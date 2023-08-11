Де Брюйне из-за травмы заменили в 1-м тайме матча с «Бернли». Это его вторая игра после повреждения в финале ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Бернли Кевин де Брюйне Матео Ковачич Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне снова получил травму.

На 21-й минуте матча первого тура АПЛ с «Бернли» бельгиец сел на корточки и показал, что не может продолжить игру.

На 23-й минуте его заменил Матео Ковачич, дебютировавший за «горожан» в АПЛ.

Де Брюйне провел лишь второй официальный после финала Лиги чемпоионов-2022/23, где он был заменен на 36-й минуте из-за травмы бедра.

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30 комментариев

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GuruFutbola
К носатому в палату 1 на 1 порешать)
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Ложный Латераль
Да что за белгийская эпидемия пошла...
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AnMe
Здоровья, Кевин! Мозг команды.
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Football Forever
Увы, травмы замучили выдающего игрока
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Best game on Earth
Кажется, поспешили с возвращением.
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prutikanne
Здоровья Кевину. Пусть травмы будут редко уже. Хочется смотреть на игру великолепного футболиста
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DolJun
здоровья де брейне.
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jane gunn
Пакет теперь 100% в Сити
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bibendum
Хрустализируется КДБ
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werowolf-gears
Ответ S H A R K
32 года уже, травмы участились. КДБ явно не очередной Модрич, долго в Сити не продержится. Пакета должен стать его будущей заменой
8 лет в клубе. Долго не продержится...
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Cearvm
Очень похоже на рецидив. Сити ничего не будет, а вот персонально за Де Брюйне обидно.
ты о чем говоришь?потеря КДБ конкретно отразится на игре горожан. тем более после ухода Гюндагана
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OldRedWhite
Ответ Cearvm
Очень похоже на рецидив. Сити ничего не будет, а вот персонально за Де Брюйне обидно.
Ну так он заканчивал травмированным прошлый сезон и сознательно оба - он и тренер шли на риск уж совсем серьезной травмы .
Очень жаль !
Помню как он выиграл матч с Арсеналом в прошлом сезоне в одиночку )))
И не то чтобы команда не играла , а то , что и один практически решил исход .
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S H A R K
Ответ Висита Эльмурзаев
Де Брюйне уже намного круче Носатого, и для этого ему не понадобился липовый зм
Только что паралельно ввел дискуссию на тему "липовых" ЗМ. Говорил, что глоры (в частности кое какого португальца) ставят под сомнение ЗМ Модрича в пользу своего кумира. Вот, свежий пример
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S H A R K
Ответ werowolf-gears
8 лет в клубе. Долго не продержится...
Где тут логика? Реал идёт про сейчас и здесь, а не о 2016. Де Брюйне стал травматичным, выпадать из темпа. Пеп с капризами игроков играть не будет, даже такого игрока как КДБ. Если так продолжится весь сезон, то не удивлюсь, если в конце следующего сезона к арабам, ну а если не поедет, то всё равно контракт продлить не станут.
За Пакетой охотятся не по приколу. Игрок на позицию КДБ. Должно быть очевидно что это означает.
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Direct free kick
Ответ S H A R K
32 года уже, травмы участились. КДБ явно не очередной Модрич, долго в Сити не продержится. Пакета должен стать его будущей заменой
Модрич до 28 лет был кем? Пакета был кем в том же Милане?
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Muhammad Nazaraliev
надеюсь не войдёт в привычку.
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Niyaz niyaz
Здоровья конечно,но для чемпионской гонки это плюс
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skxgpkt7xn
сложно сити без кевина
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ta-tosha
пишут может лечь на операцию и вылететь до боксинг дея. Аравия пока подождёт
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DonaldBrashear 2.0
о, ВХ там руки уже потирают, глядишь и заплатят за Пакету 100+ миллионов
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Андрей Кастуев
Теперь в переговорах по Пакета молотобойцы будут ещё неуступчивее... Здоровья бельгийскому повелителю Англии.
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Этот Райола хочет денег
Только здоровья
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Cearvm
Очень похоже на рецидив. Сити ничего не будет, а вот персонально за Де Брюйне обидно.
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