«Бавария» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Кейна за 100+10 млн евро. Форвард вылетел в Мюнхен

«Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали новые условия перехода Харри Кейна.

Стороны в последние часы согласовали новый вариант сделки, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сумма трансфера составит 100 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Зарплата Харри Кейна в мюнхенском клубе составит около 25 миллионов евро в год плюс бонусы.

Футболист вылетел в Мюнхен для прохождения медосмотра. Сегодня о трансфере могут объявить официально.

В сезоне АПЛ-2022/23 Кейн провел 38 матчей и забил 30 голов.

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