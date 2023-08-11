Кайседо уведомил «Ливерпуль», что хочет только в «Челси»
Мойсес Кайседо не хочет переходить в «Ливерпуль».
По данным Фабрицио Романо, футболист «Брайтона» сообщил «Ливерпулю», что хочет перейти в «Челси».
Кайседо согласовал условия контракта с лондонцами еще в мае.
«Челси» намерен сделать еще одно предложение, чтобы договориться с «Брайтоном».
Ранее стало известно, что «Брайтон» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Кайседо за рекордные 110 млн фунтов. Затем появилось сообщение о том, что Кайседо сомневается насчет перехода в мерсисайдский клуб.
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"Лавия уведомил Ливерпуль, что хочет только в Эвертон."
"Шапалах" бумерангнулся)
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