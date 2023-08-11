Лукашенко о санкциях: «В МОК понимают, что еще несколько таких шагов – и они развалят олимпийское движение»

Александр Лукашенко предрек возможный развал олимпийского движения.

Об этом президент Беларуси высказался, говоря о санкциях в сфере спорта.

«Если только в БРИКС (будут организованы соревнования – Sports.ru), мы сразу присоединимся к этим соревнованиям. И многие страны присоединятся. И олимпийское движение, которое есть сейчас (Бах возглавляет), развалится.

Потому что все борются за деньги – реклама. А чем больше зрителя – по полтора миллиарда в Индии и Китае – вот вам и реклама, вот вам и деньги. Поэтому они тоже там (в Международном олимпийском комитете – Sports.ru) не дураки. Они понимают, что еще таких несколько шагов – и они развалят это движение», – заявил Лукашенко.

Планируется, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.