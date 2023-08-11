Холанд забил 100 голов в топ-5 лиг – 38 в АПЛ, 62 в Бундеслиге. Форварду «Ман Сити» 23 года
Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд забил сотый гол в топ-5 лиг Европы.
Норвежец оформил дубль в первом туре АПЛ в матче с «Бернли». Теперь у него 38 голов в 36 матчах чемпионата Англии за два сезона.
Также 23-летний футболист забил 62 гола в чемпионате Германии, выступая за дортмундскую «Боруссию». На это ему потребовалось 67 матчей за 3 сезона.
Статистику Холанда можно изучить здесь.
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И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон
Ради Арга будут крутить эти правила как хотят:
1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера
2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :))
3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет
Цирк маст ГОУ он 👏👍
Ой, Холланда
Холанд провалил все большие матчи в конце сезона. Его голы Бернли никого не интересуют, история пишется в других матчах.
В целом он заслужил 2-3 место.
1 - нет.
Даже клуб вроде есть какой то для таких вот «рекордсменов».
Просто цирк 🤡
Почему вообше 2021 должны были дать Леве? Потому что центрнап Бундеслиги, где кроме 2-3 клубов у всех проходной двор, набил на 4 г+п больше, чем вингер Ла Лиги, где один из самых закрытых футболов?
Или за салатницу, которую Бавария даже с каким-то Чупой взял? Может за DFB Pokal, где до 1/2 одни полупрофессиональные клубы из 3-4ой Бундеслиги? ЗА ЧТО?
Против Континентального кубка Месси, Леве нечем противопоставить. Ну и напомню, что этот "полутоварищеский" копа последний раз выиграна Аргентиной Марадоной, как и ЧМ.
Месси не выигрывал копу раньше не из-за того, что не хотел или мотивации не было, а из-за того в ЮА каждая сборная готова зубами всё поле грызть ради победы. Ну и в целом слабой сборной практически нет. Есть пару средних сборных, которые даже по европейским меркам будут средними. Это не всякие европейские гранды, такие как Лихтенштейн, Андорра, Гибралтар и т.д.
Ну и в конце концов перейдём к сути первого вопроса. Ответ я прекрасно знаю. Всё из-за того ЗМ2020 был отменён, и Лёва несправедливо лишился его. Поэтому некоторые глоры решили, что Лёве обязаны дать её в 2021, как за 2020, ведь 6-ти кратный (на тот момент) обладатель ЗМ не обеднеет, если лишится 7-го. На тот момент глоры португальца начали бомбить из-за 7-го ЗМ, поэтому и начали этот глупой флешбом с нытьем о несправедливости.
P.s Против Левы ничего не имею. Лично я его считаю обладателем ЗМ. Когда речь идёт об обладателях ЗМ её тоже включаю в тот список. И не важно есть ли она у неё физически, главное, что он её действительно заслужил. Надеюсь в будущем Франсфутбол пересмотрит своё решение и отдадут ему ЗМ2020. Иначе это будет главной несправедливостью этого столетия