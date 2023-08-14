«Тардиф – пиренейский осел, я уже говорил. Мы понимали, каким будет решение в нынешней политической ситуации, юристам нужно склонить чашу весов в пользу России». Назаров о ситуации Федотова

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ Андрей Назаров КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Андрей Назаров раскритиковал главу ИИХФ Люка Тардифа.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

«Мы все прекрасно понимали, каким будет решение ИИХФ в нынешней политической ситуации. Удивления лично у меня оно не вызвало, ведь я же уже говорил, что Люк Тардиф – пиренейский осел.

Теперь за работу нужно взяться профессиональным юристам, постараться оспорить данный вердикт Международной федерации хоккея и склонить чашу весов в пользу России», – сказал экс-тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ.

«Таким ослам, как Тардиф, мы не можем доверять. ИИХФ в нынешнем виде – фарс и филькина грамота». Назаров о разбирательствах по делу Федотова

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15 комментариев

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Bartez1986
Пиренейским ослом больше выглядит генменджер ЦСКА, у которого все под контролем
+24
0
+24
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Мадина Уйгурова
Я вот не понимаю, у наших чинушей раздвоение личности порой. То надеятся по окончании сво вернуться на турниры сборных и дружить с Европой, то Европа это геи и вообще пошли нафиг, у нас свой путь! Кокаин так действует?
+16
-1
+15
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Andrey w
И эти люди хотят что бы их адекватно воспринимали в цивилизационном обществе? Оскорбление на оскорбление , причем в очевидном не правой стороне вы нарушили закон и еще оскорбляют) Гениальные )
+7
0
+7
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Whiskeyman
Понеслась...))) Кто следующий?
+6
0
+6
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Домоседов
Что-то я сомневаюсь, что юристы смогут убедить суд в правоте дикарей, которые говорят либо про засовывание предметов куда не надо, либо как детсадовцы обзывают других ослами и прочими животными
+4
0
+4
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fewral
Ну, какой же бред и позор...даже читать это
+3
0
+3
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encaro_one
А раньше работали непрофессиональные юристы? ))
Есман бил себя в грудь, что всё прекрасно.
+2
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Ron Weasley
У меня один вопрос. А почему именно пиренейский? Почему не Каталонский, не Берлинский, или скажем Вашингтонский? Почему пиренейский?
+2
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Maxim Shumov
Вы только представьте , кем нас на западе считают после такого треша
+2
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iron_m
Ответ Whiskeyman
Понеслась...))) Кто следующий?
Кожевникова до сих пор не слышно. Волнуюсь.
+2
0
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Виктор Дубов
Ответ Мадина Уйгурова
Я вот не понимаю, у наших чинушей раздвоение личности порой. То надеятся по окончании сво вернуться на турниры сборных и дружить с Европой, то Европа это геи и вообще пошли нафиг, у нас свой путь! Кокаин так действует?
биполярное растройство
+1
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VintDV
Грязный Наз 🤭🤭🤭 Неприятно конечно, но блин надо досконально изучать вопрос перед принятием того или иного решения. Тем более в такой деликатной ситуации как Контракт Федотова. Который по известным нам обстоятельствам до Филадельфии не долетел. Но теперь пополнил практику спортивных юридических событий, которые возможно войдут в контракты как обстоятельства имени Ивана Федотова.
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catcher69
это тебе не в чеьуречной 😄😄😄😄
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Александр Василич
Ответ Ron Weasley
У меня один вопрос. А почему именно пиренейский? Почему не Каталонский, не Берлинский, или скажем Вашингтонский? Почему пиренейский?
Тардиф-француз. Пиренеи отчасти Франция)
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