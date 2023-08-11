Кайседо уведомил «Ливерпуль», что хочет только в «Челси»

Мойсес Кайседо не хочет переходить в «Ливерпуль».

По данным , футболист « » сообщил «Ливерпулю», что хочет перейти в « ».

согласовал условия контракта с лондонцами еще в мае.

«Челси» намерен сделать еще одно предложение, чтобы договориться с «Брайтоном».

Ранее стало известно, что «Брайтон» и « » согласовали трансфер Кайседо за рекордные 110 млн фунтов. Затем появилось сообщение о том, что Кайседо сомневается насчет перехода в мерсисайдский клуб.

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