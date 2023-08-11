Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» договорился о трансфере Кайседо
Юрген Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» договорился о трансфере Мойсеса Кайседо.
«Мне сказали, что я могу подтвердить: клуб согласовал сделку по Кайседо. С игроком нам еще предстоит увидеться.
Медосмотр сегодня? Не могу сказать, я не знаю», – сказал тренер «Ливерпуля».
Сообщалось, что Кайседо перейдет в «Ливерпуль» за 110 млн фунтов, что станет рекордом АПЛ.
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Однако в комментах сразу начали вспоминать слова Клоппа 2016 года про трансферы... с тех пор как бы 7 лет прошло, и рынок уже тогда был неадекватный по ценам, а с каждым годом так совсем, времена меняются.
Бедный Клэпп, совсем денег не дают на трансферы, так бы он доминировал. Ну мне так скаузеры говорили.
«В тот день, когда это станет нормой для футбола, я больше не буду тренировать».
«Другие клубы могут пойти на рынок, потратить больше денег и собрать лучших игроков. Но я хочу сделать это по-другому».
🙊 Юрген Клопп в 2023-м году: подписывает Мойзеса Кайседо за рекордные для АПЛ 127 млн евро.
не стоит свои клубные симпатии и антипатии примерять.