Де Брюйне из-за травмы заменили в 1-м тайме матча с «Бернли». Это его вторая игра после повреждения в финале ЛЧ
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне снова получил травму.
На 21-й минуте матча первого тура АПЛ с «Бернли» бельгиец сел на корточки и показал, что не может продолжить игру.
На 23-й минуте его заменил Матео Ковачич, дебютировавший за «горожан» в АПЛ.
Де Брюйне провел лишь второй официальный после финала Лиги чемпоионов-2022/23, где он был заменен на 36-й минуте из-за травмы бедра.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Очень жаль !
Помню как он выиграл матч с Арсеналом в прошлом сезоне в одиночку )))
И не то чтобы команда не играла , а то , что и один практически решил исход .
За Пакетой охотятся не по приколу. Игрок на позицию КДБ. Должно быть очевидно что это означает.