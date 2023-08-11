«Спартак» проиграл впервые в сезоне – «Уралу» после 5 побед. Дальше – игра с «Зенитом»
«Спартак» проиграл впервые в сезоне РПЛ.
Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Уралу» (2:3) в матче четвертого тура Мир РПЛ.
Это первое поражение красно-белых в нынешнем сезоне.
До этого с учетом игр в рамках Фонбет Кубка России «Спартак» победил в пяти матчах подряд.
В следующем туре, 20 августа, «Спартак» сыграет против «Зенита».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Сдулись трехтуровые чемпионы?)
А ведь вроде уже почти чемпионами стали, что ж такое, опять не везёт
Пошли серьезные соперники-вернулся Спартак
Спартак же был не плох, весьма не плох, но одной атакой на кураже чемпионат не выиграть, с такой защитой надо в каждом матче забивать голов 3 минимум.
Хотя сегодня Спартаку и везло неслабо, Урал мог забивать больше, гораздо больше. Но на нелепый гол Соболева смогли собраться и вытащить матч.
Красивая развязка
Уралу мои поздравления, молодцы, играли классно, в свое удовольствие. А ещё узнал что Екатеринбургу 300 лет. Примите мои поздравления!
Только вместо Бажова - Эрик )))