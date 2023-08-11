«Барса» зарегистрировала Араухо в Ла Лиге. Еще 10 игроков внесут в заявку до воскресенья
«Барселона» смогла зарегистрировать в Ла Лиге контракт защитника Рональда Араухо.
Сегодня «блауграна» за 120 млн евро продала 29,5% акций в Barça Vision, что позволило клубу начать регистрацию новичков, игроков с обновленными контрактами и других футболистов. Первым стал Араухо.
Еще 10 футболистов – Иньиго Мартинес, Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган, Абде Эззальзули, Маркос Алонсо, Клеман Лангле, Серджиньо Дест, Серджи Роберто, Иньяки Пенья и Алекс Бальде – будут зарегистрированы до воскресенья. Документы уже поданы лиге для рассмотрения.
Половина новичков Ла Лиги еще не зарегистрированы. Старт сегодня 🥶
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Спасибо цирку ,что уехал ,а тебя оставил.
А по итогу, что?
Правильно, глорье реала снова в белой мужской субстанции)