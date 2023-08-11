«Урал» показал свой лучший старт в РПЛ – 10 очков в 4 турах. Команда Гончаренко лидирует на данную минуту

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Футбол

«Урал» показал лучший старт в чемпионате России.

Команда тренера Виктора Гончаренко победила «Спартак» (3:2) в игре четвертого тура Мир РПЛ.

Таким образом, уральцы набрали десять очков в четырех матчах, показав свой лучший старт в чемпионате России.

Ранее «Урал» обыграл ЦСКА (2:1), сыграл вничью с «Пари НН» (0:0), а также победил «Оренбург» (2:0).

На данный момент «Урал» занимает первое место в турнирной таблице с разницей мячей 7:3.

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42 комментария

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Vićtor Diaź
Не вижу никакой сенсации сегодня
Урал обыграл команду ниже уровнем. Всё по делу
+104
-16
+88
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noti22
Будет интересно посмотреть на Урал с равными или более сильными соперниками
+81
-7
+74
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Алексей Гришанович
Вот бы ЦСКА или Краснодару такого тренера с их ресурсом..
+59
-1
+58
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Иван Щербина
Михалыч - маэстро! Понятно, что промежуточный результат, но рад за него. Команда в очень симпатичный футбол играет
+37
0
+37
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dreamstep
Михалыч с Уралом за 4 тура обыграл ЦСКА и Спартак - просто красавец!
+25
0
+25
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denimo21
Все таки умеет Гончаренко тренировать середняки и хорошо играет с командами сильнее (победа над Баварией с БАТЭ и победы над Реалом)
+21
0
+21
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мать Зетмира
Ответ Алексей Гришанович
Вот бы ЦСКА или Краснодару такого тренера с их ресурсом..
Имея - не ценим, потеряв - плачем...
+14
0
+14
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Евгений Кирилюк
Урал красавчики
+13
0
+13
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Александр Малышев
Ответ Алексей Гришанович
Вот бы ЦСКА или Краснодару такого тренера с их ресурсом..
😂😂😂
+12
0
+12
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TheSportNik
Матч огонь, просто суперфинал за 1 место, Бикфалди сделал результат за 5 минут!
Браво Урал!
+11
0
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Ебздрогыч
Урал сегодня красавцы! В первом тайме были лучше, могли забивать несколько, и как даванули в конце. Понятно, что у Спартака в защите проходной двор, но тем не менее. Просто молодцы!
+12
-1
+11
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Александр Малышев
ну че спартачи, вы там над ЦСКА ржали
+6
-1
+5
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Сергей48
Старт был не простой у Урала. Всё команды крепкие, с амбициями… Тем заслуженнее выглядит первое место на сегодня в таблице!
+5
0
+5
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Groznyi2024
А я говорил надо было Спартаку сниматься после 3 тура.
+5
0
+5
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Александр Малышев
Урал устроил праздник стране! красавцы, так держать!!!
+7
-2
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Блог номер 12
Поздравляю Урал с победой.
+4
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Роберт Дауни-средний
успехов Уралу
+3
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IgroMan18
Ответ noti22
Будет интересно посмотреть на Урал с равными или более сильными соперниками
Уже посмотрели недавно с Ростовом. По сути равные
+3
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Tom_York
Спортс почему табличка не обновлена?
Скрипт сломался? )))
+4
-1
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heivani
Будем считать ,,Урал,, сегодня снял с себя ,,прокоятие,,последних минут,когда команда частенько пропускала на исходе таймов в недалеком прошлом.А здесь получилось с точностью наоборот.Молодцы команда,как впрочем и суперская поддержка болельщиков на Центральном.
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Сергей Жарковский
Урал с победой! Жаль только упущенных моментов, счёт был бы разгромным.
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валя_стакан
Как можно было такого тренера сменять на физручелу Федотова
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Slavnov
Заслуженно,бабаскалю надо больше игроков,этими не обыграть каштанова с кулаковым...
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Otto Krüge
Ответ Vićtor Diaź
Не вижу никакой сенсации сегодня Урал обыграл команду ниже уровнем. Всё по делу
Кто же выше уровнем Урала?
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Igbin
Ответ Алексей Гришанович
Вот бы ЦСКА или Краснодару такого тренера с их ресурсом..
Краснодару не надо, Ивич очень хорош.
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