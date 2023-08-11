Де Брюйне из-за травмы заменили в 1-м тайме матча с «Бернли». Это его вторая игра после повреждения в финале ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне снова получил травму.

На 21-й минуте матча первого тура с « » бельгиец сел на корточки и показал, что не может продолжить игру.

На 23-й минуте его заменил , дебютировавший за «горожан» в АПЛ.

Де Брюйне провел лишь второй официальный после финала Лиги чемпоионов-2022/23, где он был заменен на 36-й минуте из-за травмы бедра.

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