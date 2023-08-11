Яннис Адетокумбо пропустит чемпионат мира-2023

Теги травмы Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Суперзвезда сборной Греции и «Милуоки» Яннис Адетокумбо не сыграет на чемпионате мира 2023 года.

Об этом 28-летний баскетболист сообщил в социальных сетях.

«После месяцев работы и многочисленных встреч с медперсоналом стало понятно, что я не готов выступать на том уровне, который требует от игроков чемпионат мира. 

Я крайне разочарован таким исходом, но это было решение медицинского персонала. Продолжу работать, чтобы быть готовым в следующий раз, когда меня вызовут. Моя личная цель, а также цель всей нашей команды – пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года. Для меня будет честью представлять национальную сборную в следующем году», – написал форвард.

Яннис все еще восстанавливается после артроскопии колена, перенесенной им 5 июля. После процедуры участие Адетокумбо в турнире, который стартует 25 августа, оставалось под вопросом.

Двукратный MVP НБА не участвовал ни в одной тренировке и ни в одном товарищеском матче сборной Греции в рамках подготовки к ЧМ-2023.

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13 комментариев

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Fernandu9
здоровья
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Старый Пёс
Ожидаемо..
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headmaster
Ну что, теперь все за Дончича болеем?
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Антон
Это пару месяцев заживать должно, куда он вообще собирался. Похвально, конечно, стремление такое. Но надо быть реалистом.
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Вадим flanec
Ответ headmaster
Ну что, теперь все за Дончича болеем?
А за Гобера слабо? 🤣
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Agent Smith
Здоровья🏀
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JBa
У Греции появляются шансы не обкакаться по-крупному.

Потому что, играя по правилам ФИБА, любая более-менее грамотная сборная делает из Янниса посмешище.
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Sergey Smirnov
Надо за Дончича болеть теперь!
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depressive_monk
Ответ Стэн Смит
Ну это логично. Всё равно за сборную он не показывает класса.
Ничего себе, 29+8+5 на Евробаскете это не демонстрация класса?
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P@sha
Ответ JBa
У Греции появляются шансы не обкакаться по-крупному. Потому что, играя по правилам ФИБА, любая более-менее грамотная сборная делает из Янниса посмешище.
Ага, лидер по очкам на прошлогоднем Евробаскете с процентом 56.6 с игры. Просто позорник, конечно.
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JBa
Ответ P@sha
Ага, лидер по очкам на прошлогоднем Евробаскете с процентом 56.6 с игры. Просто позорник, конечно.
Когда хотя бы близко к какому-нибудь полуфиналу подберется, дайте знать.

Набирать больше всех очков в команде и вести команду к вершине - это разные вещи.

Чемпион своей песочницы, если вы об этом
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