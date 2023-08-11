Овечкин о натурализации в КХЛ: «Русские приезжают в Америку и получают американское гражданство. Никто ничего не говорит, правда? Не вижу в этом ничего плохого»
Александр Овечкин высказался о натурализации легионеров.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.
Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.
«В Казани я сказал, что не вижу ничего плохого в натурализации легионеров? Возьмите футбол, баскетбол. Все это уже было.
Почему сейчас игроки, которые приезжают сюда, не могут получить гражданство? Русские ребята приезжают в Америку и получают американское гражданство, никто ничего не говорит, правда? Я не вижу в этом ничего плохого. А вы видите?
Что, если тот же Бреннан Менелл, например, будет играть за сборную России? Ему сначала нужно попасть в сборную, а потом уже говорить об этом.
Слежу ли за делами московского «Динамо»? Да, я слежу и за футболом, и за хоккеем», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
Малкин подтвердил наличие гражданства США. Это обнаружил Sports.ru
а вот русские приезжающие в Америку и получающие американское гражданство при этом создающие всякие путинтим и рассказывающие какой он самым-самый - это уже отвратительно
Его сразу же вызвали на этап Америкотура
Малкому не дали бы гражданство РФ, разве бы его за 60 млн купили бы арабы?