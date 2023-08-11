Холанд забил 100 голов в топ-5 лиг – 38 в АПЛ, 62 в Бундеслиге. Форварду «Ман Сити» 23 года

Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд забил сотый гол в топ-5 лиг Европы.

Норвежец оформил дубль в первом туре в матче с « ». Теперь у него 38 голов в 36 матчах чемпионата Англии за два сезона.

Также 23-летний футболист забил 62 гола в чемпионате Германии, выступая за дортмундскую «Боруссию». На это ему потребовалось 67 матчей за 3 сезона.

Статистику Холанда можно изучить здесь.

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