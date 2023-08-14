«Тардиф – пиренейский осел, я уже говорил. Мы понимали, каким будет решение в нынешней политической ситуации, юристам нужно склонить чашу весов в пользу России». Назаров о ситуации Федотова

Андрей Назаров раскритиковал главу ИИХФ Люка Тардифа.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

«Мы все прекрасно понимали, каким будет решение ИИХФ в нынешней политической ситуации. Удивления лично у меня оно не вызвало, ведь я же уже говорил, что Люк Тардиф – пиренейский осел.

Теперь за работу нужно взяться профессиональным юристам, постараться оспорить данный вердикт Международной федерации хоккея и склонить чашу весов в пользу России», – сказал экс-тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ.

«Таким ослам, как Тардиф, мы не можем доверять. ИИХФ в нынешнем виде – фарс и филькина грамота». Назаров о разбирательствах по делу Федотова