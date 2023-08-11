Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» договорился о трансфере Кайседо

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Юрген Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» договорился о трансфере Мойсеса Кайседо.

«Мне сказали, что я могу подтвердить: клуб согласовал сделку по Кайседо. С игроком нам еще предстоит увидеться. 

Медосмотр сегодня? Не могу сказать, я не знаю», – сказал тренер «Ливерпуля».

Сообщалось, что Кайседо перейдет в «Ливерпуль» за 110 млн фунтов, что станет рекордом АПЛ.

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100 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Wekil Halylow
Клоп ранше сказал что не будет купит играков за 100 лям и до этого уйдёт
важно уметь признавать ошибки. Глупы те кто до последнего стоят на своём и не принимают новую реальность
+35
-7
+28
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Pucheslav
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Он на этот вопрос на пресс-конференции тоже ответил. «Все поменялось. Нравится ли мне это? Нет. Осознал ли я, что был неправ? Да. Я никого не виню. Но мы должны сделать все, чтобы все наши ресурсы были направлены на максимальное усиление команды».
+27
-1
+26
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Давид Agabekyan
Ответ NottinghamForest79
МС мешок: Грилиш 114 млн евро, хОЛЛАНД 120 Гвардиол 100 лям, Диаш 75, Пакета 100, лАПОРТ 65.. МЮ: Антони 100 , Погба 105, Санчо 85, Макгуайр 90, Бисскака 60.. Челси: Энцо 121. Ливерпуль: Кайседо 127 млн евро, Аллисон 70, ВВД 85, Нуньес 75 Арсенал: Райс 114 лям, Пепе 80
У всех деньги честно заработанные, а не деньги шейха переведённые через фиктивные компании как у Сити
+28
-8
+20
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Давид Agabekyan
Клопп либо узнал 3 цифры сзади на карточки Генри, либо набухал его до такой степени что тот сам решил купит кого-то за гиганские деньги, не торгуясь за пару долларов
+13
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+11
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Radik_2.0
Ответ CTPEKO3ETC
Вот это развели, так развели
про все дорогие покупки в АПЛ пишут про развод. когда это повторяется раз за разом это уже не развод, а условия рынка
+11
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+10
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Давид Agabekyan
Ответ Wekil Halylow
Клоп ранше сказал что не будет купит играков за 100 лям и до этого уйдёт
Ну так он в этом же интервью сказал, что эту ему не нравится, но сейчас такие правила и он должен это принять, хотя и не хочется. Но такие вещи спортс конечно же опубликует
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+9
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Liverpool-fan
Не оправдываю трансфер Кайседо, т.к. считаю что клуб переплатил за него.
Однако в комментах сразу начали вспоминать слова Клоппа 2016 года про трансферы... с тех пор как бы 7 лет прошло, и рынок уже тогда был неадекватный по ценам, а с каждым годом так совсем, времена меняются.
+14
-6
+8
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Никита Самарин
Замена Фабиньо, должен идеально встать на место опорника. Тройка Кайседо - Мак Аллистер - Собослаи очень перспективная, + ещё есть Кертис Джонс.
+13
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+7
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CTPEKO3ETC
Вот это развели, так развели
+14
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Rockys
Ответ Liverpool-fan
Не оправдываю трансфер Кайседо, т.к. считаю что клуб переплатил за него. Однако в комментах сразу начали вспоминать слова Клоппа 2016 года про трансферы... с тех пор как бы 7 лет прошло, и рынок уже тогда был неадекватный по ценам, а с каждым годом так совсем, времена меняются.
Дело не в том что время прошло, припоминают именно ультимативный и бескомпромиссный тон и слова Клоппа. Ведь он тогда так и сказал, что когда игроки по 100 лямов станут нормой, я закончу тренировать. Уверен ему репортеры зададут вопрос, интересно что он на это ответит. А так ни разу не хейтер Клоппа, офигенный тренер, который поднял уровень АПЛ и такие тренеры нам нужны, пусть он, Пеп и другие топовейшие тренеры идут в АПЛ и делают ее лучше, мы все только выигрываем от этого.
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Isa Babaev
Ответ NottinghamForest79
МС мешок: Грилиш 114 млн евро, хОЛЛАНД 120 Гвардиол 100 лям, Диаш 75, Пакета 100, лАПОРТ 65.. МЮ: Антони 100 , Погба 105, Санчо 85, Макгуайр 90, Бисскака 60.. Челси: Энцо 121. Ливерпуль: Кайседо 127 млн евро, Аллисон 70, ВВД 85, Нуньес 75 Арсенал: Райс 114 лям, Пепе 80
Ливерпуль при Клоппе потратил 450 млн, Сити при Пеп лярд бгггг
+7
-4
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llolishe
Саутгемптон начал ревновать
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forward1988
цена огромная получается ливерпуль купил двух основных полузащитников у брайтона за 155 млн фунтов?
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llolishe
Ответ Born is the King
Б2Б купили, осталось купить опорника. Походу только на полузащитников Ливер потратит 400 млн,пока всего лишь 250
Игрок совершивший за сезон прошлый 100 отборов и это 2 место по количеству отборов не опорник?
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Денис Давыдов
Ответ Никита Самарин
Замена Фабиньо, должен идеально встать на место опорника. Тройка Кайседо - Мак Аллистер - Собослаи очень перспективная, + ещё есть Кертис Джонс.
Байчетич и Тиаго ещё, но нужен ещё цпз в обойму.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Born is the King
Б2Б купили, осталось купить опорника. Походу только на полузащитников Ливер потратит 400 млн,пока всего лишь 250
Год назад на атаку 200+, сейчас на полузащиту 200+.
Бедный Клэпп, совсем денег не дают на трансферы, так бы он доминировал. Ну мне так скаузеры говорили.
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Александр Высочкин
С чем и Поздравляем Юрген You’ll Never Walk Alone
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Сергей Ка
Напьюсь сення!))
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Ходжа Насреддин Афанди
Юрген Клопп в 2016-ом году о «Манчестер Юнайтед», подписавшем Поля Погба за 105 млн евро:

«В тот день, когда это станет нормой для футбола, я больше не буду тренировать».

«Другие клубы могут пойти на рынок, потратить больше денег и собрать лучших игроков. Но я хочу сделать это по-другому».

🙊 Юрген Клопп в 2023-м году: подписывает Мойзеса Кайседо за рекордные для АПЛ 127 млн евро.
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Tybalt
Ответ Bishkek Reds
Вот вот
а как же Нголо Канте)
не стоит свои клубные симпатии и антипатии примерять.
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Gelious
Ответ Rockys
Дело не в том что время прошло, припоминают именно ультимативный и бескомпромиссный тон и слова Клоппа. Ведь он тогда так и сказал, что когда игроки по 100 лямов станут нормой, я закончу тренировать. Уверен ему репортеры зададут вопрос, интересно что он на это ответит. А так ни разу не хейтер Клоппа, офигенный тренер, который поднял уровень АПЛ и такие тренеры нам нужны, пусть он, Пеп и другие топовейшие тренеры идут в АПЛ и делают ее лучше, мы все только выигрываем от этого.
Но Клопп же очень быстро сам признал публично свою ошибку
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TravenS
Ответ Гоп-стоп
За такого топаря это немного. Закроет позицию на много лет вперед. Еще и знакомый Мак Алистер рядом.
Немного 😂😂😂
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Leo_89
Ответ damondiamond
говорят, что Челси предложит больше 110, вот Клопп будет клоуном, если Ливерпуль не закроет сделку))
Клоуны будут только в Челси, если продолжают участвовать в этом цирке и перебьют 110 миллионов за этого Кайседо.
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Bishkek Reds
Ответ Tybalt
ГСМ-щик опять приписками занимается, хотя за Холанда 400 млн. вломили Ринатик, как там Грилиш и Гвардиол поживают? скамеечник Филя за 50 как ...не хворает? Твои коллеги из красной половины более адекватны, хотя ты же канонир.
Не стоит свои клубные симпатии связывать с правдой - Ливерпуль официально стал мешком номер 1 в АПЛ.
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Leo_89
Жаль, конечно, Клоппа ведь постоянно руководство Ливерпуля жмётся дать его денег, но только почему-то в итоге на него будет записан самый дорогой трансфер в истории АПЛ. Чёт не сходится.
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