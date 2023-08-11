Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко сказал, что готов выскочить против Тайсона, если у Федора не получится»

Теги Майк Тайсон Владимир Хрюнов Александр Емельяненко Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко готов к бою против Майка Тайсона.

«Уверен, что наибольшую кассу в мире собрал бы турнир, где в качестве главных событий были бы поединки Илона Маска и Марка Цукерберга, а также Федора Емельяненко с Майком Тайсоном.

Не будем говорить о месте проведения боя, но Федор своей карьерой заслужил подобный бой. Мы неоднократно вместе тренировались, у него хороший бокс.

Кстати, вчера разговаривал с Александром Емельяненко, его эти новости очень возбудили. Сказал, что, если у Федора не получится, готов выскочить против Тайсона, он сейчас в хорошей форме.

Не сомневаюсь, что Федора и Тайсона захотят посмотреть все. Даже те, кто будут находиться за десять километров от места проведения, возьмут подзорные трубы», – сказал Владимир Хрюнов.

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

Олейник – о бое Федора и Тайсона: «Это лучше, чем драться с блогерами»

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Last avenger
кто sports читает, тот в цирке не смеётся
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
el comandante
Было бы веселее (и больше шансов на победу) если бы они вдвоем против Майка "выскочили".
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hh88_88
На опохмел нет денег...
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Грек
Алкоголь против наркотиков.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Якутов
Остапа понесло...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HRYNDEL
Прям представил как Саня подходит к Майку и рыгает ему сочно прямо в нос свежим перегаром после водки и сала с чесноком, такого Майк не выдержит !!! И главное судьёй должен быть Мики Рурк!!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
"Даже те, кто будут находиться за десять километров от места проведения, возьмут подзорные трубы. А у Cаши эти трубы будут гореть", - добавил Хрюнов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сосед царя
Ответ el comandante
Было бы веселее (и больше шансов на победу) если бы они вдвоем против Майка "выскочили".
Ну а ежели Шурику ещё биту дать, али ещё какое дреколье......
Тады оно конешно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Жирков
Ответ HRYNDEL
Прям представил как Саня подходит к Майку и рыгает ему сочно прямо в нос свежим перегаром после водки и сала с чесноком, такого Майк не выдержит !!! И главное судьёй должен быть Мики Рурк!!!
Или любимец "Матч-ТВ" - Стивен Сигал)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сосед царя
Ну Сашку хоть не так жалко будет. Он за пару косарей от кого только не огребал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HRYNDEL
Гагагагагагагагага, "выскочить" будто с утра в одних труселях в ближайший магаз с алкашкой Саня подумал!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Я чуть со смеху в штаны не надул
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэннис Молинарев
Ой ладно
Похмельяненко должен сначала с Олегом Монголом разобраться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
горбатый видеосудья
скакуны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Скорее готов отскочить,нежели выскочить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
D-eisler@yandex.ru
выскочить за пивом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Войнов
Саша в курсе, что Тайсон ему подаваться не будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2kcprfjhfx
Только человек с лицом Хрюнова может нести этот бред с серьёзным лицом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Как выскочу! Как выпрыгну!!!...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
InterDream
александр и федор емельяненко vs тайсона и холифилда. было бы круто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Антонов
я себе примерно представил как Таисон обработает Александру корпус и закончит аперкотам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evincive
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сосед царя
Ответ Last avenger
кто sports читает, тот в цирке не смеётся
Народная мудрость!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
Когда последний раз Саня был в хорошей форме? Он постоянно это декларирует, но огребает от блогеров и прочих ноунеймов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2kcprfjhfx
Ответ brace
Пусть Тайсон своего брата зовёт или ещё кого и тогда им можно будет устроить 2 х 2. Взять, так сказать, количеством
Будет межрассовый ганг бэнг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий