Овечкин о натурализации в КХЛ: «Русские приезжают в Америку и получают американское гражданство. Никто ничего не говорит, правда? Не вижу в этом ничего плохого»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ КХЛ Динамо натурализация Чемпионат.com Бреннан Менелл Хоккей

Александр Овечкин высказался о натурализации легионеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«В Казани я сказал, что не вижу ничего плохого в натурализации легионеров? Возьмите футбол, баскетбол. Все это уже было.

Почему сейчас игроки, которые приезжают сюда, не могут получить гражданство? Русские ребята приезжают в Америку и получают американское гражданство, никто ничего не говорит, правда? Я не вижу в этом ничего плохого. А вы видите?

Что, если тот же Бреннан Менелл, например, будет играть за сборную России? Ему сначала нужно попасть в сборную, а потом уже говорить об этом.

Слежу ли за делами московского «Динамо»? Да, я слежу и за футболом, и за хоккеем», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

Малкин подтвердил наличие гражданства США. Это обнаружил Sports.ru

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IrbIS
русские приезжающие в Америку и получающие американское гражданство - не плохо, не хорошо, это данность,
а вот русские приезжающие в Америку и получающие американское гражданство при этом создающие всякие путинтим и рассказывающие какой он самым-самый - это уже отвратительно
+55
-14
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Типа Питтсбург дал гражданство Малкину, чтобы освободилось место лега под Карлссона?
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael1969
Он "забыл" упомянуть маленькую особенность: ни один приехавший в Америку игрок не получает гражданство на особых основаниях, вот ни один, закон не позволяет. В России кто из получивших работал сначала 5 лет, как того требует закон? Некто Монсон? Или Сигал, или Депардье, или Лайпсик? Какие леги "Зенита" играли по 5 лет, прежде чем натурализоваться? Марио получил через 4 года игры в России, и то это было долго.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мікалай Ланец
Ответ Oleg Olegov
Типа Питтсбург дал гражданство Малкину, чтобы освободилось место лега под Карлссона?
Ага и чтобы усилить сборную США.
Его сразу же вызвали на этап Америкотура
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Сорокин
Какой же мерзкий тип этот Овечкин
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Есть, правда, один нюанс: американский паспорт реально облегчает жизнь тех, кто живет и работает в Америке, дает возможность летать по миру и кучу других преимуществ. Российский паспорт для иностранных хоккеистов дает только существенное сокращение налогов и возможность занять бывшее легионерское место после идиотского сокращения лимита на легионеров. Как говорится, почувствуйте разницу
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Сорокин
Ответ Валера Синюков
Комментарий удален модератором
А чем вам либералы не понравились? Вы знаете ,вообще смысл этого слова? Кстати,наш президент сказал,что но либерал. Что не так?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bellyashe
Ответ Сергей Сорокин
А чем вам либералы не понравились? Вы знаете ,вообще смысл этого слова? Кстати,наш президент сказал,что но либерал. Что не так?
человек не понимает, что благодаря треклятым либералам он сейчас не бесправный крепостной, а гражданин)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atsuktuvas
Ответ Michael1969
Он "забыл" упомянуть маленькую особенность: ни один приехавший в Америку игрок не получает гражданство на особых основаниях, вот ни один, закон не позволяет. В России кто из получивших работал сначала 5 лет, как того требует закон? Некто Монсон? Или Сигал, или Депардье, или Лайпсик? Какие леги "Зенита" играли по 5 лет, прежде чем натурализоваться? Марио получил через 4 года игры в России, и то это было долго.
Соблюдать собственные законы - это для прогнившего запада. "Мы пойдем другим путем" (с)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Terentyev
Фрагменты текста присяги при вступлении в гражданство США. И ЭТО читали Овечкин, Фетисов и проч. "я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному государству гражданином которого я являлся до этого дня; я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам; я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог".
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mitos
Ну и не надо бить себя в грудить и говорить об особой связи с родиной. Великий Ови)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadoniy
Да пусть получают, бесит то, что система имитирует ужесточение лимита, но сразу появляется обходной путь, просто доступен он не всем клубам. При лимите в 5 легионеров давненько никто не делал гражданство РФ, а как до 3 сократили, началось. Уберите лимит, не будет никто гражданство делать, т к на фиг не нужно окажется. Ещё бесит, что это выставляется как проявление внезапной любви к России, хотя гражданство к этому не обязывает и раньше без него легионеры испытывали тёплые чувства к нашей стране. Гражданства Депардье, Джонса и Сигала тоже преподносили, как попытку реализации невероятной любви к России, но что-то пошло не так.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Ответ Oleg Olegov
Типа Питтсбург дал гражданство Малкину, чтобы освободилось место лега под Карлссона?
Ну вы что, это же другое ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Korv@LOL
Ответ Michael1969
Он "забыл" упомянуть маленькую особенность: ни один приехавший в Америку игрок не получает гражданство на особых основаниях, вот ни один, закон не позволяет. В России кто из получивших работал сначала 5 лет, как того требует закон? Некто Монсон? Или Сигал, или Депардье, или Лайпсик? Какие леги "Зенита" играли по 5 лет, прежде чем натурализоваться? Марио получил через 4 года игры в России, и то это было долго.
Ничего личного, просто бизнес.
Малкому не дали бы гражданство РФ, разве бы его за 60 млн купили бы арабы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валера Синюков
Ответ Tima_Milan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AERN
Ответ Vadim Medvedev
а это плохо?
А что в этом хорошего?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Medvedev
Ответ AERN
Малкин радужное джерси надевал и гордился им.
а это плохо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AERN
Ответ Strannix
Ага, на Малкина столько грязи вылили когла узнали что он гражданство США получил
Малкин радужное джерси надевал и гордился им.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ Мікалай Ланец
Ага и чтобы усилить сборную США. Его сразу же вызвали на этап Америкотура
Бесит, что останавливают сезон НХЛ ради матчей с Мексикой и Пуэрто-Рико.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рус Киссенжер
сравнил х&й с пальцем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Молодец, Саша! Ротенберг оценит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Basil Poliduris
Только там получают гражданство лучшие, а у нас какието фрики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alkidamant
Космополитизм. Тема выйденного яйца не стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Ага, на Малкина столько грязи вылили когла узнали что он гражданство США получил
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий