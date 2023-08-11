«Барса» зарегистрировала Араухо в Ла Лиге. Еще 10 игроков внесут в заявку до воскресенья

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«Барселона» смогла зарегистрировать в Ла Лиге контракт защитника Рональда Араухо.

Сегодня «блауграна» за 120 млн евро продала 29,5% акций в Barça Vision, что позволило клубу начать регистрацию новичков, игроков с обновленными контрактами и других футболистов. Первым стал Араухо.

Еще 10 футболистов – Иньиго МартинесОриоль РомеуИлкай Гюндоган, Абде Эззальзули, Маркос Алонсо, Клеман Лангле, Серджиньо Дест, Серджи Роберто, Иньяки Пенья и Алекс Бальде – будут зарегистрированы до воскресенья. Документы уже поданы лиге для рассмотрения.

Половина новичков Ла Лиги еще не зарегистрированы. Старт сегодня 🥶

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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43 комментария

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fcb812
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Он из кармана еще не выбрался до сих пор
+46
-11
+35
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Однажды в Космосе
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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спиниус опять будет в кармане Араухо
+37
-8
+29
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fcb812
Хэйтеры что с лицом 🤣
+35
-11
+24
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Очевидное невероятное
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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кто обидел??
+15
-2
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ fcb812
Хэйтеры что с лицом 🤣
у них нет больше лиц
+15
-5
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Vlad
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Самому не смешно когда говоришь этот бред
+10
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Uragan Boy
если серьёзно, то Барселона лучше подходит к новому сезону
+8
-3
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MESSIya
Где там все эти меганлайфы и сикарио,которые орали от радости в комментах о слухах про срыв сделки?
+5
0
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Эксперт Спортс
Ответ fcb812
Хэйтеры что с лицом 🤣
Ну чел завязывай. Я сам фан Барсы. И когда клуб не может зарегистрировать игрока я критикую клуб. Раз нет денег зачем покупать и покупать. Иногда и хейтеров можно послушать есть среди них нормальные.
+18
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Однажды в Космосе
отлично 👍
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Jafarello
Ответ fcb812
Хэйтеры что с лицом 🤣
Ничего. Удивляет как вы радуетесь, что смогли зарегистрировать игроков. Лучше бы Барса перестала хотя бы год кого-то подписывать и исправила свои проблемы с финансами
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Таалайбек Утуров
Ответ Очевидное невероятное
кто обидел??
Араухо
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alberto-m
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Спасибо цирку ,что уехал ,а тебя оставил.
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Feanor-elf
Спортс, хватит уже хайпить. Одна Барса ещё не всех зарегистрировала? Ещё туева хуча клубов с этим не закончили. Но вы продолжаете доить из местных петросянов шутки про рычаги.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
А вы представляете, что Месси сейчас бы ещё сидел и ждал, зарегистрируют его или нет... :))
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Pavel Harriss
Ответ Виктор Кашшаи
"Барселона не зарегистрирует ни одного игрока", "Гундоган уйдёт до начала сезона", говорили они) А по итогу, что? Правильно, глорье реала снова в белой мужской субстанции)
так сильно заботит, что скажут другие?) повзрослей, что-ли)
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Игорь Климов
Отличная новость!
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Eden Hazard
Ответ fcb812
Хэйтеры что с лицом 🤣
а что у них с лицом должно быть? Барса опять продала часть Барсы чтоб просто заявить игроков. Думаю, они ржут от вашей радости)
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Виктор Кашшаи
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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хпхппхпх, ему сначала из кармана Араухо надо вылезти 🤫
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Очевидное невероятное
нравится Барселона!
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JENNINGS
Ну и хорошо. Без шуток: «Барселона» должна быть сильной! Надеюсь, мы получим удовольствие от очередного эпизода противостояния в Ла Лиге! Ждём яркого сезона!
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AnMe
Ответ Feanor-elf
Спортс, хватит уже хайпить. Одна Барса ещё не всех зарегистрировала? Ещё туева хуча клубов с этим не закончили. Но вы продолжаете доить из местных петросянов шутки про рычаги.
Жирный плюс к вашему комментарию!
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Вячеслав Новиков
Это изначально было очевидно
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TJ tigra
правильный выбор, если других не удастся, то сначала нужно рональда))
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Виктор Кашшаи
"Барселона не зарегистрирует ни одного игрока", "Гундоган уйдёт до начала сезона", говорили они)
А по итогу, что?
Правильно, глорье реала снова в белой мужской субстанции)
+12
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