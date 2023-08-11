«Спартак» проиграл впервые в сезоне – «Уралу» после 5 побед. Дальше – игра с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Урал Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» проиграл впервые в сезоне РПЛ.

Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Уралу» (2:3) в матче четвертого тура Мир РПЛ.

Это первое поражение красно-белых в нынешнем сезоне.

До этого с учетом игр в рамках Фонбет Кубка России «Спартак» победил в пяти матчах подряд.

В следующем туре, 20 августа, «Спартак» сыграет против «Зенита».

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435 комментариев

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Андоррский почтальон
Ответ Konstantin Osipov
Мудаки за 2 мин обосрать настроение на неделю
Кому обосрали, а кому и подняли.)
+291
-22
+269
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denimo21
Это должно их немного спустить после эйфории первых туров, когда обыгрывали аутсайдеров
+203
-18
+185
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Vićtor Diaź
Цикл закончен?
Сдулись трехтуровые чемпионы?)
+210
-37
+173
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Demetrios
Урал молодцы!!! отличный матч, Урал заслужил!!! Гончаренко топ
+162
-12
+150
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noti22
Ответ Vićtor Diaź
Цикл закончен? Сдулись трехтуровые чемпионы?)
Подожди, сейчас найдут руку Газпрома
+117
-13
+104
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Иван Есев
А дальше Зенит, Динамо, Краснодар...
А ведь вроде уже почти чемпионами стали, что ж такое, опять не везёт
+86
-4
+82
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barnauldiscovery
Знатно обделались. И, к сожалению, все по делу
+87
-10
+77
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Владддд
Ответ Peter Parker
Урал- молодцы, но штрафной для второго гола екатеринбуржцев, такое даже художественном училище не рисуют.
Заговор как всегда
+83
-13
+70
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Konstantin Osipov
Мудаки за 2 мин обосрать настроение на неделю
+87
-27
+60
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llolishe
3 гол Уралмаша просто 🤣🤣🤣🤣🤣

Пошли серьезные соперники-вернулся Спартак
+65
-8
+57
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fil_spb
Ответ denimo21
Это должно их немного спустить после эйфории первых туров, когда обыгрывали аутсайдеров
Причем когда с трудом обыгрывали аустайдеров.
+65
-12
+53
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Redhead One
Эрик на опыте, легенда Урала
+53
-3
+50
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Dr_horrible
Урал с заслуженной победой. Очень хорошую команду собрал Гончаренко и поставил ей игру.

Спартак же был не плох, весьма не плох, но одной атакой на кураже чемпионат не выиграть, с такой защитой надо в каждом матче забивать голов 3 минимум.

Хотя сегодня Спартаку и везло неслабо, Урал мог забивать больше, гораздо больше. Но на нелепый гол Соболева смогли собраться и вытащить матч.
Красивая развязка
+32
-1
+31
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Ничего Смешного
Вот и ответ Зареме,почему Барриос выше Литвинова. Такие матчи бывают, интересный, не вешать нос главное. Урал с победой
+28
-2
+26
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S. A.
Поговорили о возможном чемпионстве после 3-х туров, и проиграли. Классика, ничему их жизнь не учит
+37
-11
+26
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mim81
Ответ Konstantin Osipov
Мудаки за 2 мин обосрать настроение на неделю
Е.. я защита. Я бы таких порол бы плетьми
+20
0
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Максим Овчинников
Спасибо Уралу за праздник для всей страны!!!
+26
-6
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Сергей Ганжа
Ответ Peter Parker
Урал- молодцы, но штрафной для второго гола екатеринбуржцев, такое даже художественном училище не рисуют.
Ещё как исполняют. И пенальти дают.
+24
-5
+19
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Patriarkh Kirill
Это дырка от бублика, а не оборона.
Уралу мои поздравления, молодцы, играли классно, в свое удовольствие. А ещё узнал что Екатеринбургу 300 лет. Примите мои поздравления!
+21
-2
+19
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alexpashc1982@gmail.com
по моему Литвинов очень в себя поверил,про хлуса,умярова вообще молчу
+20
-1
+19
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1905vb
Зареме большой Уральский привет!
+22
-5
+17
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Emirhan Amirov
Дальше 5 порожений 💪
+28
-11
+17
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Назар Игорь
Команда пропускающая за игру в среднем 2,5 гола никогда не станет чемпионом.
+16
0
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OldRedWhite
Ответ Demetrios
Урал молодцы!!! отличный матч, Урал заслужил!!! Гончаренко топ
Малахитовая шкатулка - Уральские сказы !
Только вместо Бажова - Эрик )))
+17
-1
+16
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Mac Miller
А ничего что Урал взял дежурные 3 очка с середняком?
+18
-2
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