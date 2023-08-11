«Барса» зарегистрировала Араухо в Ла Лиге. Еще 10 игроков внесут в заявку до воскресенья

«Барселона» смогла зарегистрировать в Ла Лиге контракт защитника Рональда Араухо.

Сегодня «блауграна» за 120 млн евро продала 29,5% акций в Barça Vision, что позволило клубу начать регистрацию новичков, игроков с обновленными контрактами и других футболистов. Первым стал .

Еще 10 футболистов – , , , Абде Эззальзули, , Клеман Лангле, Серджиньо Дест, Серджи Роберто, Иньяки Пенья и Алекс Бальде – будут зарегистрированы до воскресенья. Документы уже поданы лиге для рассмотрения.

Половина новичков Ла Лиги еще не зарегистрированы. Старт сегодня 🥶

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