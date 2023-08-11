Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко сказал, что готов выскочить против Тайсона, если у Федора не получится»

Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко готов к бою против Майка Тайсона.

«Уверен, что наибольшую кассу в мире собрал бы турнир, где в качестве главных событий были бы поединки Илона Маска и Марка Цукерберга, а также с .

Не будем говорить о месте проведения боя, но Федор своей карьерой заслужил подобный бой. Мы неоднократно вместе тренировались, у него хороший бокс.

Кстати, вчера разговаривал с , его эти новости очень возбудили. Сказал, что, если у Федора не получится, готов выскочить против Тайсона, он сейчас в хорошей форме.

Не сомневаюсь, что Федора и Тайсона захотят посмотреть все. Даже те, кто будут находиться за десять километров от места проведения, возьмут подзорные трубы», – сказал .

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

Олейник – о бое Федора и Тайсона: «Это лучше, чем драться с блогерами»