Путин и Лукашенко обсудили идею о проведении Игр БРИКС

Теги Владимир Путин Александр Лукашенко Политика Игры БРИКС Легкая атлетика

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко инициативу проведения Игр БРИКС.

Об этом сообщил сам Лукашенко, которого цитирует телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил – он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», – заявил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта.

В группу стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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22 комментария

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Ебздрогыч
А какое отношение Лукашенко имеет к БРИКС? Или теперь первая Б в аббревиатуре - это Беларусь?
+7
-1
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Ебздрогыч
Интересно, Медведев ревнует Путина к Лукашенко? Раньше они были тандемом, а теперь маленького ястреба поменяли на картофельного миротворца
+5
-1
+4
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Greenalem
Ответ Ебздрогыч
А какое отношение Лукашенко имеет к БРИКС? Или теперь первая Б в аббревиатуре - это Беларусь?
Беларусь, Россия, Иран, Корея Северная
+3
0
+3
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Uriy walmart
Ответ Ебздрогыч
Интересно, Медведев ревнует Путина к Лукашенко? Раньше они были тандемом, а теперь маленького ястреба поменяли на картофельного миротворца
Та спился он уже совсем. Щас бахнет стопку и пойдет бить морду
+2
0
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Харламов Никита
Ответ Ебздрогыч
Ну в наше время Владимира Владимировича похвалить может только Александр Григорьевич
Владимир Васильевича если верить патриарху Кириллу ;)
+2
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Ебздрогыч
Ну в наше время Владимира Владимировича похвалить может только Александр Григорьевич
+2
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Beloded2007
Лучше БРЮКИ: Бразилия, Россия, ЮАР, Китай, Индия.
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Стэн Смит
Фраза Бендера из Футурамы оказалась пророческой.
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CyberTIM
БРИКС:
Беларусь, Россия И, Конечно, Сомали.
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Anna
Спортсмены уже в очередь встали
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Mrtg
Ответ Стэн Смит
Фраза Бендера из Футурамы оказалась пророческой.
только блек джека не будет, будут одни шлюхи
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Ебздрогыч
Интересно, Медведев ревнует Путина к Лукашенко? Раньше они были тандемом, а теперь маленького ястреба поменяли на картофельного миротворца
теперь он демон
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Uriy walmart
Ответ Ебздрогыч
А какое отношение Лукашенко имеет к БРИКС? Или теперь первая Б в аббревиатуре - это Беларусь?
А Кс Корея северная
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NickN
Забавно, что некие "игры БРИКС" обсуждали без самих членов БРИКС.
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TOMSK
"Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш ... (раньше было "Ленин Владимир Ильич"). За такие Игры Bricks я двумя руками!)
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Харламов Никита
с БлекДжеком и Шлюпками ?! 🤪🤪🤪
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Дмитрий Джи
🐔🪲
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selso99
Два новых Пьера же Кубертена
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Волька-ибн-Алёша
когда старикам нечем занятся,но...обсуждают идеи всяких игр
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Mistic69
После мобилизации только)
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