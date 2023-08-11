«Бавария» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Кейна за 100+10 млн евро. Форвард вылетел в Мюнхен
«Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали новые условия перехода Харри Кейна.
Стороны в последние часы согласовали новый вариант сделки, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Сумма трансфера составит 100 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.
Зарплата Харри Кейна в мюнхенском клубе составит около 25 миллионов евро в год плюс бонусы.
Футболист вылетел в Мюнхен для прохождения медосмотра. Сегодня о трансфере могут объявить официально.
В сезоне АПЛ-2022/23 Кейн провел 38 матчей и забил 30 голов.
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Удачи в Баварии!!
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