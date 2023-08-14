«Зенит» организовал бесплатные автобусы для болельщиков с Fan ID на матч со «Спартаком» в Москве: «Нам нужна ваша поддержка!»

Болельщики «Зенита» с Fan ID смогут бесплатно добраться до стадиона «Спартака».

20 августа петербуржцы на выезде сыграют с красно-белыми в рамках пятого тура Мир .

« » объявил о том, что болельщики смогут добраться на матч на бесплатных автобусах.

«Сине-бело-голубые проведут одну из самых важных игр сезона – в выездном матче команда Сергея Семака встретится с московским « ». Футбольный клуб «Зенит» предоставит наиболее преданным болельщикам возможность бесплатно добраться из Петербурга до стадиона « », а по окончании матча – вернуться домой.



Чтобы забронировать место в бесплатном автобусе до стадиона, необходимо иметь действующую карту болельщика, возможность приобрести билет в гостевой сектор (для желающих будет открыта гостевая касса), а также готовность активно поддерживать сине-бело-голубых на протяжении всего матча с соблюдением клубного дресс-кода.

Автобус из Петербурга в Москву отправится вечером 19 августа. Перед матчем болельщики смогут воспользоваться свободным временем по своему усмотрению. Отправление автобусов в обратном направлении планируется вскоре после финального свистка, прибытие в Петербург – ранним утром понедельника.

Нам нужна ваша поддержка!» – говорится в сообщении «Зенита».

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