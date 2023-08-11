Яннис Адетокумбо пропустит чемпионат мира-2023
Суперзвезда сборной Греции и «Милуоки» Яннис Адетокумбо не сыграет на чемпионате мира 2023 года.
Об этом 28-летний баскетболист сообщил в социальных сетях.
«После месяцев работы и многочисленных встреч с медперсоналом стало понятно, что я не готов выступать на том уровне, который требует от игроков чемпионат мира.
Я крайне разочарован таким исходом, но это было решение медицинского персонала. Продолжу работать, чтобы быть готовым в следующий раз, когда меня вызовут. Моя личная цель, а также цель всей нашей команды – пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года. Для меня будет честью представлять национальную сборную в следующем году», – написал форвард.
Яннис все еще восстанавливается после артроскопии колена, перенесенной им 5 июля. После процедуры участие Адетокумбо в турнире, который стартует 25 августа, оставалось под вопросом.
Двукратный MVP НБА не участвовал ни в одной тренировке и ни в одном товарищеском матче сборной Греции в рамках подготовки к ЧМ-2023.
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