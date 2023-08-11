Кейн проходит медосмотр в Мюнхене. «Бавария» хочет, чтобы он сыграл завтра с «Лейпцигом»
Харри Кейн завершает переход в «Баварию» из «Тоттенхэма».
Англичанин недавно приземлился в аэропорту Мюнхена и в данные минуты проходит медосмотр для чемпионов Германии.
По информации журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» делает все возможное, чтобы внести форварда в заявку на завтрашний матч за Суперкубок Германии с «Лейпцигом». Дедлайн регистрации – 15:00 субботы по местному времени (16:00 по московскому).
Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер Кейна за 100+10 млн евро.
Фото: твиттер журналиста Максимилиана Коха
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