Холанд забил 100 голов в топ-5 лиг – 38 в АПЛ, 62 в Бундеслиге. Форварду «Ман Сити» 23 года

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Бернли Эрлинг Холанд Футбол

Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд забил сотый гол в топ-5 лиг Европы.

Норвежец оформил дубль в первом туре АПЛ в матче с «Бернли». Теперь у него 38 голов в 36 матчах чемпионата Англии за два сезона.

Также 23-летний футболист забил 62 гола в чемпионате Германии, выступая за дортмундскую «Боруссию». На это ему потребовалось 67 матчей за 3 сезона.

Статистику Холанда можно изучить здесь.

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40 комментариев

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b_arfa
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
Ты реально ждал матча с Бернли, чтобы высpать подобную ересь?)
+44
-14
+30
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cmorblr
Ответ Дмитрий Васин
Терминатор
Киборг-убийца
+15
0
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Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023

И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон

Ради Арга будут крутить эти правила как хотят:

1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера
2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :))
3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет

Цирк маст ГОУ он 👏👍
+67
-55
+12
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cukken
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
Какой же ты грустный) За голы дают Золотую Бутсу. Какие мячи 😅
+9
-2
+7
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Дмитрий Васин
Терминатор
+9
-2
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AnMe
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
😁 ох уж эти фанаты Роналду, которые плюсуют
Ой, Холланда
+8
-2
+6
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rej1sta
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
Жесть, чувак реально заранее написал простыню и ждал новость, чтобы ее опубликовать. Вот людям заняться нечем)
+9
-3
+6
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Kanan Jarrus
кокорин допил мохито на кипре
+9
-4
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noti22
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
Только в 2010 заслуживал Снейдер: требл+финал ЧМ, лучший полузащитник ЛЧ и второй по гол+пас на ЧМ
+14
-9
+5
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Егор Крид58
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
не стоит температурить Джеки Чан
+4
-1
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Marcs
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
Просто напоминаю, что вы сравниваете 23 летнего с 35 летним. Посмотрим на уровень игры через 12 лет.
+7
-4
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Йети
Ответ cmorblr
Киборг-убийца
Режиссер Джеймс Кэмерон
+3
0
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AnMe
Ответ Нурда Сейдиханов
Рибери?)
Если бы это был не Артем, тогда от него можно было бы послушать аргументы)) но это Артем, поэтому там спрашивать бесполезно 😁 у них кто угодно, только не Месси))) и не важно, что даже новый сезон начался
+4
-1
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Ярый ненавистник
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
Артёмка,не надоело накручивать?
+4
-2
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Профессор из Кобхэма
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
Бредятина для глоров от глора. Кто-угодно только не Месси, такое уже неоднократно пытались провернуть.
Холанд провалил все большие матчи в конце сезона. Его голы Бернли никого не интересуют, история пишется в других матчах.
В целом он заслужил 2-3 место.
1 - нет.
+2
0
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Нурда Сейдиханов
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
Рибери?)
+3
-1
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LaffyTaffy
А у нас считается, если чел забил 100 голов за карьеру- это супердостижение.
Даже клуб вроде есть какой то для таких вот «рекордсменов».

Просто цирк 🤡
+6
-4
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sbmncd9b8c
Машина!
+2
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S H A R K
Ответ Artem Piatkov
Настоящий обладатель ЗМ 2023 И не нужно говорить здесь про ЧМ, в 2010 и 2014 Иньесту и Нойера прокатывали и с большими достижениями за сезон Ради Арга будут крутить эти правила как хотят: 1) В 2010 отобрали у Чемпиона Мира Иньесты и финалиста ЧМ + обладателя Требла Снейдера 2) В 2021 отобрали у поляка и присвоили за полу-товарищескую Копу с 4/5 командами, выходящими из группы в 1/4 финала :)) 3) Ван Дейка с победой в ЛЧ и статусом лучшего игрока АПЛ прокатили с аргументацией, что если он силён, то в следующий раз выиграет Цирк маст ГОУ он 👏👍
Ладно, с 2010 согласен. Но 2021 без всяких сомнений принадлежал Месси.
Почему вообше 2021 должны были дать Леве? Потому что центрнап Бундеслиги, где кроме 2-3 клубов у всех проходной двор, набил на 4 г+п больше, чем вингер Ла Лиги, где один из самых закрытых футболов?
Или за салатницу, которую Бавария даже с каким-то Чупой взял? Может за DFB Pokal, где до 1/2 одни полупрофессиональные клубы из 3-4ой Бундеслиги? ЗА ЧТО?

Против Континентального кубка Месси, Леве нечем противопоставить. Ну и напомню, что этот "полутоварищеский" копа последний раз выиграна Аргентиной Марадоной, как и ЧМ.
Месси не выигрывал копу раньше не из-за того, что не хотел или мотивации не было, а из-за того в ЮА каждая сборная готова зубами всё поле грызть ради победы. Ну и в целом слабой сборной практически нет. Есть пару средних сборных, которые даже по европейским меркам будут средними. Это не всякие европейские гранды, такие как Лихтенштейн, Андорра, Гибралтар и т.д.

Ну и в конце концов перейдём к сути первого вопроса. Ответ я прекрасно знаю. Всё из-за того ЗМ2020 был отменён, и Лёва несправедливо лишился его. Поэтому некоторые глоры решили, что Лёве обязаны дать её в 2021, как за 2020, ведь 6-ти кратный (на тот момент) обладатель ЗМ не обеднеет, если лишится 7-го. На тот момент глоры португальца начали бомбить из-за 7-го ЗМ, поэтому и начали этот глупой флешбом с нытьем о несправедливости.

P.s Против Левы ничего не имею. Лично я его считаю обладателем ЗМ. Когда речь идёт об обладателях ЗМ её тоже включаю в тот список. И не важно есть ли она у неё физически, главное, что он её действительно заслужил. Надеюсь в будущем Франсфутбол пересмотрит своё решение и отдадут ему ЗМ2020. Иначе это будет главной несправедливостью этого столетия
+1
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Splin
Ответ udiekemen
Лучший игрок в мире) Как ему так легко удается?)
игрок нет, снайпер, да.
+2
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Aibek Mak
38 голов в 36 матчах. И это в Апл. Если бы такое количество голов забил условный Рэшфорд все бы с ума сошли, в Холланда еще и критикуют )))
+2
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tony
Ответ LaffyTaffy
А у нас считается, если чел забил 100 голов за карьеру- это супердостижение. Даже клуб вроде есть какой то для таких вот «рекордсменов». Просто цирк 🤡
А "не у нас" каждый нападающий забивает по 100 в 23 года? Сейчас бы одного из лучших напов мира и возможного обладателя нескольких ЗМ сравнивать с нашими игроками
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Surviving
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Кейн вовремя уехал, рекорд недолго бы продержался 🙄
👍🏻
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Человек1991
Холланд движется с опережением графика голов Месси в 23 года , но потом как раз у Месси было 91 гол за год и несколько раз 60-70 голов в год. Посмотрим как дальше будет развиваться этот сравнительный график.))
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Direct free kick
Ответ Ложный Латераль
Идёт по стопам своего кумира.
Туре Анде Фло что ли?
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