Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко сказал, что готов выскочить против Тайсона, если у Федора не получится»
Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко готов к бою против Майка Тайсона.
«Уверен, что наибольшую кассу в мире собрал бы турнир, где в качестве главных событий были бы поединки Илона Маска и Марка Цукерберга, а также Федора Емельяненко с Майком Тайсоном.
Не будем говорить о месте проведения боя, но Федор своей карьерой заслужил подобный бой. Мы неоднократно вместе тренировались, у него хороший бокс.
Кстати, вчера разговаривал с Александром Емельяненко, его эти новости очень возбудили. Сказал, что, если у Федора не получится, готов выскочить против Тайсона, он сейчас в хорошей форме.
Не сомневаюсь, что Федора и Тайсона захотят посмотреть все. Даже те, кто будут находиться за десять километров от места проведения, возьмут подзорные трубы», – сказал Владимир Хрюнов.
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