Лукашенко о санкциях: «В МОК понимают, что еще несколько таких шагов – и они развалят олимпийское движение»

Теги МОК Александр Лукашенко Томас Бах Политика Игры БРИКС Легкая атлетика

Александр Лукашенко предрек возможный развал олимпийского движения.

Об этом президент Беларуси высказался, говоря о санкциях в сфере спорта.

«Если только в БРИКС (будут организованы соревнования – Sports.ru), мы сразу присоединимся к этим соревнованиям. И многие страны присоединятся. И олимпийское движение, которое есть сейчас (Бах возглавляет), развалится.

Потому что все борются за деньги – реклама. А чем больше зрителя – по полтора миллиарда в Индии и Китае – вот вам и реклама, вот вам и деньги. Поэтому они тоже там (в Международном олимпийском комитете – Sports.ru) не дураки. Они понимают, что еще таких несколько шагов – и они развалят это движение», – заявил Лукашенко.

Планируется, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

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25 комментариев

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selso99
Вообще непонятно, как мировой спорт держится уже больше года без Беларуси. Чудо, не иначе.
+22
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Ебздрогыч
Даже не знаю, что развалится быстрее - доллар или олимпийское движение?
+16
-2
+14
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VictorVallecano
Что к чему? Китай никогда не откажется от ОИ в пользу Игр БРИКС, лол.
+11
-2
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Игорь М.
Ответ Ебздрогыч
Даже не знаю, что развалится быстрее - доллар или олимпийское движение?
так они че, зимой не замёрзли что-ли?! Нам же обещали...
+10
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Ебздрогыч
Интересно, а в Китае, Бразилии, ЮАР и Индии знают, что им надо выбирать между Олимпийскими играми и престижнейшими соревнованиями с Россией и Белоруссией?
+8
-2
+6
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Batt Monner
Ответ selso99
Вообще непонятно, как мировой спорт держится уже больше года без Беларуси. Чудо, не иначе.
Да ладно без Беларуси - без самой России умудряется чудесно выживать
+7
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+6
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Obdob
и ведь немало людей, которые искренне верят словам таракана
+6
-1
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Alex Zzz
у нас есть БРИКС и много ещё разных абвеатур. Будет свой ЧМОК - честный межгалактический Олимпийский комитет
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Batt Monner
Ответ Ебздрогыч
Даже не знаю, что развалится быстрее - доллар или олимпийское движение?
Ну смотри сколько рублей уже дают за доллар - как завещал пучхе, доходы российского бюджета растут назло этим проклятым американцам. Представь рос бюджет, если доллар станет 200 рублей - американцы вообще поймут, что санкции бессильны и поползут на коленях, вот
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Дмитрий Рабко
Интересно, а если Китаю или Бразилии дадут выбирать между играми БРИКС и Олимпиадой, что они выберут ?
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Oleg Olegov
Каждый мальчишка с детства мечтает стать чемпионом игр брикс
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Ivan Petrov
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а в Китае, Бразилии, ЮАР и Индии знают, что им надо выбирать между Олимпийскими играми и престижнейшими соревнованиями с Россией и Белоруссией?
Здесь имеется в виду другой БРИКС - Беларусь, Россия, Иран, Корея Северная - хотя последние две тоже выбирают Олимпийские игры.
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Vladimir Rytikov
Ответ Olga1212
ОИ очень важное соревнование, но они очень распиаренные, это годы. Теперь, когда такая ситуация, если например, все больше будет разных альтернативных соревнований, для МОК это не очень. Лукашенко отчасти прав, это все большие деньги, а они сейчас в Азии и Арабских странах. Как например Саудовская Аравия в футбол ворвалась. Это конечно нонсенс.
Не будет никаких альтернативных соревнований. Это все из разряда танкового биатлона.
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Маркетолог Белый терем
Ответ Alex Zzz
у нас есть БРИКС и много ещё разных абвеатур. Будет свой ЧМОК - честный межгалактический Олимпийский комитет
чЭстный
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Vladimir Rytikov
Долой буржуазные олимпийские игры! Даешь Красный Спортинтерн! Ура, товарищи. Если только решать, если только организуют, если только все согласятся. Нужно только подождать.
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Евгений Цыбулин
На чем он сидит?)Что такое,забористое,бывает?)Или он,за кредиты Васильича так гонит,типа надо?)))
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Kestutis Ceponis
Г-н Лукасенко говорит на букву А, почему он не говорит букву Б, потому что он действительно знает, что МОК не виноват в том, что спорт катится вниз. Будут и те, кто считает себя патриотами государства и возложит все хлопоты на плечи МОК. Понятно, что те, у кого больше мозгов, понимают, кто тут виноват, но найдутся и те, кому промыли мозги, и они все равно будут винить Запад и США. Спасибо за понимание. С уважением.
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0:4 на спотифай камп ноу
Напомню в мире около 200 стран, где в основном люди разговаривают и используют в международной речи Английский язык. Сфера технологий, торговые отношения и мировой рынок в основном приходится на долю Америки Европы и некоторых стран Азии. Внимание как развалится олимпийское движение от отсутствия 2 стран, которые ни в одной отрасли не являются ключевым игроком?
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rdyabin@icloud.com
Да никому вы не нужны, две диктаторские архаичные помойки. Вообще никто не заметил ничего, соревнуются и получают удовольствие
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Melnikov1968
Лукашенко так уверен, что 1,5 миллиарда из Китая и Индии будут смотреть эти игры? Хоть бы ради интереса узнал, какая зрительская аудитория у ОИ? Человек оторванный от реальности.
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Tima_Milan
а что понимает твой друг?
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