Этери Тутберидзе по поручению Путина вручили орден Александра Невского

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского.

Награду по поручению президента Владимира Путина вручил министр спорта Олег Матыцин. Тутберидзе была отмечена за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Церемония вручения также проходила в марте – тогда тренер не смогла приехать из-за болезни.