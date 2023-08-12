«Урал» вырвал победу у «Спартака», старт АПЛ и дубль Холанда, Кейн наконец-то переходит в «Баварию», Кайседо отказал «Ливерпулю» ради «Челси» и другие новости

1. «Урал» вырвал победу у «Спартака» в первом матче 4-го тура Мир РПЛ, забив на 90-й и 94-й минутах – 3:2. Для москвичей это первое поражение в сезоне после 5 побед подряд. А екатеринбуржцы показали свой лучший старт в РПЛ – 10 очков в 4 турах.

2. АПЛ вернулась! В первом матче нового сезона «Ман Сити» разгромил «Бернли» – 3:0. Холанд сделал дубль после 6 матчей без голов и забил сотый гол в топ-5 лиг. Единственной проблемой для «горожан» стала травма де Брюйне.

3. Это все же происходит: Кейн уходит из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 100+10 млн евро. Форвард прошел медосмотр и может дебютировать за мюнхенцев уже в субботу. А ведь в начале дня Харри едва не остался в аэропорту после запрета от «шпор» на вылет.

4. Драматичная борьба за Мойсеса Кайседо развернулась буквально за сутки. Утром «Ливерпуль» согласовал с «Брайтоном» трансфер за 110 млн фунтов, что подтверждал даже Клопп. Однако игрок сообщил «Ливерпулю», что хочет перейти в «Челси», так как договорился с «синими» еще в мае. Теперь «Челси» готов предложить за Кайседо более 110 млн фунтов, перебив предложение «Ливерпуля».

5. Еще несколько больших чемпионатов стартовали в пятницу. В Ла Лиге «Севилья» проиграла «Валенсии», в Лиге 1 «Ницца» и «Лилль» сыграли вничью, а в Саудовской Аравии «Аль-Ахли» победил «Аль-Хазем» благодаря хет-трику Фирмино.

6. Этери Тутберидзе по поручению Путина вручили орден Александра Невского.

7. ФХР сообщила, что американец Менелл может играть за сборную России. Защитник «Динамо» перестал быть легионером в КХЛ.

8. «Барса» за 120 млн евро продала 29,5% акций в Barça Vision. Эти деньги позволяют зарегистрировать игроков: уже удалось заявить Араухо. Может быть, теперь получится даже подписать Неймара, с которым якобы согласовали контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 млн евро в год. Еще 25 млн принесет продажа Дембеле, который уже подписал контракт с «ПСЖ».

9. «Реал Сосьедад» договорился с Захаряном и готов заплатить 12 млн евро + бонусы. Переговоры с «Динамо» продвигаются, пишет Mundo Deportivo.

10. Путин и Лукашенко обсудили идею о проведении Игр БРИКС.

11. На Кубке мира по шахматам прошли тай-брейки в играх 1/16 финала. Непомнящий и Карлсен вышли в следующий раунд, Свидлер, Есипенко и Накамура выбыли.

12. Звезда сборной Греции и «Милуоки» Яннис Адетокумбо не сыграет на чемпионате мира 2023 года.

13. Форварду «Монако» Бен-Йеддеру предъявлены обвинения в изнасиловании. Его отпустили под залог 900 тысяч евро, идет расследование.

14. Малком объявлен в розыск приставами за неоплату 60 штрафов за нарушения ПДД на 64 тысячи рублей, утверждает «Мутко против». В «Зените» это опровергают.

15. Минспорт заявил, что 67 спортсменов сборных сменили гражданство с начала 2022 года.

16. Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Aleksandra Trusova.

Цитаты дня.

Гари Линекер: «Месси – величайший футболист, делает то, что простые смертные не могут. Он закрыл все споры»

Лукашенко о санкциях: «В МОК понимают, что еще несколько таких шагов – и они развалят олимпийское движение»

Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко сказал, что готов выскочить против Тайсона, если у Федора не получится»

Овечкин о натурализации в КХЛ: «Русские приезжают в Америку и получают американское гражданство. Никто ничего не говорит, правда? Не вижу в этом ничего плохого»

Хавбек «Краснодара» Кади о главном сопернике в борьбе за титул: «Зенит». Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года?»

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