Этери Тутберидзе по поручению Путина вручили орден Александра Невского

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олег Матыцин Олимпиада-2022 Этери Тутберидзе Министерство спорта России Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского.

Награду по поручению президента Владимира Путина вручил министр спорта Олег Матыцин. Тутберидзе была отмечена за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года в Пекине. 

Церемония вручения также проходила в марте – тогда тренер не смогла приехать из-за болезни.

49 комментариев

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Glukinho
Уот так уот
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BorisLoveMath
Александр Невский тоже нехило так натренировал кататься на Чудском озере
+18
-2
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Redhead One
Абсолютли
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Алексей Токарев
Достойна.
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Алиса без миелофона
Ответ Nata Nata
Мне одной кажется, что при незакрытом допинговом деле Валиевой, формулировка "за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года в Пекине" звучит слегка издевательски в отношении российского ФК и команды, оставшейся без медалей?
Одной.
Тутберидзе без учета Валиевой подготовила олимпийскую чемпионку и вице-чемпионку в ЖО и вице-чемпионов в парном.
+8
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Nata Nata
Мне одной кажется, что при незакрытом допинговом деле Валиевой, формулировка "за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года в Пекине" звучит слегка издевательски в отношении российского ФК и команды, оставшейся без медалей?
+16
-11
+5
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Ковид 07.10.52
За то, что не сдала под пытками запада по делу Валиевой...получила орден полководца...
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Oleandra
Ответ Е...С
Путина Тутберидзе проигнорировала, но медальку захотела.
для Путина надо в карантине сидеть - Этери некогда..
+6
-3
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Atsuktuvas
Любовь к орденам - наше всё !
+4
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Е...С
Ответ A_Bechter
Фотки в инсте будут?
Если флаг есть, то нет. Но может получится без "посторонних предметов" фото сделать.
+2
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Е...С
Путина Тутберидзе проигнорировала, но медальку захотела.
+8
-7
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Е...С
Ответ IrbIS
ПОЗОРИЩЕ, все эти путинские орденоносцы и герои рф
Она не Путинская, его она игнорирует.
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Montenegro Serbian
Ответ Nata Nata
Мне одной кажется, что при незакрытом допинговом деле Валиевой, формулировка "за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года в Пекине" звучит слегка издевательски в отношении российского ФК и команды, оставшейся без медалей?
Как бэ это не казалось, нужно помнить одно: им там пофиг ваще.
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Девушка Безимени
орденоносица-мироносица
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Bleffinho
нужен срочно мемас, где Тутберидзе идёт за орденом под музычку из фильмов Невского
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Лакс
Если в дальнейшем будет весь женский подиум и в добавок медали в других видах, то видимо будет и звание Героя, тем более что будет соответствовать и возраст и стаж.
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Anna
Ответ Е...С
Путина Тутберидзе проигнорировала, но медальку захотела.
С чего вы взяли, что она ее захотела? Как будто там у людей выбор есть
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Anna
Ответ Jessi
Заметьте, из рук Путина не захотела получать, а от Собянина или Матыцина-пожалуйста. Действительно неприкасаемая персона, любого другого давно бы отменили
Вы даже не в курсе, что прошлый раз награды вручал тоже не Путин)
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ДИОНИС
Ответ Jessi
Заметьте, из рук Путина не захотела получать, а от Собянина или Матыцина-пожалуйста. Действительно неприкасаемая персона, любого другого давно бы отменили
А вам лишь бы набросить! Чем принципиально отличается получение Ордена из рук Матыцина от получения из рук Путина? Матыцин вручал Орден по соответствующему Указу Президента РФ.
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Е...С
Ответ Anna
В запрещенной?
Запрещенная или нет, но постоянно там что-то постит.
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Владимир Кальченко
Ответ BorisLoveMath
Александр Невский тоже нехило так натренировал кататься на Чудском озере
В апреле. Когда там травка росла. Помню как сейчас. Школ еле образование всех нас погубит
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Uriy walmart
Ответ BorisLoveMath
Александр Невский тоже нехило так натренировал кататься на Чудском озере
Невский никогда не был на Чудском озере, это придумал Эйзенштейн для фильма
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KMR
Как не петляла,а догнали и вручили
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Karamazoff
"теперь ты за ним еще полгода будешь бегать, чтобы фотографию отдать" (с)
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Аленка_76
Поздравляю Этери Георгиевну! Заслужила!
+3
-3
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