это точно из интервью Фетисова??
+16
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Домоседов
Ответ klimkostin99
Какой бан?что ты нечешь?максимум чем иихф может погрозить это баном в турнирах чемпионата мира на которые Россия и так не поедет в ближайшие 5 лет.На месте кхл послал бы их также как это делает нхл постоянно
Новость читай предыдущую, ЦСКА запрещены на год международные трансферы, так что они сколько угодно могут говорить, как не подчинятся, но их мнение никого не интересует, остальные страны будут выполнять решение ИИХФ и не продадут ЦСКА никого
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avcgloronalduMU
ха-ха-ха пишите письма Рене Фазелю, ах да, он уже не там, ну может кто остался?))
+13
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Владислав Никонов
Уже не осталось организаций, которые не послали, но российский спорт не теряет надежды найти такие.
+12
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evgshk
Ответ Георгий Большаков
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Интересная идея! Можно, например, после матчей игроков на цепь возле льда сажать. До следующей игры/тренировки.
+11
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TeRex
Ответ Георгий Большаков
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Потому что есть такой закон отношений в социуме: если ты плюнешь в общество - общество утрётся, а если общество плюнет в тебя - ты утонешь.
+9
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Евгений Исаев
Кто "мы", гражданин Фетисов? Простите, но Вы и Федотов - ни одно и то же!!! Вы уже своё отыграли, кстати в НХЛ тоже, но почему сейчас так легко решается судьба Федотова Вами - не понятно! Не лез бы я на Вашем месте со своим лозунгом, типа: "нас послали - мы пошлём".
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Alexander Terentyev
Славик, они те кто дал тебе заработать. А теперь кой кому не дадут. Но ты уже старенький и проблемы молодых тебе не интересны.
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evgshk
Ответ Георгий Большаков
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Это примерно тоже самое. Права человека? Не, не слышали?
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Ярик01
Если не нравятся правила ИИФХ - выходите из этой организации, чего скулить.
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alklimov2018
Не пойму к чему вообще подобные заявления?
Если решили начхать на все международные договорённости, то начхайте и делайте по-своему. Зачем об этом беспрерывно орать?
А пока получается, на словах мы львы толстые, а на деле ссыкотно.
Лающая собака не кусает.
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Montenegro Serbian
Мне так веселит эта биполярка наших чиновников:
1) Часто говорят о том, что рано или поздно нас снова примут в эти всё спортивные Федерации или разрешат участвовать в соревах под их эгидой.
2) Часто кричат о том, что пошли они нафиг и кто они вообще такие, чтобы их (Федерации) слушать.

Вот как после всего этого они хотят возвращаться обратно, если всех нахрен посылать?)
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evgshk
Ответ Георгий Большаков
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Странно. А я видел там в конституции РФ есть 27 статья.
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Беня_Финитас
сдай свои медали , титулы международные . я простой парень Слава Фетисов пробился в депутаты непосильным трудом шлю на 3 буквы эту ИИХФ . они мне никто , и чем я занимался под флагом СССР или России сам не пойму .
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Домоседов
Ответ Андрей Фомин
Фетисов,к Вашему сведению, уезжал в НХЛ в возрасте 30 с лишним лет, отдав все,что мог своей стране. Напоминаю,что в СССР хоккеистов в возрасте 30 лет и старше списывали на пенсию. Почему Вы считаете,что пенсионер не может зарабатывать самостоятельно? И это были не окольные пути! Это были чиновники, которые требовали отдавать свою зарплату им! Человек хотел попробовать себя на другом континенте,в другом стиле. Что плохого? Изучите вопрос подробнее, тогда не придется огульно человека обвинять.
Самое страшное, что вы как-то можете существовать в ваших ватных двойных стандартах и сами не понимаете, что фактически пересказываете историю Федорова, который тоже хотел поехать за океан
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Daishi
Всегда приятно почитать аргументированные ответы интеллигентного человека. :))
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