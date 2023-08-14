«Зенит» организовал бесплатные автобусы для болельщиков с Fan ID на матч со «Спартаком» в Москве: «Нам нужна ваша поддержка!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Fan ID Футбол

Болельщики «Зенита» с Fan ID смогут бесплатно добраться до стадиона «Спартака».

20 августа петербуржцы на выезде сыграют с красно-белыми в рамках пятого тура Мир РПЛ.

«Зенит» объявил о том, что болельщики смогут добраться на матч на бесплатных автобусах.

«Сине-бело-голубые проведут одну из самых важных игр сезона – в выездном матче команда Сергея Семака встретится с московским «Спартаком». Футбольный клуб «Зенит» предоставит наиболее преданным болельщикам возможность бесплатно добраться из Петербурга до стадиона «Открытие Банк Арена», а по окончании матча – вернуться домой.
 
Чтобы забронировать место в бесплатном автобусе до стадиона, необходимо иметь действующую карту болельщика, возможность приобрести билет в гостевой сектор (для желающих будет открыта гостевая касса), а также готовность активно поддерживать сине-бело-голубых на протяжении всего матча с соблюдением клубного дресс-кода.

Автобус из Петербурга в Москву отправится вечером 19 августа. Перед матчем болельщики смогут воспользоваться свободным временем по своему усмотрению. Отправление автобусов в обратном направлении планируется вскоре после финального свистка, прибытие в Петербург – ранним утром понедельника.

Нам нужна ваша поддержка!» – говорится в сообщении «Зенита».

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80 комментариев

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Алексей Ненахов
Первый массовый выезд 1000 рублевого ультраса
+116
-12
+104
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Дмитрий Никифоров
А также будут угощения: хот-доги и водичка)
+64
-8
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T622222
Чего не сделаешь. А так по правде раньше фанатье за свои бабки гоняло - вот и истинное отношение клуба (
+35
-11
+24
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Антуан
Ответ Tun
Были бесплатные билеты, потом доплаты и бесплатная кормежка, теперь вот покатают по стране бесплатно... Не проще отменить фанайди?
Да погоди ты! Зачем кайф людям ломаешь, может девок начнут предоставлять, жилье на выезд, зарплаты платить, так я и сам оформлю фан ID))
+24
-3
+21
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Tiestorzn17
Так нужна поддержка что дома трибуну убрали и сцену влепили 😁😁😁
+23
-4
+19
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Vladvenk
Ответ Aleksey Yashin
"За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?" ©
Давайте не будем задавать глупых вопросов, граждане, а оплатим квитанцию. Она уже пришла в личный кабинет на госуслугах.
+21
-5
+16
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Tun
Были бесплатные билеты, потом доплаты и бесплатная кормежка, теперь вот покатают по стране бесплатно... Не проще отменить фанайди?
+21
-7
+14
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Caniball
Ответ Aleksey Yashin
"За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?" ©
Выплаты за участие в ЛЧ клуб получит.
Хотя стоп…….
+20
-7
+13
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Антуан
Ответ Алексей Ненахов
Первый массовый выезд 1000 рублевого ультраса
Блин кстати так и вижу через 5 лет стяги на трибуне виража - 1000 рублевые!))) вместо Ландскроны условной)
+18
-6
+12
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Алексей Ненахов
Ответ Фарид Харисов
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Фанатов ???
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Aleksey Yashin
"За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?" ©
+13
-6
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Caniball
Ответ Дмитрий Никифоров
А также будут угощения: хот-доги и водичка)
Без этого никак. Это уже классика!
+9
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Barcelona Forever
В автобусе бесплатные хот-доги и газировка🤣🤣🤣
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Он саМый
Выезд вечером, к утру доберутся, что весь день делать, бомжевать?
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Gord Lane
Ответ John Wind
Пояснительную бригаду, пожалуйста!
Платили по 1000 рублей, за поддержку команды в Питере. Много было пабликов, типа в ВК, где народ так звали
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Ринат Якупов
Газпром и К оплачивают сей банкет.
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noti22
Ответ Дмитрий Никифоров
А также будут угощения: хот-доги и водичка)
А блины и каша с лопаты будет?
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Onion
Ответ Vladvenk
Давайте не будем задавать глупых вопросов, граждане, а оплатим квитанцию. Она уже пришла в личный кабинет на госуслугах.
Динамику цен на бензин лучше проанализируй)))
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Дмитрий Никифоров
Ответ noti22
А блины и каша с лопаты будет?
Полевая кухня у входа на сектор))
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qiqe
и заработали они на этом десятки миллионов прямо как на бесплатной раздаче билетов, во систему выстроили! учитесь
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Zlodimir
А стриптизёров своих с барабанами повезут?!
И да, экраны будет тяжело пронести на гостевой сектор...
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PkA46
Нужна поддержка? Отменяйте ФАН уйди, а то лицемерие какое-то получается
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Андрей Балабаев
Ответ Надоело париться в бане
Комментарий удален модератором
Что-то на суперкубок в Казань такого не было. А кормить бесплатно в этом автобусе будут? А то можно и поехать)
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Светлана Агейкина
Ответ Алексей Ненахов
Первый массовый выезд 1000 рублевого ультраса
🤣 С трещётками в руках, как у китайских колхозников, чтоб воробьёв разгонять.
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ЛыСъ
Нормально чо. Идею надо развить я считаю, бесплатный перелет до Сочи с отелем "все включено" на трое суток, вот вектор.
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