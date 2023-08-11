«Бавария» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Кейна за 100+10 млн евро. Форвард вылетел в Мюнхен

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали новые условия перехода Харри Кейна.

Стороны в последние часы согласовали новый вариант сделки, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сумма трансфера составит 100 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Зарплата Харри Кейна в мюнхенском клубе составит около 25 миллионов евро в год плюс бонусы.

Футболист вылетел в Мюнхен для прохождения медосмотра. Сегодня о трансфере могут объявить официально.

В сезоне АПЛ-2022/23 Кейн провел 38 матчей и забил 30 голов.

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72 комментария

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Покерный Футбол
Ответ luu
Леви продал Кейна, значит точно - земля налетит на небесную ось!
Земля налетит на небесную ось если ТТХ возьмёт трофей в этом сезоне,а Кейн с Баварией нет))
+112
-4
+108
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luu
Леви продал Кейна, значит точно - земля налетит на небесную ось!
+58
-5
+53
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Ложный Латераль
Просто топ трансфер. Все получат то, что хотят. Команда голы, а форвард трофеи.
+30
0
+30
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Yusif Huseyinov
Наклепает интересно 30 за сезон в Бундеслиге ?
+23
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+23
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Evgeniy Bagel
Ответ Трент 66
Не думаю, что пара салатниц, то что хотел Кейн, странный трансфер.
странный комментарий
+19
-2
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Cristiano Ronaldo
Ответ luu
Леви продал Кейна, значит точно - земля налетит на небесную ось!
Так Леви и продавал его целенаправленно, зная, что Кейн уйдёт через год бесплатно. Причём выбил максимум с руководства Баварии, за что ему мои аплодисменты.
+17
-2
+15
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v.belorussky
Будет смешно, если в сезоне 23/24 чемпионом наконец-то станет Дортмунд)
+13
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stastzar
Ответ Yusif Huseyinov
Наклепает интересно 30 за сезон в Бундеслиге ?
Он в последнем сезоне АПЛ столько наклепал, так что, думаю, в Бундеслиге и подавно
+7
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Никита Самарин
Ширер в экстазе 😏
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Max Zhomkov
медведь сдох, рак на горе свистнул , дождичек в четверг прошел, в Краснодаре снег выпал.
жена Леви :"продал таки?"
Леви :"это моё дело"
+6
-1
+5
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_Beast_
Слава богу сериал закончился 🙏
Удачи в Баварии!!
Будет разрывать бундеслигу!
+4
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Горемычный Рибери
Добро пожаловать Гарри,пошумим в лиге чемпионов,БАВАРИЯ вперёд!
+4
0
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natan111
Тоттенхэм с уходом Кейна превратится в посредственный средняк.
+5
-2
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Iamliam
Ответ Покерный Футбол
Земля налетит на небесную ось если ТТХ возьмёт трофей в этом сезоне,а Кейн с Баварией нет))
Да им бы из АПЛ не вылететь без Кейна, какие трофеи)
+4
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Deutsche Fan
Поздравляю болельщиков Баварии
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поколение пепси
ура
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Den Mir3o
Ответ Yusif Huseyinov
Наклепает интересно 30 за сезон в Бундеслиге ?
Ну, хоть чемпионом станет
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человек-муравей человек-физрук
вот и проверим: если Тотэм зацепит какой-нибудь трофей а Бавария сольет чемпионат значит проблема в Кейне :)
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Iamliam
Ответ Никита Самарин
Ширер в экстазе 😏
Только у Ширера у самого только 1 трофей в карьере. Кейн в Баварии может его перегнать хотя бы в этом смысле.
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Bulat89
Одна сага закончилось,ждем,что будет по Мбаппе.
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Surviving
Где чучелы которые говорили что не продаст меньше 120 млн фунтов, выходите ......######
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svft
надо выпить
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red hikkikomori
Ришарлиссон танцует)
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Локоть Артеста
Леви: я так не думаю.
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kotopandych
Ответ 2vdhrvmmzf
Холланд в апл забил больше чем в бундес, так что…
Так он и играл не за Боруссию
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