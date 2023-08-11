Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» договорился о трансфере Кайседо

Юрген Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» договорился о трансфере Мойсеса Кайседо.

«Мне сказали, что я могу подтвердить: клуб согласовал сделку по . С игроком нам еще предстоит увидеться.

Медосмотр сегодня? Не могу сказать, я не знаю», – сказал тренер « ».

Сообщалось, что Кайседо перейдет в «Ливерпуль» за 110 млн фунтов, что станет рекордом .

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