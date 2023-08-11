«Урал» показал свой лучший старт в РПЛ – 10 очков в 4 турах. Команда Гончаренко лидирует на данную минуту
«Урал» показал лучший старт в чемпионате России.
Команда тренера Виктора Гончаренко победила «Спартак» (3:2) в игре четвертого тура Мир РПЛ.
Таким образом, уральцы набрали десять очков в четырех матчах, показав свой лучший старт в чемпионате России.
Ранее «Урал» обыграл ЦСКА (2:1), сыграл вничью с «Пари НН» (0:0), а также победил «Оренбург» (2:0).
На данный момент «Урал» занимает первое место в турнирной таблице с разницей мячей 7:3.
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Урал обыграл команду ниже уровнем. Всё по делу
Браво Урал!
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