Кайседо уведомил «Ливерпуль», что хочет только в «Челси»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

Мойсес Кайседо не хочет переходить в «Ливерпуль».

По данным Фабрицио Романо, футболист «Брайтона» сообщил «Ливерпулю», что хочет перейти в «Челси».

Кайседо согласовал условия контракта с лондонцами еще в мае.

«Челси» намерен сделать еще одно предложение, чтобы договориться с «Брайтоном».

Ранее стало известно, что «Брайтон» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Кайседо за рекордные 110 млн фунтов. Затем появилось сообщение о том, что Кайседо сомневается насчет перехода в мерсисайдский клуб.

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143 комментария

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Отец Абду
От лучшего молодого опорника мира до бездаря уровня чемпионшипа один час:)

Каждый второй фанат Ливерпуля...
+129
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+97
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Красный чай
Теперь фанаты Челси благодарившие Ливерпуль за его покупку опять будут писать какой он топарь...
+75
-11
+64
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Leo_89
Ответ 2vdhrvmmzf
Короче Брайтон с Ливерпулем просто развели Челси чтоб 128 мультов заплатили
Расскажи об этом Клоппу, он все ещё ждёт трансфер Кайседо)
+43
-5
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Павел Сторожев
Ответ Отец Абду
От лучшего молодого опорника мира до бездаря уровня чемпионшипа один час:) Каждый второй фанат Ливерпуля...
Только глорье так думают) был хорошим игроком и остался им. Хочет в челси пусть идет. Насильно мил не будешь
+33
-4
+29
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Buba
Ответ Отец Абду
От лучшего молодого опорника мира до бездаря уровня чемпионшипа один час:) Каждый второй фанат Ливерпуля...
Хорошо накручиваешь.
+35
-9
+26
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Арман Мартиросян
Ответ Отец Абду
От лучшего молодого опорника мира до бездаря уровня чемпионшипа один час:) Каждый второй фанат Ливерпуля...
Сколько не листаю комменты, то на ветке одни лишь хейтеры Ливерпуля, которые выдают желаемое за действительное. А по факту большинство фанатов Ливерпуля прекрасно понимают, что это дикая переплата за игрока, но обязательная, ибо позиция самая важная, а на рынке качественных игроков мало. Лично я хотел бы этого перехода, но если игрок не хочет, то ничего не поделать, удачи ему в Челси.
+14
-2
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НРИ
Ответ Leo_89
Расскажи об этом Клоппу, он все ещё ждёт трансфер Кайседо)
Брайтон с Ливерпулем развели Клоппа
+15
-3
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2vdhrvmmzf
Короче Брайтон с Ливерпулем просто развели Челси чтоб 128 мультов заплатили
+18
-7
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Богдан Хабриев
А раньше Ливерпуль об этом узнать не мог?
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Гоша Петров
Самый прикол в том что когда года 4 назад им интересовался Спартак,все тут писали что это дно и ноунейм.А за то что я писал что нельзя судить по игроку не видев его в игре меня нещадно минусовали.
+15
-7
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Сэр-НеХер
Ответ Admin Creator
ахахахах так и думал, он хочет только в лучший клуб Лондона
Арсенал уже столько потратил, что Кайседо даже не рассматривают
+11
-4
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Roman
Ответ Красный чай
Теперь фанаты Челси благодарившие Ливерпуль за его покупку опять будут писать какой он топарь...
В итоге, из трёх клубов только Брайтон будет в плюсе. Кайседо кинул Ливерпуль в последний момент, чайки с помощью Ливера развели Челси на ещё больший чек
+7
-1
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B@SS
https://skrinshoter.ru/sLGnpe03VjW?a Почувствуйте))
+6
-1
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Сергей Клочков
Будет ещё более комично, если Челси не готов будет расстаться со 110 млн и Кайседо останется в Брайтоне
+5
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igorrado@yandex.ru
Ответ mrJerico
как можно хотеть играть в Челси где игроков больше чем продавцов на рынке?!
Челси продал 10 игроков, о чем ты??
+4
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Aleksey Yashin
Кайседо: С детства за Челси
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CyberUnited
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Денис Давыдов
Ответ Гоша Петров
Самый прикол в том что когда года 4 назад им интересовался Спартак,все тут писали что это дно и ноунейм.А за то что я писал что нельзя судить по игроку не видев его в игре меня нещадно минусовали.
не вижу тут противоречия если все так как ты пишешь, 4 года назад он действительно был дном и ноунеймом 😄
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2vdhrvmmzf
Ответ Отец Абду
От лучшего молодого опорника мира до бездаря уровня чемпионшипа один час:) Каждый второй фанат Ливерпуля...
Ну или от «уф, хорошо что не отдадим 128 млн за этого ноунейма» до «урвали одного из лучших в мире»
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DanyBoggot
Это всё от того, что ливерные уж слишком рьянно начали радоваться)
"Шапалах" бумерангнулся)
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Борщ со сметанкой
Ответ Семён Жуйло
Он просто держит слово, которое дал. Порядочность ненаказуема.
Как там со словом, которое он давал Арсеналу?
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Джейме Ланнистер
Ответ Отец Абду
От лучшего молодого опорника мира до бездаря уровня чемпионшипа один час:) Каждый второй фанат Ливерпуля...
Ну или наоборот.

От бездаря уровня чемпионшипа до лучшего молодого опорника мира один час:)

Каждый второй фанат Челси...
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Leo_89
Ответ Красный чай
Теперь фанаты Челси благодарившие Ливерпуль за его покупку опять будут писать какой он топарь...
Некоторые будут, но с точки зрения логики Челси сам себе увеличил ценник за Кайседо. А ведь могли гораздо раньше, чем началась сага с Ливерпулем, предложить эти 100 миллионов из тех денег, что тратят на школьников, если уж так хотят подписать именно Кайседо. Теперь же надо перебить предложение Ливерпуля в 130 миллионов за игрока с одним сезоном, что явно бред и очень рискованное дело. Если трансфер провалится, то будет полный кринж Челси и их менеджеров.
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madrilenos
Кто там про шапалах писал сегодня Челси?))) ну как? тут Шапалах в квадрате получается по Ливерпулю 😅😅
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alexis2020
Ответ mrJerico
как можно хотеть играть в Челси где игроков больше чем продавцов на рынке?!
Так клуб покинули Канте, Ковачич и Жоржиньо
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