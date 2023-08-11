«Спартак» проиграл впервые в сезоне – «Уралу» после 5 побед. Дальше – игра с «Зенитом»

«Спартак» проиграл впервые в сезоне РПЛ.

Команда тренера уступила « » (2:3) в матче четвертого тура Мир .

Это первое поражение красно-белых в нынешнем сезоне.

До этого с учетом игр в рамках Фонбет Кубка России «Спартак» победил в пяти матчах подряд.

В следующем туре, 20 августа, « » сыграет против «Зенита».

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