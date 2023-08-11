Путин и Лукашенко обсудили идею о проведении Игр БРИКС

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко инициативу проведения Игр БРИКС.

Об этом сообщил сам Лукашенко, которого цитирует телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил – он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», – заявил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта.

В группу стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.