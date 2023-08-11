Кейн проходит медосмотр в Мюнхене. «Бавария» хочет, чтобы он сыграл завтра с «Лейпцигом»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Суперкубок Германии РБ Лейпциг Харри Кейн Футбол

Харри Кейн завершает переход в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Англичанин недавно приземлился в аэропорту Мюнхена и в данные минуты проходит медосмотр для чемпионов Германии.

По информации журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» делает все возможное, чтобы внести форварда в заявку на завтрашний матч за Суперкубок Германии с «Лейпцигом». Дедлайн регистрации – 15:00 субботы по местному времени (16:00 по московскому).

Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер Кейна за 100+10 млн евро.

Фото: твиттер журналиста Максимилиана Коха

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56 комментариев

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Streetbor
За 1 матч может выиграть первый официальный, нежели за 12 лет в ТТХ)) Норм повышение.
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Никита Самарин
Бавария снова с топ форвардом окажется.
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alexis2020
Надеюсь, будет забивать не меньше, чем забивал Левандовски!
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Спартак сила
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alexis2020
Ответ Никита Самарин
Бавария снова с топ форвардом окажется.
Шупо конечно играл хорошо до чемпионата мира, но всё же Кейн это другой уровень и с ним результаты и игра мюнхенцев значительно улучшатся
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ZA.RMA
Ответ Ahmad Munir
Формально это товарищеская игра. Он не относится ни к чемпионату, ни к кубку страны
А на деле - официальный матч и официальный кубок. Понятное дело огромного значения не имеет, но все же)
+9
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art.shu05@gmail.com
За один день в Германии выйграет больше чем за 12 лет в Тоттенхэме и сборной Англии
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TAGAY
Ответ alexis2020
Шупо конечно играл хорошо до чемпионата мира, но всё же Кейн это другой уровень и с ним результаты и игра мюнхенцев значительно улучшатся
когда говорил про топ он точно не о Шупо думал а про Леву) это же логично)
+5
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Mago_Abu
Ответ alexis2020
Надеюсь, будет забивать не меньше, чем забивал Левандовски!
У Кейна есть класс, поэтому есть уверенность, что этот человек может играть абсолютно везде!
+3
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Enotaz24
Представляю, как он волнуется.
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Футбол, хоккей итд
На фото вижу ухо Ширера, все как обещал Алан.
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Iamliam
Ответ Спартак сила
Кейн лучше Соболева
Кейн лучше Сапогова
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flash score
Ответ Abduhalim Abdulloev
А почему он без штанов?
Это было условие Леви
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ZA.RMA
Ответ Ahmad Munir
Комментарий скрыт
С чего это не официальный?))
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Геннадий Тимченко
Ответ QWertY
Кейн лучше Холанда
вот я лично желаю удачи всем: и Кейну и Холланду и Левандовски и Мбаппе - их хорошая игра и голы радуют болельщиков футбола👏
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Dimonty
Ответ Ahmad Munir
Формально это товарищеская игра. Он не относится ни к чемпионату, ни к кубку страны
Формально - это как раз таки турнир, где разыграется трофей.
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Вадим flanec
Ответ Abduhalim Abdulloev
А почему он без штанов?
Потому что это Германия, а не Чеченская Республика.
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wjvxpb5q6f
Харри Освобождённый!
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Дмитрий Пирумян
Жаль Мане ушёл, были в команде три брата Мане, Кане и Сане
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Король Предголевых
Погодите, ещё надо выиграть конкуренцию у Шупо-Мотинга😎
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alexis2020
Ответ TAGAY
когда говорил про топ он точно не о Шупо думал а про Леву) это же логично)
Я понял, я просто хотел немножко защитить Шупо :)
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Vladimir Markin
Ответ Спартак сила
Кейн лучше Соболева
Ну, с этим не поспоришь!)
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Surviving
Ответ Промах Мораты
Иуда))
🧯
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иц а мэн
мегатоп трансфер для баварцев конечно
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